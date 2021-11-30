اشتري عربيتك مستني إيه.. أفضل سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه أتوماتيك اقتصادية على قد الإيد

سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه، يلجأ الكثير من مستهلكي السيارات لشراء السيارات المستعملة، لما تتوفر بها من مميزات عديدة وخيارات متنوعة وبسعر أقل من سعر السيارة الزيرو، ولكن يحتاج الكثير لخبير سيارات لعدم الوقوع في شراء سيارة مستعملة بها عيوب، ونقدم لكم من خلال موقعنا شرح كافي لمواصفات بعض ماركات السيارات المستعملة لعدم الوقوع في فخ شراء سيارة معيبة. مواصفات وسعر هيونداي فيرنا تستمد هيونداي فيرنا موديل 2009 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي. كما تستطيع أن تنتج قوة قدرها 106 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن لكل متر بإثنين من ناقل الحركة. بينما الناقل الأول مانيوال مكون من خمسة سرعات، والناقل الثاني اوتوماتيكي مكون من أربعة سرعات. وتحتوي من الداخل على 4 سماعات وكاسيت ومكيف هواء يدوي وزجاج كهربائي أو يدوي حسب الفئة. وبها إمكانية فتح الشنطة وتانك الوقود من الداخل، بالإضافة لمصابيح ضباب وجنوط قياسها بين 13 – 14 بوصة. ويتراوح سعرها في سوق المستعمل من 90 ألف حتى 105 ألف جنيه حسب حالتها العامة. مواصفات وسعر سكودا اوكتافيا A4 تتمتع سكودا اوكتافيا A4 بمحرك 4 سلندر سعته 1600 سي سي، يتكون من 8 صمامات. ويتوفر مع ناقل حركة مانيوال وأخر اوتوماتيك بأربع سرعات. كما يخرج قوة قدرها 101 حصان، وعزم الدوران 148 نيوتن لكل متر. بينما تصل سرعة السيارة من الثبات إلى 100 كم / ساعة في 14.6 ثانية. كما تبلغ سرعتها القصوى 187 كم في الساعة. وتتوفر سكودا اوكتافيا A4 بوسادة هوائية وتكييف هواء، بالإضافة لسنتر لوك وباور ستيرينج وزجاج كهرباء امامي وخلفي. كما بها مرايا كهرباء مصابيح ضباب امامية وخلفية، بالإضافة لكمبيوتر عرض البيانات للسيارة. بينما نظام فرامل ABS و EBD مع توفر كاسيت. ويتراوح سعر سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 2000 بداية من 90 ألف حتى 110 ألف جنيه وفقاً لحالتها العامة. مواصفات وسعر دايو نوبيرا تتسم سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي. كما يخرج قوة قدرها 104 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بخمسة سرعات وسعة خزان للوقود 60 لتر. بينما تمتلك مقصورة داخلية واسعة وكاسيت راديو وCD مكون من 4 سماعات. وتحتوي على مكييف هواء مانيوال ومساند رأس متحركة بها جنوط حديد بقياس 15 بوصة. ويتراوح سعرها موديل 2007 في سوق المستعمل من 80 ألف جنيه حتى 90 ألف جنيه حسب حالتها. مواصفات وسعر هيونداي فيرنامواصفات وسعر سكودا اوكتافيا A4مواصفات وسعر دايو نوبيرا الوسوم

سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه، يلجأ الكثير من مستهلكي السيارات لشراء السيارات المستعملة، لما تتوفر بها من مميزات عديدة وخيارات متنوعة وبسعر أقل من سعر السيارة الزيرو، ولكن يحتاج الكثير لخبير سيارات لعدم الوقوع في شراء سيارة مستعملة بها عيوب، ونقدم لكم من خلال موقعنا شرح كافي لمواصفات بعض ماركات السيارات المستعملة لعدم الوقوع في فخ شراء سيارة معيبة. مواصفات وسعر هيونداي فيرنا تستمد هيونداي فيرنا موديل 2009 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي. كما تستطيع أن تنتج قوة قدرها 106 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن لكل متر بإثنين من ناقل الحركة. بينما الناقل الأول مانيوال مكون من خمسة سرعات، والناقل الثاني اوتوماتيكي مكون من أربعة سرعات. وتحتوي من الداخل على 4 سماعات وكاسيت ومكيف هواء يدوي وزجاج كهربائي أو يدوي حسب الفئة. وبها إمكانية فتح الشنطة وتانك الوقود من الداخل، بالإضافة لمصابيح ضباب وجنوط قياسها بين 13 – 14 بوصة. ويتراوح سعرها في سوق المستعمل من 90 ألف حتى 105 ألف جنيه حسب حالتها العامة. مواصفات وسعر سكودا اوكتافيا A4 تتمتع سكودا اوكتافيا A4 بمحرك 4 سلندر سعته 1600 سي سي، يتكون من 8 صمامات. ويتوفر مع ناقل حركة مانيوال وأخر اوتوماتيك بأربع سرعات. كما يخرج قوة قدرها 101 حصان، وعزم الدوران 148 نيوتن لكل متر. بينما تصل سرعة السيارة من الثبات إلى 100 كم / ساعة في 14.6 ثانية. كما تبلغ سرعتها القصوى 187 كم في الساعة. وتتوفر سكودا اوكتافيا A4 بوسادة هوائية وتكييف هواء، بالإضافة لسنتر لوك وباور ستيرينج وزجاج كهرباء امامي وخلفي. كما بها مرايا كهرباء مصابيح ضباب امامية وخلفية، بالإضافة لكمبيوتر عرض البيانات للسيارة. بينما نظام فرامل ABS و EBD مع توفر كاسيت. ويتراوح سعر سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 2000 بداية من 90 ألف حتى 110 ألف جنيه وفقاً لحالتها العامة. مواصفات وسعر دايو نوبيرا تتسم سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي. كما يخرج قوة قدرها 104 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بخمسة سرعات وسعة خزان للوقود 60 لتر. بينما تمتلك مقصورة داخلية واسعة وكاسيت راديو وCD مكون من 4 سماعات. وتحتوي على مكييف هواء مانيوال ومساند رأس متحركة بها جنوط حديد بقياس 15 بوصة. ويتراوح سعرها موديل 2007 في سوق المستعمل من 80 ألف جنيه حتى 90 ألف جنيه حسب حالتها. مواصفات وسعر هيونداي فيرنامواصفات وسعر سكودا اوكتافيا A4مواصفات وسعر دايو نوبيرا

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