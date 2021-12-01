المنافسة الصينية.. سيارة بايك X7 القنبلة الرائعة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة

المنافسة الصينية.. سيارة بايك X7 القنبلة الرائعة ، سيارة بايك X7 هي سيارة شهيرة، تحظى بإقبال كبير في السوق المحلي العربي، وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية، حيث تمتاز بالعديد من المواصفات الجيدة والتي تضعها في قوائم السيارات العملية الممتازة، حيث تضم سيارة بايك X7 الكثير من وسائل الأمن والسلامة التي تحمي الركاب والسائق بالإضافة لوجود أحدث الوسائد الهوائية المخصصة لتقليل الأضرار الناجمة عن التصادم. كما تضم سيارة بايك x7 الكثير من وسائل الحماية وأبرزها أنظمة الفرامل المتعددة، كما تضم حوالي 12 حساس لتنبيه السائق لتفادي التصادم، علاوة على وجود حوالي عدد 8 كاميرات لتساعد السائق في الحصول على الصورة الخارجية الكاملة لأجزاء السيارة وجوانبها المتعددة.

المنافسة الصينية.. سيارة بايك X7 القنبلة الرائعة

سيارة بايك x7 المتوسطة في السعر والمتوفرة بكثرة داخل المملكة العربية السعودية، تمتاز ايضًا بمواصفات ممتازة مقارنة بموديلات السوق التي تقاربها في السعر، ولذلك سنتعرف فيما يلي على مواصفات السيارة في السوق المحلي السعودي:

تمتاز بايك x7 بمحرك رباعي الاسطوانات.

تتميز السيارة بسعة 1500 سي سي.

قوة المحرك في بايك X7 تصل لنحو 188 حصان.

بينما نجد قوة عزم الدوران تصل إلى 275 نيوتن على المتر.

تم تعديل الموديل وإضافة نظام القيادة الذكية APA Smart .

كما تم تجهيزها بالنظام الذاتي لركن السيارة.

مصابيح إنارة ممتازة من نوع ال LED.

مضاف لها تقنية القيادة الذاتية في حالة الطرق المزدحمة.

مزودة بتقنية لتثبيت السرعة.

إنها أيضًا تتميز بحجمها المتوسط.

تتمتع السيارة بمجموعة متنوعة من ميزات الأمان، بما في ذلك ست وسائد هوائية في الأمام والخلف، مما يقلل من المخاطر العديدة التي قد تنشأ إذا لم يتم نشرها، على عكس بعض السيارات التي تحتوي على وسادتين هوائيتين فقط، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة لركاب المقاعد الخلفية إذا لم يتم نشرهم.

هذا على رأس العديد من المميزات الخاصة بالسيارة أحتوائها على أنظمة الكبح.

لديها ثماني كاميرات على كل جانب من جوانب السيارة لتحسين الصورة.

ما يجعل السيارات مناسبة للشراء هو سعرها المحلي، حيث توجد العديد من الموديلات التي يمكنك الاختيار من بينها. ولذلك سنوضح فيما يلي سنعر سيارة X7 في المملكة العربية السعودية:

سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية 52 الف ريال سعودي، وتتواجد في جميع منافذ البيع بسهولة.