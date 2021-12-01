الجبارة وصلت السعودية.. سيارة كيا بيجاس 2022 الجديدة كليا بمواصفات واسعار خيالية

الجبارة وصلت السعودية.. سيارة كيا بيجاس 2022 ، أصدرت الشركة العالمية كيا لصناعة السيارات واحدة من أحدث سيارتها الرائعة وهي سيارة كيا بيجاس 2022 التي لا يتجاوز سعرها عن 45 ألف ريال سعودي، ومن الإعلان عن إصدار السيارة وبدأت عمليات البحث في تزايد كبير للتعرف عن أهم مميزاتها ومواصفاتها وسعر الشراء، فكما نعلم أن هناك كم كبير من الأشخاص يرغبون في شراء أحدث أنواع السيارات بالمملكة ولكن قبل تنفيذ خطوة الشراء يقوم بالبحث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة عبر محركات البحث جوجل، ومن خلال متابعتكم إلينا حرصنا على أن نقدم إليكم أهم مميزات ومواصفات سيارة كيا بيجاس 2022.
الجبارة وصلت السعودية.. سيارة كيا بيجاس 2022
تعتبر واحدة من أبرز وأشهر السيارات التي أنتجتها شركة كيا العالمية للسيارات ومتوفرة في بعض معارض السيارات بأرجاء المملكة السعودية، وتم إصدار السيارة بثلاث طرازات مختلفة فمنها كيا بيجاس GL،LX ،EX، كما أن جميع السيارات الحديثة تمتلك مجموعو هائلة من المواصفات والمميزات التي لا يمكن أن تكون متوفرة بأي سيارة بإصدار قديم، كما أنها من السيارات التي تنافس فورد وأودي بنسخة السيدات ذات الحجم الصغير.أهم مميزات ومواصفات سيارة كيا بيجاس 2022
سيارة كيا بيجاس من السيارات الحديثة التي لاقا إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في المملكة السعودية بالإضافة إلى أن سعرها مناسب للجميع وتكون من أرخص إصدارات كيا وتمتلك تلك السيارة العديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها أكثر تميزاً ومن أهمها الآتي:
- تمتلك السيارة تصميم داخلي رائع للغاية فهي تكون مزودة بكافة وسائل الرفاهية والراحة.
- يوجد بالسيارة مكيف يدوي وبها كشافات إضاءة.
- كما تمتلك أقفال آلية خاصة بالأبواب وتعمل النوافذ بالكهرباء والتحكم بها يكون عن طريق عجلة القيادة.
- قوية جداً من الليد تقوم بالعمل بقوة شديدة في الظلام وأثناء الشبورة والضباب.
- سيارة كيا بيجاس مزودة بمحرك 1.4 لتر.
- تتكون من 4 اسطوانات تقوم بتوليد قوة تقدر بحوالي 95 حصان.
- بها ناقل حركة يعمل أوتوماتيك مزود بـ 4 سرعات.
- تعمل باستعمال ونظام المحرك بالبنزين ويصل معدل استهلاك السيارة إلى الوقود 17.8 لتر كل كيلو متر.
- تأتي السيارة بشبكة أمامية على هيئة شريط رفيع تدور بحوافى مصنوع من الألمونيوم اللامع البراق.
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الجبارة وصلت السعودية.. سيارة كيا بيجاس 2022 ، أصدرت الشركة العالمية كيا لصناعة السيارات واحدة من أحدث سيارتها الرائعة وهي سيارة كيا بيجاس 2022 التي لا يتجاوز سعرها عن 45 ألف ريال سعودي، ومن الإعلان عن إصدار السيارة وبدأت عمليات البحث في تزايد كبير للتعرف عن أهم مميزاتها ومواصفاتها وسعر الشراء، فكما نعلم أن هناك كم كبير من الأشخاص يرغبون في شراء أحدث أنواع السيارات بالمملكة ولكن قبل تنفيذ خطوة الشراء يقوم بالبحث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة عبر محركات البحث جوجل، ومن خلال متابعتكم إلينا حرصنا على أن نقدم إليكم أهم مميزات ومواصفات سيارة كيا بيجاس 2022.
الجبارة وصلت السعودية.. سيارة كيا بيجاس 2022
تعتبر واحدة من أبرز وأشهر السيارات التي أنتجتها شركة كيا العالمية للسيارات ومتوفرة في بعض معارض السيارات بأرجاء المملكة السعودية، وتم إصدار السيارة بثلاث طرازات مختلفة فمنها كيا بيجاس GL،LX ،EX، كما أن جميع السيارات الحديثة تمتلك مجموعو هائلة من المواصفات والمميزات التي لا يمكن أن تكون متوفرة بأي سيارة بإصدار قديم، كما أنها من السيارات التي تنافس فورد وأودي بنسخة السيدات ذات الحجم الصغير.أهم مميزات ومواصفات سيارة كيا بيجاس 2022
سيارة كيا بيجاس من السيارات الحديثة التي لاقا إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في المملكة السعودية بالإضافة إلى أن سعرها مناسب للجميع وتكون من أرخص إصدارات كيا وتمتلك تلك السيارة العديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها أكثر تميزاً ومن أهمها الآتي:
- تمتلك السيارة تصميم داخلي رائع للغاية فهي تكون مزودة بكافة وسائل الرفاهية والراحة.
- يوجد بالسيارة مكيف يدوي وبها كشافات إضاءة.
- كما تمتلك أقفال آلية خاصة بالأبواب وتعمل النوافذ بالكهرباء والتحكم بها يكون عن طريق عجلة القيادة.
- قوية جداً من الليد تقوم بالعمل بقوة شديدة في الظلام وأثناء الشبورة والضباب.
- سيارة كيا بيجاس مزودة بمحرك 1.4 لتر.
- تتكون من 4 اسطوانات تقوم بتوليد قوة تقدر بحوالي 95 حصان.
- بها ناقل حركة يعمل أوتوماتيك مزود بـ 4 سرعات.
- تعمل باستعمال ونظام المحرك بالبنزين ويصل معدل استهلاك السيارة إلى الوقود 17.8 لتر كل كيلو متر.
- تأتي السيارة بشبكة أمامية على هيئة شريط رفيع تدور بحوافى مصنوع من الألمونيوم اللامع البراق.
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