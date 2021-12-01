يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لمحبى الفخامة والشياكة بمواصفات واسعار خيالية

- 1/2
- 2/2
يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 التي تم طرحها في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة اليابانية تويوتا بإنتاج سيارة حديثة بالولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وغيرها من الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، وتحمل السيارة مجموعة كبيرة جداً من المميزات والمواصفات التي يفضل الكثيرين تواجدها في السيارة الخاصة به وهذا ما جعل الاقبال عليها كثير للغاية، وننشر إليكم اليوم أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بيلينا 2022.
يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية
من منا لا يريد أن يمتلك سيارة حديثة تحتوي على كثير من المواصفات والمزايا، فنحن بحاجة لمثل هذه السيارات التي نطلقها الماركات العالمية، وسيارة تويوتا بيلتا تكون السيارة البديلة لسيارة ياريس التي تم إصدارها من قبل شركة تويوتا اليابانية، ويصل سعر السيارة من الفئة الأولى 65 ألف ريال سعودي وبالنسبة إلى الفئة الثانية فتكون بسعر 770 ألف ريال وتتمتع عن غيرها من السيارات بمجموعة هائلة من المواصفات والمزايا الذي يبحث عنها كل شخص يقبل على شراء سيارة حديثة من تويوتا.مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022
تمتلك سيارة تويوتا بيلتا مجموعة غير عادية من المواصفات التي تبحث عنها عزيزي العميل عندما تقدم على شراء أحد أنواع السيارات وأكثر ما يميز تلك المركبة عن غيرها من المركبات الأخريات ما يلي:
- تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات.
- تبلغ سرعة السيارة خلال وضع الثبات 100 كيلومتر ساعة في حوالي 12 ثانية.
- تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي.
- مزودة بمحرك تبلغ قوته 105 حصان وبناتج قوة عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر.
- كما أنها تتميز بمحرك وناقل حركة يعمل أوتوماتيكي يتكون من 4 سرعات.
- تمتلك سعة الصندوق الخلفي بها 495 لتر وخزان وقود سعته 42 لتر.
- السيارة مزودة بكثير من وسائل الأمان أهمها الوسائد الهوائية.
- تحتوي على عدة أنظمة مميزة جداً منها نظام إيموبليزر الذي يكون ضد السرقة.
- السيارة مزودة بنظام EBD مع توزيع الكتروني للفرامل بنظام ABS.
- بها مصابيح أمامية وخلفية وسهولة التحكم بمستوى الإضاءة، كما يوجد بها جنوط رياضية بمقاس 16 بوصة.
- يوجد في السيارة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر وبالنسبة لمقعد السائق قابل للتعديل والارتفاع.
الوسوم
يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 التي تم طرحها في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة اليابانية تويوتا بإنتاج سيارة حديثة بالولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وغيرها من الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، وتحمل السيارة مجموعة كبيرة جداً من المميزات والمواصفات التي يفضل الكثيرين تواجدها في السيارة الخاصة به وهذا ما جعل الاقبال عليها كثير للغاية، وننشر إليكم اليوم أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بيلينا 2022.
يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية
من منا لا يريد أن يمتلك سيارة حديثة تحتوي على كثير من المواصفات والمزايا، فنحن بحاجة لمثل هذه السيارات التي نطلقها الماركات العالمية، وسيارة تويوتا بيلتا تكون السيارة البديلة لسيارة ياريس التي تم إصدارها من قبل شركة تويوتا اليابانية، ويصل سعر السيارة من الفئة الأولى 65 ألف ريال سعودي وبالنسبة إلى الفئة الثانية فتكون بسعر 770 ألف ريال وتتمتع عن غيرها من السيارات بمجموعة هائلة من المواصفات والمزايا الذي يبحث عنها كل شخص يقبل على شراء سيارة حديثة من تويوتا.مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022
تمتلك سيارة تويوتا بيلتا مجموعة غير عادية من المواصفات التي تبحث عنها عزيزي العميل عندما تقدم على شراء أحد أنواع السيارات وأكثر ما يميز تلك المركبة عن غيرها من المركبات الأخريات ما يلي:
- تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات.
- تبلغ سرعة السيارة خلال وضع الثبات 100 كيلومتر ساعة في حوالي 12 ثانية.
- تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي.
- مزودة بمحرك تبلغ قوته 105 حصان وبناتج قوة عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر.
- كما أنها تتميز بمحرك وناقل حركة يعمل أوتوماتيكي يتكون من 4 سرعات.
- تمتلك سعة الصندوق الخلفي بها 495 لتر وخزان وقود سعته 42 لتر.
- السيارة مزودة بكثير من وسائل الأمان أهمها الوسائد الهوائية.
- تحتوي على عدة أنظمة مميزة جداً منها نظام إيموبليزر الذي يكون ضد السرقة.
- السيارة مزودة بنظام EBD مع توزيع الكتروني للفرامل بنظام ABS.
- بها مصابيح أمامية وخلفية وسهولة التحكم بمستوى الإضاءة، كما يوجد بها جنوط رياضية بمقاس 16 بوصة.
- يوجد في السيارة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر وبالنسبة لمقعد السائق قابل للتعديل والارتفاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لمحبى الفخامة والشياكة بمواصفات واسعار خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.