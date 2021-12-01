اوعى الوحش.. سيارة بيستون T33 فالسعودية الجديدة المنتظرة بمواصفات واسعار ولا فى الخيال

اوعى الوحش.. سيارة بيستون T33 فالسعودية ، تعتبر سيارة بيستون T33 هي الجيل الأول الذي صَدر من هذا النوع، حيث تم إصدار السيارة لأول مرة خلال عام 2019، والسيارة مبنية على السيارة التي صدرت عام 2016 فاو X40، ويعتبرها الخبراء نسخة مُحسنة ومطور، حيث شملت بعض من التغيرات في آليات العمل والتقنيات، وكان الهدف هو أن تستبدل سيارة بيستون T33 بسيارة فاو، وهي سيارة مصنفة من حيث الحجم كسيارة تحت المُدمج. وتعتبر السيارة منافسة لسيارات عديدة، ومنها سيارة بايك X3 وسيارة جاك JS3 وسيارة ام جي ZS، بالإضافة لوجود تصميم خارجي متميز حيث تم تطوير السيارة ليكون لها مظهر فاخر وذلك وفقًا لشكل الشبكة الأمامية الضخمة والتي تتشابه مع سيارة بيستون T77، كما تم تزويد السيارة بالعديد من الكشافات الأمامية التي تعمل بنظام LED، كما تم تصنيع معظم المقابض من الكروم وتم تزويدها بكشافات الضباب الممتازة، علاوة على جنوط بقياس 18 بوصة، كما أن سعرها في المملكة العربية السعودية متوسط ولذلك فهي تناسب الفئات متوسطة الدخل والشباب والأسر الصغيرة.

اوعى الوحش.. سيارة بيستون T33 فالسعودية

تابع ما يلي لتتعرف على اهم مواصفات بيستون T33:

114 حصان.

سعة محرك السيارة وصل إلى 1.6 لتر.

يوجد داخل السيارة نظام دفع أمامي.

معدل استهلاك الوقود 15.9.

يتميز التصميم الداخلي بتصميم مميز بشخصية فاخرة واضحة، بدءاً من خامات وجودة قفل السيارة، مروراً بحشوات الكروم، وانتهاءً بشكل التصميم الداخلي الذي يتميز بأداة رقمية مقاس 7 بوصات.

ويوجد شاشة مركزية كبيرة مقاس 10.25 بوصة وفتحات تكييف خلفية وإمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الأمتعة.

توجد العديد من السيارات التي تقع ضمن الفئة السعرية لسيارة بيستون T33، كما تقاربها في المواصفات. وفي النقاط التالية سنعرض لكم مجموعة من السيارات المنافسة لبيستون T33 :

سيارة هيونداي توسان موديل 2018 : تتشابه مع سيارة بيستون T33 في المواصفات بشكل كبير، وترتفع عنها في السعر بشكل طفيف. حيث يصل سعرها إلى 70 الف ريال سعودي.

سيارة كيا سول موديل 2018: تتشابه السيارة مع بيستون T33 في المواصفات العامة، وسعرها هو 80 الف ريال سعودي.

سعر السيارة في المملكة العربية السعودية حوالي 62 الف ريال سعودي فقط.