الوحش الياباني الجبار.. تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة صاروخية المواصفات خيالية السعر

تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة التي يقبل علي شرائها الكثير بشكل رهيب، وذلك منذ الإعلان عنها من قبل تويوتا في وقت ماضي، وقد صرح بعض الموزعين في مصر أن سعر السيارة زاد “أوفر برايس”، تلك الظاهرة الخطيرة التي أُصيبت سوق السيارات في مصر، وخصوصاً مع قلة المعروض من السيارات في الأسواق، وذلك بالرغم من جهود جهاز حماية المستهلك في القضاء علي تلك الظاهرة، والتي انضمت لها مؤخراً toyota belta 2022، والتي زاد سعرها في الأسواق من 25 إلى 30 ألف جنيه على الأسعار الرسمية لها. مواصفات تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة تستمد تويوتا بيلتا 2022 قوتها من موتور رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي.

كما ينتج قوة 103 حصان وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن لكل متر.

بينما تتصل بيلتا بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

كما تعد سرعة السيارة من وضع الثبات حتى 100كم لكل ساعة في غضون 12 ثانية.

وتتميز بيلتا بمصابيح أمامية وخلفية “هالوجين” ومرايا جانبية كهربائية.

بينما تحتوي على عجلة قيادة متعددة الوظائف مكونة من الجلد، بالإضافة لمكيف هواء يدوي.

كما تحتوي على زجاج كهربائي وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية بشكل يدوي، بالإضافة لقفل مركزى وجنوط رياضية 15 بوصة.

وقد تدعم بيلتا عدد 2 من الوسائد الهوائية

كما تحتوى على فرامل مانعة للانغلاق abs.

بالإضافة لتوزيع إلكتروني للفرامل ebd.

بينما تحتوي على نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وأماكن تثبيت مقاعد الأطفال isofix.

كما تأتي بمكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

وفرش مقاعد السيارة من الجلد.

بينما تحتوي على جنوط رياضية 16 بوصة في الفئة الأعلى من السيارة. مواصفات تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة سعر تويوتا بيلتا موديل 2022 سعر تويوتا بيلتا موديل 2022 وتعتبر بيلتا أحدث سيارة في السوق المصري والتي أطلقت بشكل رسمي في الأسواق، وأحدثت جدل كبير حولها كونها السيارة الأولى التي أطلقت بعلامة تويوتا وهي في الأصل سوزوكي، وذلك بسبب الشركات الخاصة بالشركة الأم في الخارج، وتقدم سيارة تويوتا بيلتا في الأسواق المصرية بفئتين من التجهيزات مع ضمان خمسة سنوات، وجاء سعر كل فئة منهم كالتالــــــي: الفئة الأولـــى (Active): والتي انطلقت في السوق المصري بسعر 235 ألف جنيه مصري.

أما الفئة الثانيـــــة (Smart): والتي انطلقت في السوق المصري بسعر 275 ألف جنيه مصري. الوسوم

تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة التي يقبل علي شرائها الكثير بشكل رهيب، وذلك منذ الإعلان عنها من قبل تويوتا في وقت ماضي، وقد صرح بعض الموزعين في مصر أن سعر السيارة زاد “أوفر برايس”، تلك الظاهرة الخطيرة التي أُصيبت سوق السيارات في مصر، وخصوصاً مع قلة المعروض من السيارات في الأسواق، وذلك بالرغم من جهود جهاز حماية المستهلك في القضاء علي تلك الظاهرة، والتي انضمت لها مؤخراً toyota belta 2022، والتي زاد سعرها في الأسواق من 25 إلى 30 ألف جنيه على الأسعار الرسمية لها. مواصفات تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة تستمد تويوتا بيلتا 2022 قوتها من موتور رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي.

كما ينتج قوة 103 حصان وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن لكل متر.

بينما تتصل بيلتا بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

كما تعد سرعة السيارة من وضع الثبات حتى 100كم لكل ساعة في غضون 12 ثانية.

وتتميز بيلتا بمصابيح أمامية وخلفية “هالوجين” ومرايا جانبية كهربائية.

بينما تحتوي على عجلة قيادة متعددة الوظائف مكونة من الجلد، بالإضافة لمكيف هواء يدوي.

كما تحتوي على زجاج كهربائي وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية بشكل يدوي، بالإضافة لقفل مركزى وجنوط رياضية 15 بوصة.

وقد تدعم بيلتا عدد 2 من الوسائد الهوائية

كما تحتوى على فرامل مانعة للانغلاق abs.

بالإضافة لتوزيع إلكتروني للفرامل ebd.

بينما تحتوي على نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وأماكن تثبيت مقاعد الأطفال isofix.

كما تأتي بمكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

وفرش مقاعد السيارة من الجلد.

بينما تحتوي على جنوط رياضية 16 بوصة في الفئة الأعلى من السيارة. مواصفات تويوتا بيلتا موديل 2022 الجديدة سعر تويوتا بيلتا موديل 2022 سعر تويوتا بيلتا موديل 2022 وتعتبر بيلتا أحدث سيارة في السوق المصري والتي أطلقت بشكل رسمي في الأسواق، وأحدثت جدل كبير حولها كونها السيارة الأولى التي أطلقت بعلامة تويوتا وهي في الأصل سوزوكي، وذلك بسبب الشركات الخاصة بالشركة الأم في الخارج، وتقدم سيارة تويوتا بيلتا في الأسواق المصرية بفئتين من التجهيزات مع ضمان خمسة سنوات، وجاء سعر كل فئة منهم كالتالــــــي: الفئة الأولـــى (Active): والتي انطلقت في السوق المصري بسعر 235 ألف جنيه مصري.

أما الفئة الثانيـــــة (Smart): والتي انطلقت في السوق المصري بسعر 275 ألف جنيه مصري.

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