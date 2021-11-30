لعشاق الوحش الألماني.. مرسيدس جي إل سي 43 GLC AMG موديل 2023 تحارب المستقبل بـ سعر ومواصفات خيالية

مرسيدس جي إل سي 43 GLC AMG موديل 2023، حيث أعلن موقع (موتور وان) عن بعض الصور التي تم التقاطها للسيارة، والتي كشفت عن النسخة التجريبية الأولية من مرسيدس 43 GLC AMG الجيل التالي، حيث ظهرت مغطاة بالكسوة التمويهية المزركشة وقد لاحظ بعض الخبراء في عالم السيارات، أن الاختلاف في تصميمها عن تصميم موديل العام ليس بكبير، ونقدم لكم من خلال موقعنا مواصفات مرسيدس جي إل سي 43.

مرسيدس جي إل سي 43 GLC AMG موديل 2023

تمكن عدد من المصورين من التقاط بعض الصور التجسسية لمرسيدس 43 GLC AMG موديل 2023 الجديدة، وأوضحت الصور عدم اختلافها بشكل كبير عن موديل مرسيدس العام الحالي، فهي تجري الآن الكثير من التجارب من خلال اللفات على حلبة نوربورجرينج للسباقات في ألمانيا.

احتفظت مرسيدس 43 GLC AMG بالشبكة الهوائية الأيقونية من panamericana. كما تم تزويدها بمصدات أكثر عدوانية وجنوط من الألمنيوم وأنابيب عادم رباعية خلفية. بالإضافة لناشر هوائي أو ديفيوزر جديد لتحسين الديناميكية الهوائية. كما حصلت مرسيدس 43 GLC AMG على وحدة تحكم رقمية كاملة بقياس 12.3 بوصة. بالإضافة لنظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 11.9 بوصة وأحدث نظام MBUX. بينما جاء حجم مرسيدس 43 GLC AMG أكبر بنسبة قليلة عن الإصدار الحالي. وذلك يعني مقصورة داخلية أوسع وقدرة تحميل أكبر. كما صرحت مرسيدس أن الموديل الجديد لعام 2023 سوف يكون ذات مقصورة داخلية معاد تصميمها بالكامل وشبيهة بمقصورة الـ إس كلاس. ومن المتوقع أن ينتج المحرك الجديد لها بقوة إجمالية تبلغ حوالي 600 حصان. بينما تأتي مرسيدس 43 GLC AMG مع محرك توربو بنزين سعة 2.0 لتر. بالإضافة لأربع أسطوانات مع محرك كهربائي سيحل محل محركات V6 و V8 على التوالي. والغير واضح حتى الآن هو اتجاه كامل لمرسيدس 43 GLC AMG للتحول السريع نحو الكهرباء الكاملة، الخاصة بنقل الحركة والتي كانت هايبرد أو هايبر بلج أي أنها موصلة بالكهرباء.

مواصفات مرسيدس 43 GLC AMGتوقيت طرح مرسيدس 43 GLC AMG في الأسواق

ومن المنتظر طرح سيارة مرسيدس 43 GLC AMG رسمياً أواخر عام 2022، وسوف تكون في صالات العرض مع بداية 2023 بالتزامن مع شقيقتها مرسيدس 63 GLC AMG.