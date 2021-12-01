العملاق الياباني … تويوتا كورولا 2022 تعرف علي سعرها ومواصفاتها في السعودية

لا شك أن تويوتا كورولا 2022 من أكثر السيارات شهرة في السوق المصري والعالمي، وتعتبر من أشهر سيارات اليابانية والتي تم إطلاقها لأول مرة في القرن الماضي، ومن المشار ألية أن شركة تويوتا بوجه عام لتحديث كافة أنواع السيارات التي تحمل الماركة العالمية تويوتا، وكان من بين تلك السيارات المحدثة تويوتا كورولا، فقد عمدت تويوتا لتحديث السيارة وتقديمها بطراز مختلف وجديد كلياً، يتميز بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن خلال السطور التالية نتعرف علي مواصفات وسعر العملاق الياباني تويوتا كورولا 2022 بالمملكة العربية السعودية.

تويوتا كورولا 2022

من اهم التحديثات التي طرأت علي تويوتا كورولا؛ إمدادها بوسائل السلامة والامن، والراحة التي تعطي ثقة للعميل، وقد صنفت عامياً إنها من اكثر السيارات التي يكثر الطلب عليها، حيث تتبع السيارة طراز سيارات سيدان، المزودة بمحرك متميز 1600 سي سي، ويعمل على توليده لقوة 120 حصان، أما عن العزم فقد صنف اقصي دوران لها 154 نيوتن لكل متر، وبحسب البيانات التي أعلنت عنها تويوتا، فإن السيارة تشمل وضعية الوقوف إلى 100 كم لكل ساعة في 10.8 ثانية.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

أما عن المواصفات المتميزة لكورولا فقد جاءت كالتالي:

جاءت تويوتا كورولا 2022 من الخارج بتصميم فاخر ومميز وهيكل عريض ومصابيح LED عجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 18 بوصة وشبك عريض يتوسطه شعار تويوتا. وداخليًا تتوفر بها مقصورة أمامية مع عجلة قيادة متعددة الوظائف. بها بها تحكم أوتوماتيكي في المناخ. كذلك نوافذ كهربائية في الأمام والخلف. تحتوي علي شاشة عرض مقاس 4.2 بوصة، وكذلك مقاعد قابلة للتعديل تلقائيًا ونافذة أمامية. بها أيضاً أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية، وجهاز استشعار المطر. أما عن المدخلات كانت من نوع AUX و USB. متوسط استهلاكها للواقود بلغ نحو 6.8 لتر، وذلك في حالة قطع 100 كيلوا متر مسافة.

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2022

تختلف أسعار السيارة عالمياً فلكل موديل سعر مختلف عالمياً ومحلياً، وكانت الأسعار كالتالي: