تخفيض يتجاوز %12 على هيونداي كريتا 2021 سمارت الإقتصادية الجديدة مع السعر الجديد، مع إقتراب نهاية عام 2021 ازدادت عروض تخفيضات سيارات 2021 في الكثير من معارض السيارات بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمنهم سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت فئة ستاندر الجديدة كلياّ السيارة إقتصادية من الطراز الأول وتتميز بمواصفات رائعة، نتناول اليوم السعر الجديد للسيارة والمعرض الذي يتوافر به أعلى خصم بالمملكة بالإضافة إلى كافة مواصفات السيارة، تخفيض يتجاوز %12 على هيونداي كريتا 2021 سمارت الإقتصادية الجديدة مع السعر الجديد.

تخفيض يتجاوز %12 على هيونداي كريتا 2021

تعتبر كريتا أحد أفضل سيارات الـ SUV الإقتصادية، حيث تمكنك من السير مسافة 17.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91، تتميز بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي يختلف تماما عن موديل 2020، قير أوتوماتيك CVT وتعمل بنظام دفع أمامي، أًصبحت سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت الإقتصادية فئة ستاندر تتوفر بسعر 71 ألف و 300 ريال بدلا من 81 ألف و 200 ريال، ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل يتجاوز 12%.

هيونداي كريتا 2021 سمارت الإقتصادية

تتميز فئة ستاندر بجنوط مقاس 16 انش، مع مواصفات جديدة كلياَ حساسات خلفية واضاءات LED انارة ليد نهارية، اشارات على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي أوتوماتيك و كشافات ضباب أمامية، تتميز السيارة صاحبة الإقبال الأكثر بالمملكة العربية السعودية سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت الإقتصادية فئة ستاندر بمواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، عدد 2 ايرباج و عدد خمس أحزمة أمان، تتوفر السيارة الآن ضمن عروض معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات مع تخفيض مذهل.

مزايا كريتا 2021 سمارت الإقتصادية

تتميز فئة سمارت ستاندر بريموت و مقاعد قماشية فاخرة، زجاج كهربائي بالكامل و مرايا كهربائية، تحكم كامل من خلال المقود المكسي بالجلد في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت سرعة، تتميز كذلك بشاحن لاسلكي و منفذ USB، مكيف يدوي للمقاعد الأمامية بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية لمقاعد الصف الثاني، مسند وسطي درج مقاعد السائق والراكب، هذا وقد قدمنا لكم كل ما يخص موضوع اليوم تخفيض يتجاوز %12 على هيونداي كريتا 2021 سمارت الإقتصادية الجديدة مع السعر الجديد.