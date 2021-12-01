مواصفات سيارة Ford expedition موديل 2022 الجديدة

مواصفات سيارة Ford expedition الجديدة، قامت شركة السيارات الأمريكية الشهيرة شركة فورد بالإعلان عن الموديل الجديد من سيارة فورد اكسبدشن، حيث أوضحت أنها ستصبح متوافرة في الكثير من المعارض المختلفة حول العالم ليتمكن كل محبي سيارات فورد من امتلاك السيارة الجديدة Ford expedition 2022 فهي سيارة الموسم وسيارة الأحلام للكثيرين، وفيما يلي نعرفكم على المزيد من التفاصيل حول مواصفات وسعر Ford expedition 2022.

مواصفات Ford expedition 2022 الجديدة من فورد

سيارة فورد الجديدة مصممة من أجل إرضاء العملاء وخاصةً العائلات فهي سيارة عائلية تتناسب مع السير على الطرق الوعرة ولها العديد من الاتصالات الداخلية والخارجية التي تجعلها مميزة للكثيرين، كما أنه تم إضافة بعض من المزايا الخاصة بالسائق للتحسين من القيادة والاستمتاع بتلك التجربة، وإليكم المزيد من مواصفات السيارة:

إطارات السيارة مقاسها حوالي 33 بوصة فهي من نوع Goodyear Wrangler AT لذلك تتحمل الطرق الوعرة.

مصابيح السيارة نوعها ليد ومنها الخلفية والأمامية.

كما أن الشركة اهتمت بتصنيع الحماية السفلية للسيارة من نوع F150 رابتر.

تصميم السيارة مختلف وجذاب ومطور إلى حد كبير فإن لون الشباك أسود مع لمعة فائقة وقضبان السيارة والمرايا كذلك بها نفس اللمعة.

تم إضافة شاشة معلومات قياسها حوالي اثنا عشر بوصة ونظام sync 4 شكله جذاب ومختلف.

المقعد الخلفي بالسيارة له ميزات إضافية وهي شاشات اللمس التي تعمل بالنظام الترفيهي مع العلم أنها ذات دقة عالية.

مواصفات السلامة بسيارة فورد اكسبدشن 2022

أما عن أهم المواصفات التي يبحث عنها الفرد عند شراء السيارة هي مواصفات السلامة وفي تلك السيارة هي:

أجهزة استشعار من أجل مراقبة النقط العمياء أثناء الحركة. القيام بتحذير السائق إذا تم الاصطدام الأمامي وتوفر له الفرامل. التعرف على حافة الطريق لكي تظل السيارة في منتصف الطريق بعيد عن الحافة. مستشعرات تساعد السيارة في الركن.

سعر Ford expedition 2022

السعر النهائي لسيارة فورد اكسبدشن لم يحدد بصورة رسمية إلى الآن من خلال الشركة فهي مازالت لم توفرها في الأسواق ولكن التوقعات المبدئية تشير إلى أن السعر قد يكون في حدود 54 ألف دولار أمريكي وسيتم طرح السيارة قريبًا مع بداية عام 2022 وحينها سيتم الإعلان عن السعر النهائي.