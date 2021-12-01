الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية الفخمة الجديدة كليا تعرف على المواصفات والاسعار

الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية ، تعد سيارة ستروين C4 من افضل السيارات الحديثة التي ستغزو الأسواق السعودية في الفترة الحالية، حيث تعد سيارة ستروين C4 من السيارات الكروس اوفر بنظام تحت المدمج. وهي سيارة فرنسية الأصل لكن يتم تجهيزها وتجميعها بالكامل داخل دولة اسبانيا، ولها وكلاء متعددين في المملكة العربية السعودية ومصر، تحقق مبيعات مرتفعة في الدول العربية وبالأخص جمهورية مصر العربية والسعودية، والسيارة تتميز بقوة تحملها للطرق المتعرجة والوعرة. كما أنها مزودة بكل تقنيات الآمان الحديثة من حساسات وفرامل ووسائد هواء، وخلال تلك المقالة سنعرض لكم مواصفات سيارة ستروين C4 كما سنعرض سعرها في المملكة العربية السعودية. الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية لا ينبغي الخلط بين سيتروين سي 4 وسيتروين سي 4 سبيس تور، التي تم تسويقها في المملكة العربية السعودية في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات 7 مقاعد، وقد تم تقديم الجيل الأول من سيارة C4 الجديدة من Citroen في عام 2004 ، تلاه الجيل الثاني في عام 2010، وأخيراً الجيل الثالث في عام 2020، والذي كان موجودًا بالفعل في السوق ووصل إلى المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2021 كطراز 2022، فيما يلي سنوضح لكم كافة مواصفات سيارة ستروين C4: سعة المحرك لسيارة ستروين : 1200 سي سي

التسارع الخاص بالسيارة من 0 لـ100 لمدة 8.2 ثانية

قوة الأحصنة: حوالي 155 حصان

قوة العزم لسيارة ستروين: 240 نيوتن على المتر

حجم السيارة: كوبيه كروس اوفر.

ستروين C4 مبنية على نظام عجلات من نوع EMP1 .

السيارة مزودة بشاشة مخصصة للعمل عن طريق اللمس بقياس 10 بوصات.

السيارة تدعم جميع أنظمة توصيل الهواتف الذكية.

تدعم العمل بتطبيقات Apple CarPlay

تقنية مانع للانغلاق ABS.

السيارة مزودة بنظام مانع السرقات.

كما أنها مزودة بنظام حساسات للمساعدة في التعرف على المسافات وذلك لحماية السائق من التصادم والحوادث.

ستروين C4 مزودة بنظام مصابيح أمامية.

المصابيح تعمل بتقنية LED .

جنوط رياضية، قياسها 18 بوصة. سعر سيارة ستروين C4 فيما يلي سنعرض سعر السيارة بالجنية المصري والريال السعودي: سعر السيارة بالجنية المصري 410 ألف جنية مصري.

السعر داخل المملكة العربية السعودية 97 الف ريال سعودي. الوسوم

الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية ، تعد سيارة ستروين C4 من افضل السيارات الحديثة التي ستغزو الأسواق السعودية في الفترة الحالية، حيث تعد سيارة ستروين C4 من السيارات الكروس اوفر بنظام تحت المدمج. وهي سيارة فرنسية الأصل لكن يتم تجهيزها وتجميعها بالكامل داخل دولة اسبانيا، ولها وكلاء متعددين في المملكة العربية السعودية ومصر، تحقق مبيعات مرتفعة في الدول العربية وبالأخص جمهورية مصر العربية والسعودية، والسيارة تتميز بقوة تحملها للطرق المتعرجة والوعرة. كما أنها مزودة بكل تقنيات الآمان الحديثة من حساسات وفرامل ووسائد هواء، وخلال تلك المقالة سنعرض لكم مواصفات سيارة ستروين C4 كما سنعرض سعرها في المملكة العربية السعودية. الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية الوحش وصل السعودية.. سيارة ستروين C4 الفرنسية لا ينبغي الخلط بين سيتروين سي 4 وسيتروين سي 4 سبيس تور، التي تم تسويقها في المملكة العربية السعودية في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات 7 مقاعد، وقد تم تقديم الجيل الأول من سيارة C4 الجديدة من Citroen في عام 2004 ، تلاه الجيل الثاني في عام 2010، وأخيراً الجيل الثالث في عام 2020، والذي كان موجودًا بالفعل في السوق ووصل إلى المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2021 كطراز 2022، فيما يلي سنوضح لكم كافة مواصفات سيارة ستروين C4: سعة المحرك لسيارة ستروين : 1200 سي سي

التسارع الخاص بالسيارة من 0 لـ100 لمدة 8.2 ثانية

قوة الأحصنة: حوالي 155 حصان

قوة العزم لسيارة ستروين: 240 نيوتن على المتر

حجم السيارة: كوبيه كروس اوفر.

ستروين C4 مبنية على نظام عجلات من نوع EMP1 .

السيارة مزودة بشاشة مخصصة للعمل عن طريق اللمس بقياس 10 بوصات.

السيارة تدعم جميع أنظمة توصيل الهواتف الذكية.

تدعم العمل بتطبيقات Apple CarPlay

تقنية مانع للانغلاق ABS.

السيارة مزودة بنظام مانع السرقات.

كما أنها مزودة بنظام حساسات للمساعدة في التعرف على المسافات وذلك لحماية السائق من التصادم والحوادث.

ستروين C4 مزودة بنظام مصابيح أمامية.

المصابيح تعمل بتقنية LED .

جنوط رياضية، قياسها 18 بوصة. سعر سيارة ستروين C4 فيما يلي سنعرض سعر السيارة بالجنية المصري والريال السعودي: سعر السيارة بالجنية المصري 410 ألف جنية مصري.

السعر داخل المملكة العربية السعودية 97 الف ريال سعودي.

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