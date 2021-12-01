القوة والفخامة.. سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا يارس 2022، واحدة من بين أفضل موديلات السيارات المتاحة بالأسواق ومتاجر بيع السيارات من مختلف دول العالم حيث أنها واحدة من أهم الماركات العالمية والتي لها العديد من المزايا والتي لا تتوفر سوى في هذا النوع من السيارات، وتلك المواصفات هي التي تجعلها مطروحة وبقوة لكي تكون هي الأفضل للاستمتاع برحلة القيادة الآمنة بما تحتويه من التجهيزات الأساسية، وكذلك تحتوي على القدر الأكبر من التجهيزات الخاصة بالأمان، وتجهيزات الكماليات والتي تجعل رحلة القيادة هي الأفضل والأكثر راحة، وهذا لأن السيارة من الداخل ومن الخارج تتمتع برحابة وقوة التصميم، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بمواصفات السيارة، وأهم ما يميزها من تجهيزات أساسية، وكذلك أهم المعلومات فيما يتعلق بالمكونات الداخلية للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية

من السيارات العالمية اليابانية رفيعة المستوى عالية الطراز، حيث تعد إحدى الطرازات لشركة تويوتا اليابانية العالمية، والسيارة لها لعديد من التجهيزات، والمكونات الداخلية ذات القوة الكبيرة والتي تجعل السيارة من أهم الموديلات المتواجدة في التوقيت الحالي، والسيارة تتمتع بقدر عالي من رحابة التصميم واتساع المقصورة الداخلية، ومن أهم ما تمتاز به من مواصفات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك عدد اثنين من المحركات، الأول بالسعة التي تبلغ احد لتر، أما الآخر فيمتلك السعة واحد وثلاثة من عشرة من اللترات.

بعام ألفين وعشرة تم طرح نسخة من تويوتا ياراس بسعة للمحرك تبلغ واحد وستة من عشر لتر.

السيارة تبلغ من الطول ما يتجاوز الثلاثة مترات وثمانية من عشرة، والعرض الخاص بتلك السيارة قد بلغ قرابة متر وثلاثة من عشرة، والسيارة تستوعب عدد خمسة من الركاب.

الطريقة الذكية الخاصة بالتجميع لقطع ياراس من أبرز ما يميزها حيث أنها توفر مزيد من الراحة وسبل الأمان أثناء رحلة القيادة، وتتوفر المسافات الواسعة، والفرامل التي تمنع الانغلاق.

السيارة تعتبر مؤمنة من الداخل بتجهيزاتها المحكمة من المقاعد والشبابيك.

تحتوي فرامل منع الانغلاق والتي تعرف بالنظام المؤمن للفرامل EBD.

عوامل الأمان في سيارة يارس