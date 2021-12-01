هيونداي النترا 2021 حصلت الكثير من المبيعات في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، ولم تكن وحدها، ولكن تمكنت ايضا موديلات اخرى من هيونداي تحقيق نجاح باهر، ومن بين هذه الموديلات، ازيرا وسوناتا وتوسان وغيرهم، وترتكز قوة العلامة الكورية الجنوبية على التصميم الخارجي الجذاب للغاية، أسعار الصيانة الدورية المنخفضة، تحتوي على معظم مواصفات الأمان وكذلك تمتلك بعض موديلات هيونداي صرفية وقود منخفضة للغاية. سيارات للبيع مستعملة هيونداي النترا 2021 ازيرا سوناتا بأسعار رخصية وحالات نظيفة هناك سيارات مستعملة للبيع نظيفة ومنها النترا 2021 بحالة جيدة جدا، حالة البدي وكالة، وكذلك حالة المحرك.

ممشى السيارة 12 ألف.

وفي الوقت نفسه السيارة لونها أبيض وهي بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر جير اتوماتيك 6 سرعات.

سعر السيارة التي تقع في الرياض 70 الف و500 ريال، وتحتوي السيارة على امكانيات عديدة منها مثبت سرعة ونظام ثبات إلكتروني وحساس ضغط الإطارات، حالة صالون السيارة وكالة. سيارات للبيع مستعملة هيونداي النترا 2021 ازيرا سوناتا بأسعار رخصية وحالات نظيفة وفي الوقت نفسه هناك ازيرا 2021 مستعملة بحالة نظيفة، ممشى 20 ألف كيلومتر تقع في الشرقية، لون السيارة الأسود الكريستالي.

السيارة تأتي بمحرك 3500 سي سي بقوة 290 حصان متصل على جير اتوماتيكي على 8 سرعات.

سعر السيارة 105 ألف ريال وهي تحتوي على تجهيزات قوية منها الحساسات الخلفية وأنظمة الأمان. سيارات هيونداي مستعملة بحالة الوكالة وأسعار رخيصة وفي الوقت نفسه هناك هيونداي سوناتا الوعرة الجبارة موديل 2021 فل سمارت، ممشى 32 ألف كيلومتر وهو ممشى قليل ومناسب.

السيارة في جدة، حالة البدي وكالة، حالة السيارة من الداخل وكالة، والسيارة بها العديد من الإمكانيات ومنها، السيارة تعمل بالبنزين. أبرز مزايا سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية تمتلك سيارات هيونداي سمعة جيدة في السعودية وذلك بفضل تقديمها موديلات متنوعة وأيضا بأسعار مناسبة لمعظم السعوديين والمقمين.

وفي الوقت نفسه تقدم السيارات الكورية الجنوبية مزايا متفردة عن أي سيارات أخرى وتتمثل هذه المزايا في أنها تحتوي على مساحات تخزين جبارة.

وكذلك قطع غيار السيارة متوفرة بأسعار رخصية وهي ما يجعل من اقتنائها أمر غير مكلف وبالتالي لن تزيد من الأعباء المادية على ملاكها. سيارات هيونداي مستعملة بحالة الوكالة وأسعار رخيصةأبرز مزايا سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية الوسوم

هيونداي النترا 2021 حصلت الكثير من المبيعات في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، ولم تكن وحدها، ولكن تمكنت ايضا موديلات اخرى من هيونداي تحقيق نجاح باهر، ومن بين هذه الموديلات، ازيرا وسوناتا وتوسان وغيرهم، وترتكز قوة العلامة الكورية الجنوبية على التصميم الخارجي الجذاب للغاية، أسعار الصيانة الدورية المنخفضة، تحتوي على معظم مواصفات الأمان وكذلك تمتلك بعض موديلات هيونداي صرفية وقود منخفضة للغاية. سيارات للبيع مستعملة هيونداي النترا 2021 ازيرا سوناتا بأسعار رخصية وحالات نظيفة هناك سيارات مستعملة للبيع نظيفة ومنها النترا 2021 بحالة جيدة جدا، حالة البدي وكالة، وكذلك حالة المحرك.

ممشى السيارة 12 ألف.

وفي الوقت نفسه السيارة لونها أبيض وهي بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر جير اتوماتيك 6 سرعات.

سعر السيارة التي تقع في الرياض 70 الف و500 ريال، وتحتوي السيارة على امكانيات عديدة منها مثبت سرعة ونظام ثبات إلكتروني وحساس ضغط الإطارات، حالة صالون السيارة وكالة. سيارات للبيع مستعملة هيونداي النترا 2021 ازيرا سوناتا بأسعار رخصية وحالات نظيفة وفي الوقت نفسه هناك ازيرا 2021 مستعملة بحالة نظيفة، ممشى 20 ألف كيلومتر تقع في الشرقية، لون السيارة الأسود الكريستالي.

السيارة تأتي بمحرك 3500 سي سي بقوة 290 حصان متصل على جير اتوماتيكي على 8 سرعات.

سعر السيارة 105 ألف ريال وهي تحتوي على تجهيزات قوية منها الحساسات الخلفية وأنظمة الأمان. سيارات هيونداي مستعملة بحالة الوكالة وأسعار رخيصة وفي الوقت نفسه هناك هيونداي سوناتا الوعرة الجبارة موديل 2021 فل سمارت، ممشى 32 ألف كيلومتر وهو ممشى قليل ومناسب.

السيارة في جدة، حالة البدي وكالة، حالة السيارة من الداخل وكالة، والسيارة بها العديد من الإمكانيات ومنها، السيارة تعمل بالبنزين. أبرز مزايا سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية تمتلك سيارات هيونداي سمعة جيدة في السعودية وذلك بفضل تقديمها موديلات متنوعة وأيضا بأسعار مناسبة لمعظم السعوديين والمقمين.

وفي الوقت نفسه تقدم السيارات الكورية الجنوبية مزايا متفردة عن أي سيارات أخرى وتتمثل هذه المزايا في أنها تحتوي على مساحات تخزين جبارة.

وكذلك قطع غيار السيارة متوفرة بأسعار رخصية وهي ما يجعل من اقتنائها أمر غير مكلف وبالتالي لن تزيد من الأعباء المادية على ملاكها. سيارات هيونداي مستعملة بحالة الوكالة وأسعار رخيصةأبرز مزايا سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية

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