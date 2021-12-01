الوحش الكوري… سيارة كيا سيلتوس LX 2021 بتصميم جريء ومواصفات خيالية

الوحش الكوري… سيارة كيا سيلتوس LX 2021 بتصميم جريء من السيارات الموجودة في السوق العربي وتتميز بالتصميم الانيق والمناسب من الخارج والشكل الخلاب من الداخل، وهذا لانها تتمتع بالكثير من المميزات التي تجعل السيارة هي الأفضل بين غيرها من السيارات على الاطلاق، حيث انها تتمتع بعض المميزات سواء في التصميم او في الفينش النهائي للسيارة، كما انها مزودة بالعديد من الإمكانيات والتقنيات العالية الجودة منها التشطيب بمادة الكروم من الخارج وحول منطقة الشبكة مع اضاءات ليد في جميع الأحرف للسيارة وهذا بالإضافة إلى الشكل الجذاب والمميز والانيق للغاية والمظه المميز من السقف الأسود والجسم الأنيق. مميوات كيا سيلتوس LX 2021 تتميز السيارة بأنها تملك مساحة كبيرة وبالتالي تستوعب أكبر عدد من الأفراد بداخلها ليجلسوا بشكل مريح ومميز، وهذا بالإضافة إلى التصميم المثالي للمقصورة الداخلية.

بالإضافة إلى سعر السيارة المناسب للكثير من المواطنين والمنخفض بشكل نسبي، بالإضافة للتصميم الراقي والمميز من الداخل.

كما ان السيارة تتميز بالقوة بدون توقف، وتحتوي على شاشة لمس مميزة وتحتوي على نظام أمن من الفئة الرابعة الذي يجعل تجربة القيام بأكثر متعة. أهم مميزات السيارة من الداخل: تضم كيا سيلتوس LX 2021 العديد من الإمكانيات المميزة من الداخل والتي تتمثل في النظام الأيفون ونظام الأندريود للهواتف التي تستخدم في السيارة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت وتقنية البلوتوث الموجودة فيها ومنافذ اليو اس بي التي تتمتع بها السيارة.

LX 2021 العديد من الإمكانيات المميزة من الداخل والتي تتمثل في النظام الأيفون ونظام الأندريود للهواتف التي تستخدم في السيارة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت وتقنية البلوتوث الموجودة فيها ومنافذ اليو اس بي التي تتمتع بها السيارة. كما أنها تتميز بأنها مجهزة من الداخل بطريقة احترافية حيث الشاشة 10.25 بوصة والمقاعد المريحة والدعامات المناسبة للرحلات والمقاعد القابلة للتعديل بشكل يدوي، كما أنه تم استخدام البلاستيك ذو الجودة العالية في التصميم الداخلي للسيارة ويحتوي على لوحة اعدادات مختلفة ومميزة.

وهذا بالإضافة إلى التعديل باستخدام الكهرباء في أكثر من عشر اتجاهات مختلفة من الطراز المختلف والأنيق، كما أن وضعية الجلوس بداخل الكابينة أكثر انسجام من السيارات الأخرى التي تتمتع بالدفع الرباعي، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة وراديو المتصل بالأقمار الصناعية

ويحتوي على مفتاح السيارة بتقنية التشغيل من على بعد، وهذا بالإضافة إلى احتوائها على منافذ طاقة 12 فولت الوسوم

الوحش الكوري… سيارة كيا سيلتوس LX 2021 بتصميم جريء من السيارات الموجودة في السوق العربي وتتميز بالتصميم الانيق والمناسب من الخارج والشكل الخلاب من الداخل، وهذا لانها تتمتع بالكثير من المميزات التي تجعل السيارة هي الأفضل بين غيرها من السيارات على الاطلاق، حيث انها تتمتع بعض المميزات سواء في التصميم او في الفينش النهائي للسيارة، كما انها مزودة بالعديد من الإمكانيات والتقنيات العالية الجودة منها التشطيب بمادة الكروم من الخارج وحول منطقة الشبكة مع اضاءات ليد في جميع الأحرف للسيارة وهذا بالإضافة إلى الشكل الجذاب والمميز والانيق للغاية والمظه المميز من السقف الأسود والجسم الأنيق. مميوات كيا سيلتوس LX 2021 تتميز السيارة بأنها تملك مساحة كبيرة وبالتالي تستوعب أكبر عدد من الأفراد بداخلها ليجلسوا بشكل مريح ومميز، وهذا بالإضافة إلى التصميم المثالي للمقصورة الداخلية.

بالإضافة إلى سعر السيارة المناسب للكثير من المواطنين والمنخفض بشكل نسبي، بالإضافة للتصميم الراقي والمميز من الداخل.

كما ان السيارة تتميز بالقوة بدون توقف، وتحتوي على شاشة لمس مميزة وتحتوي على نظام أمن من الفئة الرابعة الذي يجعل تجربة القيام بأكثر متعة. أهم مميزات السيارة من الداخل: تضم كيا سيلتوس LX 2021 العديد من الإمكانيات المميزة من الداخل والتي تتمثل في النظام الأيفون ونظام الأندريود للهواتف التي تستخدم في السيارة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت وتقنية البلوتوث الموجودة فيها ومنافذ اليو اس بي التي تتمتع بها السيارة.

LX 2021 العديد من الإمكانيات المميزة من الداخل والتي تتمثل في النظام الأيفون ونظام الأندريود للهواتف التي تستخدم في السيارة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت وتقنية البلوتوث الموجودة فيها ومنافذ اليو اس بي التي تتمتع بها السيارة. كما أنها تتميز بأنها مجهزة من الداخل بطريقة احترافية حيث الشاشة 10.25 بوصة والمقاعد المريحة والدعامات المناسبة للرحلات والمقاعد القابلة للتعديل بشكل يدوي، كما أنه تم استخدام البلاستيك ذو الجودة العالية في التصميم الداخلي للسيارة ويحتوي على لوحة اعدادات مختلفة ومميزة.

وهذا بالإضافة إلى التعديل باستخدام الكهرباء في أكثر من عشر اتجاهات مختلفة من الطراز المختلف والأنيق، كما أن وضعية الجلوس بداخل الكابينة أكثر انسجام من السيارات الأخرى التي تتمتع بالدفع الرباعي، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة وراديو المتصل بالأقمار الصناعية

ويحتوي على مفتاح السيارة بتقنية التشغيل من على بعد، وهذا بالإضافة إلى احتوائها على منافذ طاقة 12 فولت

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