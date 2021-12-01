أسعار و مواصفات ومميزات لكزس LX 600 موديل 2022 في السعودية

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بعالم السيارات عن كل ما هو جديد في الأسواق، حيث تعد سيارة Lexus LX 600 2022 من أفضل السيارات المقدمة من شركة لكزس للعام الجديد 2022، ويوجد بهذه السيارة الكثير من المميزات التي تناسب الكثير من الأفراد، نظراً لأنها تتسع لأكثر من 7 أفراد، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي يمكنك معرفتها من خلال اتباع النقاط التالية في المقال، كما يمكنك أيضاً معرفة عيوبها وأسعارها المتاحة في الأسواق السعودية. مواصفات سيارة لكزس Lexus LX 600 2022 مواصفات سيارة لكزس Lexus LX 600 2022 يوجد العديد من المواصفات الخاصة بسيارة Lexus LX 600 2022 لكزس والتي تتوفر بداخل المملكة العربية السعودية، وإليكم فيما يلي أهم المواصفات الخاصة بهذه السيارة الفارهة. الشبك الأمامي الذي يوجد داخل السيارة يتميز بأنه عريض به حوالي 7 قضبان، ويترتب على ذلك زيادة تبريد المحرك.

المصابيح الأمامية ذات حجم صغير، كما تجد أن المصابيح النهارية تتميز بأنها ثلاثية الأبعاد.

جنوط السيارة يتوفر به العديد من المقاسات حيث تبدأ من 18 بوصة حتى تصل إلى 22 بوصة.

هيكل سيارة Lexus LX 600 2022 انسيابي، كما تجد الحواف تلك السيارة مقوسة ذات حجم صغير.

المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد القوي والفاخر.

يوجد بها مكبر صوتي ذات جودة عالية.

يتوفر بهذه السيارة شاشتين إحداهما مقاس 7 بوصة والأخرى مقاس 12.3 بوصة.

محرك السيارة سعة كبيرة تقدر ب 3.5 لتر، أي تبلغ قوة المحرك 409 حصان.

يتوفر بهذه السيارة 10 سرعات يمكنك استخدامها أوتوماتيكي.

أقصى سرعة تصل لها في 60 ثانية هي 3600 دورة. مميزات سيارة Lexus LX 600 2022 مزودة السيارة بمساعد صوتي ذكي، بالإضافة إلى ملفات تعريف المستخدم.

تمتلك شاشة من أجل القياس الرقمي.

يتوفر بها خاصية جديدة لسحب الهواء.

يوجد بها نظام يسمى بالكبح التلقائي، بالإضافة إلى بنظام رؤية العوائق تحت السيارة.

يوجد بها خاصية من أجل التمكن في سرعتها من خلال الردار الاتوماتيكي. مميزات سيارة Lexus LX 600 2022 ما هو سعر سيارة Lexus LX 600 2022 بالسعودية؟ ما هو سعر سيارة Lexus LX 600 2022 بالسعودية؟ يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر سيارة Lexus LX 600 2022 حيث يصل سعرها في سوق المملكة العربية السعودية حوالي 337.5 ألف ريال سعودي، أما عن سعر السيارة بالدولار فتعادل 90 ألف دولار أمريكي. الوسوم

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بعالم السيارات عن كل ما هو جديد في الأسواق، حيث تعد سيارة Lexus LX 600 2022 من أفضل السيارات المقدمة من شركة لكزس للعام الجديد 2022، ويوجد بهذه السيارة الكثير من المميزات التي تناسب الكثير من الأفراد، نظراً لأنها تتسع لأكثر من 7 أفراد، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي يمكنك معرفتها من خلال اتباع النقاط التالية في المقال، كما يمكنك أيضاً معرفة عيوبها وأسعارها المتاحة في الأسواق السعودية. مواصفات سيارة لكزس Lexus LX 600 2022 مواصفات سيارة لكزس Lexus LX 600 2022 يوجد العديد من المواصفات الخاصة بسيارة Lexus LX 600 2022 لكزس والتي تتوفر بداخل المملكة العربية السعودية، وإليكم فيما يلي أهم المواصفات الخاصة بهذه السيارة الفارهة. الشبك الأمامي الذي يوجد داخل السيارة يتميز بأنه عريض به حوالي 7 قضبان، ويترتب على ذلك زيادة تبريد المحرك.

المصابيح الأمامية ذات حجم صغير، كما تجد أن المصابيح النهارية تتميز بأنها ثلاثية الأبعاد.

جنوط السيارة يتوفر به العديد من المقاسات حيث تبدأ من 18 بوصة حتى تصل إلى 22 بوصة.

هيكل سيارة Lexus LX 600 2022 انسيابي، كما تجد الحواف تلك السيارة مقوسة ذات حجم صغير.

المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد القوي والفاخر.

يوجد بها مكبر صوتي ذات جودة عالية.

يتوفر بهذه السيارة شاشتين إحداهما مقاس 7 بوصة والأخرى مقاس 12.3 بوصة.

محرك السيارة سعة كبيرة تقدر ب 3.5 لتر، أي تبلغ قوة المحرك 409 حصان.

يتوفر بهذه السيارة 10 سرعات يمكنك استخدامها أوتوماتيكي.

أقصى سرعة تصل لها في 60 ثانية هي 3600 دورة. مميزات سيارة Lexus LX 600 2022 مزودة السيارة بمساعد صوتي ذكي، بالإضافة إلى ملفات تعريف المستخدم.

تمتلك شاشة من أجل القياس الرقمي.

يتوفر بها خاصية جديدة لسحب الهواء.

يوجد بها نظام يسمى بالكبح التلقائي، بالإضافة إلى بنظام رؤية العوائق تحت السيارة.

يوجد بها خاصية من أجل التمكن في سرعتها من خلال الردار الاتوماتيكي. مميزات سيارة Lexus LX 600 2022 ما هو سعر سيارة Lexus LX 600 2022 بالسعودية؟ ما هو سعر سيارة Lexus LX 600 2022 بالسعودية؟ يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر سيارة Lexus LX 600 2022 حيث يصل سعرها في سوق المملكة العربية السعودية حوالي 337.5 ألف ريال سعودي، أما عن سعر السيارة بالدولار فتعادل 90 ألف دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار و مواصفات ومميزات لكزس LX 600 موديل 2022 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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