الآن يمكنك أن تحصل على عروض تقسيط من عبد اللطيف جميل لتقسيط الفخامة. إنها الفخامة عرض تقسيط جيلي باينراي 2022 بأقل دفعات شهرية. والتي أثبتت كفاءتها على الطرق السعودية في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل عرض الفخامة تقسيط جيلي باينراي 2022

يمكنك تقسيط سيارة باينراي 2022 بايزك بدفعات شهرية تصل لـ 1085 ريال سعودي. وفترة سداد على ستين شهر. حيث تمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروعنا المنتشرة في أرجاء المملكة.

استفد من هذا العرض و تمتع بمميزاته: بدون مصاريف إدارية الإيجار الشهري الأول علينا والمحتسب على اساس 60 أشهر على حسب العرض بدون دفعة أولى* بدون كفيل* معتمد من الهيئة الشرعية.

ما هي المميزات في عرض تقسيط جيلي باينراي 2022السيارة شبابية جدًا وتتميز بالتالي

تم تصميم عناصر سيارة الكوبيه الرياضية في بينراي، والتي صممت وفق أحدث أساليب تصميم سيارات جيلي المبنية على أحدث طراز من تصميمات سيارات جيلي “جماليات السباق عبر الفضاء والزمان”. تم تصميم سيارة السيدان الرياضية المدمجة على طراز الهيكل الأحادي بي سجمنت والذي يوفر الأساس للجودة والسلامة والقيادة والذكاء.

الجسم الديناميكي لـ السيارة جيلي بايناري 2022

يتدفق خط السقف إلى طرف السيارة الخلفي، مما يقلل من مقاومة الرياح ويجعل السيارة أكثر استقرارًا وأكثر ديناميكية. إن كمية الهواء على شكل C وخط الخصر العالي والعادم المزدوج على شكل الماس يمنح سيارة بينراي إحساسًا عصريًا بالحركة.

مقصورة القيادة الداخلية واهميتها

تم إعداد مقصورة بينراي الداخلية بحيث تصبح جميع المعلومات وأدوات التحكم في متناول يدي السائق. تتكون وحدة التحكم المركزية من مواد معدنية غير لامعة عالية الجودة ويتم تنظيم المعلومات المعروضة بطريقة تشبه حزام الكويكب. تأتي عجلة القيادة من النوع د المغطاة بالجلد والمزودة بأزرار متعددة الوظائف تضع جميع أدوات التحكم الضرورية في متناول يدي السائق وتضفي على المقصورة الداخلية شعورًا عالي التقنية.

سلامة القيادة في بايناري

تساعد ميزات السلامة الذكية في تجنب الحوادث ومنع الإصابات التي يتعرض لها الركاب والمشاة.