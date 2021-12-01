يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لمحبى الفخامة والشياكة بمواصفات واسعار خيالية

يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 التي تم طرحها في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة اليابانية تويوتا بإنتاج سيارة حديثة بالولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وغيرها من الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، وتحمل السيارة مجموعة كبيرة جداً من المميزات والمواصفات التي يفضل الكثيرين تواجدها في السيارة الخاصة به وهذا ما جعل الاقبال عليها كثير للغاية، وننشر إليكم اليوم أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بيلينا 2022.

يابلاش.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

من منا لا يريد أن يمتلك سيارة حديثة تحتوي على كثير من المواصفات والمزايا، فنحن بحاجة لمثل هذه السيارات التي نطلقها الماركات العالمية، وسيارة تويوتا بيلتا تكون السيارة البديلة لسيارة ياريس التي تم إصدارها من قبل شركة تويوتا اليابانية، ويصل سعر السيارة من الفئة الأولى 65 ألف ريال سعودي وبالنسبة إلى الفئة الثانية فتكون بسعر 770 ألف ريال وتتمتع عن غيرها من السيارات بمجموعة هائلة من المواصفات والمزايا الذي يبحث عنها كل شخص يقبل على شراء سيارة حديثة من تويوتا.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

تمتلك سيارة تويوتا بيلتا مجموعة غير عادية من المواصفات التي تبحث عنها عزيزي العميل عندما تقدم على شراء أحد أنواع السيارات وأكثر ما يميز تلك المركبة عن غيرها من المركبات الأخريات ما يلي: