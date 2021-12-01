ياباني أصلي.. سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية ولا في الأحلام بأسعار ومواصفات رهيبة

سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية التي تعد واحدة من أفضل موديلات السيارات الموجودة بالأسواق ومعارض السيارات حول العالم حالياً، فهي من أهم الماركات العالمية التي بها مزايا كثيرة ولا توجد غير في هذا النوع من السيارات، وهذه المميزات جعلتها مطروحة بشكل قوي لأنها الأفضل للاستمتاع برحلة القيادة الآمنة، لما بها من تجهيزات وكماليات تجعل الرحلة أكثر راحة، حيث تتمتع السيارة من الداخل والخارج برحابة التصميم وقوته، ونوفر لكل قراء ومتابعي موقعنا الكرام من خلال هذا التقرير أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، والسعر الخاص بالسيارة والذي تم طرحها من خلاله.سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية
تعد سيارة تويوتا يارس 2022 من السيارات العالمية اليابانية ذات الطراز الرفيع عالي المستوي، فهي إحدى الطرازات التابعة لشركة تويوتا اليابانية العالمية، فهي مجهزة بالعديد من التجهيزات الداخلية التي تتميز بالقوة، والتي تجعل السيارة من أهم الموديلات المتواجدة خلال الوقت الحالي، والسيارة تتمتع باتساع كبير في المقصورة الداخلية وبجمال التصميم.مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
- يعد تجميع قطع تويوتا يارس 2022 من أفضل ما يميزها، حيث يوفر الكثير من سبل الأمان والراحة أثناء القيادة، كما توفر المسافات الواسعة وفرامل مانعة الانغلاق.
- كما تمتلك يارس عدد اثنين من المحركات الأول بسعة واحد لتر والثاني بسعة واحد وثلاثة من عشرة لتر.
- بينما يبلغ طول السيارة ما يتجاوز عن 3.8 متر أما العرض الخاص بسيارة يارس فيبلغ قرب 1.3متر.
- وتستوعب هذه السيارة عدد خمسة من الركاب.
- كما تحتوي على فرامل منع الانغلاق والتي تعرف بنظام الفرامل المؤمن EBD.
- بينما تجهيزات السيارة من الداخل مؤمنة من حيث الزجاج والمقاعد والشبابيك.
- والمحرك الخاص بالسيارة من أقوى المحركات والذي يعد بسعة 1500 سي سي.
- كما يعد المقبس الكهربائي المتواجد بها يعمل بفارق جهد نحو 12 فولت.
- بينما بها الخاصية الموفرة للقفل المركزي.
- وبها أجراس للإنذار تعمل حال تعرض السيارة للسرقة.
ويعد سعر السيارة ماركة تويوتا يارس موديل عام 2022 التي تبلغ من السعر خمسة وخمسين ألف وسبعمائة ريال سعودي، بينما يكون هذا السعر الخاص بالسيارة شامل سعر الضرائب المضافة.
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سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية التي تعد واحدة من أفضل موديلات السيارات الموجودة بالأسواق ومعارض السيارات حول العالم حالياً، فهي من أهم الماركات العالمية التي بها مزايا كثيرة ولا توجد غير في هذا النوع من السيارات، وهذه المميزات جعلتها مطروحة بشكل قوي لأنها الأفضل للاستمتاع برحلة القيادة الآمنة، لما بها من تجهيزات وكماليات تجعل الرحلة أكثر راحة، حيث تتمتع السيارة من الداخل والخارج برحابة التصميم وقوته، ونوفر لكل قراء ومتابعي موقعنا الكرام من خلال هذا التقرير أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، والسعر الخاص بالسيارة والذي تم طرحها من خلاله.سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية
تعد سيارة تويوتا يارس 2022 من السيارات العالمية اليابانية ذات الطراز الرفيع عالي المستوي، فهي إحدى الطرازات التابعة لشركة تويوتا اليابانية العالمية، فهي مجهزة بالعديد من التجهيزات الداخلية التي تتميز بالقوة، والتي تجعل السيارة من أهم الموديلات المتواجدة خلال الوقت الحالي، والسيارة تتمتع باتساع كبير في المقصورة الداخلية وبجمال التصميم.مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
- يعد تجميع قطع تويوتا يارس 2022 من أفضل ما يميزها، حيث يوفر الكثير من سبل الأمان والراحة أثناء القيادة، كما توفر المسافات الواسعة وفرامل مانعة الانغلاق.
- كما تمتلك يارس عدد اثنين من المحركات الأول بسعة واحد لتر والثاني بسعة واحد وثلاثة من عشرة لتر.
- بينما يبلغ طول السيارة ما يتجاوز عن 3.8 متر أما العرض الخاص بسيارة يارس فيبلغ قرب 1.3متر.
- وتستوعب هذه السيارة عدد خمسة من الركاب.
- كما تحتوي على فرامل منع الانغلاق والتي تعرف بنظام الفرامل المؤمن EBD.
- بينما تجهيزات السيارة من الداخل مؤمنة من حيث الزجاج والمقاعد والشبابيك.
- والمحرك الخاص بالسيارة من أقوى المحركات والذي يعد بسعة 1500 سي سي.
- كما يعد المقبس الكهربائي المتواجد بها يعمل بفارق جهد نحو 12 فولت.
- بينما بها الخاصية الموفرة للقفل المركزي.
- وبها أجراس للإنذار تعمل حال تعرض السيارة للسرقة.
ويعد سعر السيارة ماركة تويوتا يارس موديل عام 2022 التي تبلغ من السعر خمسة وخمسين ألف وسبعمائة ريال سعودي، بينما يكون هذا السعر الخاص بالسيارة شامل سعر الضرائب المضافة.
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