سيارات مستعملة موديلات (2013 -2017) للبيع بحد رخيص، السيارة الأولى المعروضة للبيع في عروض حراج السيارات اليوم هي اكسنت 2013 ومتواجدة بمدينة الرياض، محرك بنزين وجير مانيوال عادي والممشى 245 ألف كيلو متر، الماكينة والجير شد بلد والبودي به رش رفرف خلفي يسار فقط ولا تخلو من الحكات البسيطة، الفحص والاستمارة جديدين اللون الخارجي أبيض والداخلي بيج والعضلات متماسكة. تتميز السيارة بإضاءات ليد بالكامل وزجاج كهربائي بالكامل والتكييف ممتاز، السعر المطلوب للبيع هو 14 ألف ريال فقط.

عروض سيارات مستعملة موديلات (2013 – 2017)

تتوفر للبيع أو للبدل بالقصيم بريدة سيارة كيا سيراتو 2016 بنزين، وصل أعلى سوم إلى 29 ألف ريال وصاحب السيارة يقبل البدل بسيارة هايلوكس مستعمل موديل 2011 فأقل أو سيارة ددسن موديل 2013 فأعلى ويفضل دبل. المحرك بنزين 4 سلندر 1600 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 192 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأبيض وداخلية باللون الإسود مع مقاعد قماش فاخرة، البودي بالكامل وكالة على الشرط باستثناء الشنطة فيها رش وسمكرة، السيارة من المستخدم الأول الاستمارة والفحص جديدين وتم تركيب طقم كفرات جديد.

تتوفر للبيع بمدينة تبوك سيارة هيونداي النترا 2017 مستعمل فئة نص فل، محرك بنزين سعة 2000 سي سي والقير أوتوماتيك والسيارة عليها سوم بلغ 32 ألف ريال بينما بلغ حد البيع 35 ألف ريال. الإستمارة والفحص جديدين والممشى بلغ 255 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأبيض البودي نظيف جدأ ولكن به رش صدامات والمحركات وكالة على الشرط. تتميز السيارة بكاميرا خلفية مع شاشة تدعم أبل كاربلاي ومثبت سرعة ذكي، إضاءات ليد مميزة وتصميم خارجي أمامي جذاب يحتوي على شبك ضخم من الكروم.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع

توفرت للبيع بالشرقيه سيارة كيا ريو 2017 فئة فل كامل، البودي باللون الفضي به رشة رفرف من جهة السائق ورشة تجميلية لكامل السيارة مع ضمان خمس سنوات علي الرش، محرك 4 سلندر 1400 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى 186 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بجنوط 17 إنش مع مثبت سرعة وفتحة سقف، إضاءات ليد أمامية وخلفية وإضاءات داخلية في أرضية السيارة والتابلون باللون الأزرق، بالإضافة إلى شاشة وسطية مميزة. السعر المطلوب 35 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.