تخفيض مذهل|| سيارة رينو داستر PE 2021 مميزات ومواصفات السيارة في السعودية

تخفيض مذهل|| سيارة رينو داستر PE 2021 مميزات ومواصفات السيارة نوضح لكم في هذا المقال أبرز وأهم مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الجديدة كليًا المقدمة من شركة رينو الفرنسية وتعد سيارة رينو الجديدة خيار مناسب جدًا لجميع الأذواق حيث أن الشكل الخارجي لها لطيف جدًا ويناسب جميع الفئات العمرية ابتداءً من الفئة العمرية الشبابية وحتى فئة كبار السن، وقامت شركة الصالح للسيارات في المملكة العربية السعودية بعمل تخفيضات رائعة على أسعار سيارة رينو داستر PE 2021 والتي سنناقشها في نهاية مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني”. أبرز مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الفرنسية الجديدة أبرز مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الفرنسية الجديدة من أبرز مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الجديد ما يلي:- محرك السيارة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته حوالي 115 حصان.

مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته حوالي 115 حصان. أقصى عزم دوران للمحرك هو 156 نيوتن لكل متر وخزان الوقود يتسع لحوالي 50 لتر.

طول السيارة يبلغ 4.341 متر وعرضها يبلغ 1.804 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.693 متر.

سعة حقيبة السيارة الخلفية تبلغ 445 لتر.

الزجاج الخلفي والجانبي مظلل لا يمكن للذين هم خارج السيارة رؤية ما بداخلها.

المصابيح الخاصة بالإضاءة مزودة بالهالوجين وتحتوي على مصابيح خلفية خاصة بالضباب.

حامل للسقف والجنوط الرياضية مقاسها 16 بوصة.

مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد الحديثة.

في الفئة الثانية من السيارة تأتي لون المقابض نفس لون السيارة والمرايا مطلية بلون فضي ومزودة بحساسات ركن خلفية.

أما في الفئة الثالثة فتحتوي على 4 كاميرات تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف جميع النواحي والجوانب حول السيارة وخلفها. مميزات سيارة رينو الجديدة موديل 2021 سي دي وراديو MP3.

عجلة القيادة متعددة المهام.

المقاعد الخلفية للسيارة قابلة للطي.

كومبيوتر للرحلات.

نظام خاص بتوفير استهلاك الوقود.

خاصية التحكم الذكي في ارتفاع وطول المقاعد.

المساحة الداخلية لها واسعة ومريحة للركاب. عيوب سيارة رينو الفرنسية الجديدة الخامات المستخدمة داخل السيارة ليست بالجودة المطلوبة.

عزل السيارة للصوت ضعيف نسبيًا حيث يتسلل الضوضاء للداخل.

الفايبر العازل داخل السيارة جودته ليست عالية. أسعار سيارة رينو الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة رينو الجديدة موديل 2021عيوب سيارة رينو الفرنسية الجديدةأسعار سيارة رينو الجديدة في سوق السيارات السعودي قامت شركة الصالح للسيارات بعمل تخفيض على أسعار السيارة من سعر 52,000 ريال سعودي إلى 49,000 ريال سعودي. الوسوم

تخفيض مذهل|| سيارة رينو داستر PE 2021 مميزات ومواصفات السيارة نوضح لكم في هذا المقال أبرز وأهم مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الجديدة كليًا المقدمة من شركة رينو الفرنسية وتعد سيارة رينو الجديدة خيار مناسب جدًا لجميع الأذواق حيث أن الشكل الخارجي لها لطيف جدًا ويناسب جميع الفئات العمرية ابتداءً من الفئة العمرية الشبابية وحتى فئة كبار السن، وقامت شركة الصالح للسيارات في المملكة العربية السعودية بعمل تخفيضات رائعة على أسعار سيارة رينو داستر PE 2021 والتي سنناقشها في نهاية مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني”. أبرز مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الفرنسية الجديدة أبرز مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الفرنسية الجديدة من أبرز مواصفات سيارة رينو داستر PE 2021 الجديد ما يلي:- محرك السيارة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته حوالي 115 حصان.

مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته حوالي 115 حصان. أقصى عزم دوران للمحرك هو 156 نيوتن لكل متر وخزان الوقود يتسع لحوالي 50 لتر.

طول السيارة يبلغ 4.341 متر وعرضها يبلغ 1.804 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.693 متر.

سعة حقيبة السيارة الخلفية تبلغ 445 لتر.

الزجاج الخلفي والجانبي مظلل لا يمكن للذين هم خارج السيارة رؤية ما بداخلها.

المصابيح الخاصة بالإضاءة مزودة بالهالوجين وتحتوي على مصابيح خلفية خاصة بالضباب.

حامل للسقف والجنوط الرياضية مقاسها 16 بوصة.

مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد الحديثة.

في الفئة الثانية من السيارة تأتي لون المقابض نفس لون السيارة والمرايا مطلية بلون فضي ومزودة بحساسات ركن خلفية.

أما في الفئة الثالثة فتحتوي على 4 كاميرات تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف جميع النواحي والجوانب حول السيارة وخلفها. مميزات سيارة رينو الجديدة موديل 2021 سي دي وراديو MP3.

عجلة القيادة متعددة المهام.

المقاعد الخلفية للسيارة قابلة للطي.

كومبيوتر للرحلات.

نظام خاص بتوفير استهلاك الوقود.

خاصية التحكم الذكي في ارتفاع وطول المقاعد.

المساحة الداخلية لها واسعة ومريحة للركاب. عيوب سيارة رينو الفرنسية الجديدة الخامات المستخدمة داخل السيارة ليست بالجودة المطلوبة.

عزل السيارة للصوت ضعيف نسبيًا حيث يتسلل الضوضاء للداخل.

الفايبر العازل داخل السيارة جودته ليست عالية. أسعار سيارة رينو الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة رينو الجديدة موديل 2021عيوب سيارة رينو الفرنسية الجديدةأسعار سيارة رينو الجديدة في سوق السيارات السعودي قامت شركة الصالح للسيارات بعمل تخفيض على أسعار السيارة من سعر 52,000 ريال سعودي إلى 49,000 ريال سعودي.

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