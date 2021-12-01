سيارات موديل 2021 للتنازل بدون مقابل ودون سداد أي رسوم .. اغتنم الفرصة، تتوفر بمدينة أبها سيارة تويوتا كامري 2021 وكيل سعودي للتقبيل بدون رسوم على الراجحي بشرط تحويل الراتب، قير أوتوماتيك الممشى 7 ألاف كيلو متر فقط. السيارة باللون الفضي مع داخلية باللون البيج ومقاعد مخمل، وبها حماية للمقدمة وأطراف الأبواب وتانك البنزين من شركة 3M الأمريكية بضمان خمس سنوات، إلى جانب تظليل عازل حراري أمريكي للزجاج بالكامل بضمان مدى الحياة. تم دفع خمس أقساط ويبلغ القسط الشهري 1514 ريال، المبلغ المتبقي 127 ألف و800 ريال، الدفعة الأخيرة تبلغ 44 ألف و500 ريال ويمكنك دفع الكاش 112 ألف ريال.

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تتوفر للتنازل بدون مقابل بمدينة جدة سيارة ميتسوبيشي اكسباندر مستعمل موديل 2021، قير أوتوماتيك محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي والممشى 4 ألاف كيلو متر فقط. سيارة عائلية سبع مقاعد مع مثبت سرعة وكاميرا خلفية وشاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، السيارة إقتصادية موفرة في البنزين عليها صيانة مجانية لمدة عامين أو 40 ألف كيلو أيهما أقرب، السيارة بحالة وأكياس الوكالة . التمويل من بنك الراجحي وتبلغ قيمة القسط الشهري 955 ريال، الدفعة الأخيرة 28 ألف و700 ريال تم دفع قسطين فقط، سعر الكاش 70 ألف و700 ريال وشرط اساسي تحويل الراتب على الراجحي.

تتوفر للتنازل بدون رسوم بالشرقيه سيارة كيا سيلتوس موديل 2021 فئة نص فل، قير أوتوماتيك محرك 4 سلندر بسعة 1600 سي سي والممشى 10 ألاف كيلو متر. تتميز السيارة بمواصفات Full Option بحساسات أمامية وخلفية بالإضافة إلى كاميرا خلفية، شاشة وسطية تدعم ابل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاحن لاسلكي ومثبت سرعة. تم دفع تسع أقساط من قيمة التمويل ويبلغ القسط الشهري 1823 ريال وعدد الأقساط المتبقة 51، قيمة دفعة التملك تبلغ 22 الف ريال قابلة للتقسيط وسعر التكييش 81 ألف ريال.

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تتوفر للتنازل بدون مقابل أيضاً بالشرقيه سيارة ام جي RX8 دبل موديل 2021 الفئة الأقل من الفل الكامل مباشرة، السيارة باللون الأسود مع داخلية فاخرة باللون الجملي، قير أوتوماتيك تعمل بنظام الدفع الرباعي والممشى 8000 كيلو متر. تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما، بلوتوث، كاميرا خلفية مع شاشة تدعم أبل كاربلاي، حساسات أمامية وخلفية إلى جانب خاصية التوقف التلقائي عند الإشارة، المكيف أوتو يتم التحكم فيه من خلال الشاشة والإضاءات ليد بالكامل، المبلغ المتبقي 92 ألف ريال القسط الشهري 2000 ريال تم دفع 14 قسط ومتبقي 46 قسط.