ب 600 ريال سعودي فقط اقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا GLI 2022 من عبد اللطيف جميل

عرض تقسيط سيارة تويتا كورلا ب 600 ريال نتحدث عنه من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث نوضح أهم المعلومات عن التقسيط الخاص بعروض كورولا وأهم تلك العروض العرض الخاص بمعارض عبد اللطيف جميل وهي من أقوى معارض السيارات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر تلك السيارة من أقوى وأفضل نوعيات السيارات، والتي تتواجد بالمملكة ويرغب الكثيرون في أن يقوموا بالتجميع لأهم المواصفات والبيانات الخاصة بها باعتبارها واحدة من الماركات العالمية، ولها الكثير من المميزات والخصائص العالية، ومن خلال الآتي من الفقرات والسطور القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم التفاصيل الخاصة بهذا العرض.

عرض تقسيط سيارة تويتا كورلا ب 600 ريال

عرض تقسيط سيارة تويتا كورلا ب 600 ريال من أفضل العروض المقدمة من الشركات للسيارات الخاصة بعبد اللطيف جميل، والعرض يشمل مجموعة من البنود ولا بد على كل شخص مقبل على الحجز لتلك السيارة أن يتعرف على أهم المعلومات عن السيارة، والبنود الخاصة بالعرض تكون على هذا النحو الآتي:

القيمة الخاصة بالقسط ستمائة ريال.

المدة الخاصة بالتقسيط ستين شهر.

سعر السيارة حوالي تسعة وسبعين ألف ريال سعودي.

أهم المواصفات التي تميز سيارة تويتا كورلا

السيارة من تلك الماركة تعتبر من بين أقوى نوعيات السيارات والتي لها مواصفات ممتازة تشمل رحابتها وسعة مقصورتها المميزة، وكذلك الكثير من الخصائص التي تتعلق بمواصفات تصميمها من الخارج ومن الداخل، ومن أهم ما تمتاز به تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.

الناقل الخاص بالحركة الأوتو ماتيك بخمسة من السرعات.

الخزان الداخلي متوفر بالسعة البالغ قدرها خمسة وخمسين لتر.

المصابيح التي تضئ السيارة من الداخل والخارج من النوع الليد.

المتوفر من الأنظمة الخاصة بالسيارة هو النظام الخاص بالركن الذكي أو الأوتوماتيك من خلال نظام إلكتروني متوفر بالسيارة.

أهم مميزاتها:

السيارة تتوفر مختلف قطع غيارها، كما تحوي شاشة ممتازة بمساحة ستة ونصف بوصة، وجودة خامات تصنيع السيارة عالية.