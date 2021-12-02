ارخص سيارة في السعودية… سيارة كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية

ارخص سيارة في السعودية… سيارة كيا العائلية ننشر لكم اليوم الأربعاء أفضل سيارات كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية كيا جراند سيراتو حيث أن شركة كيا الكورية من أشهر السيارات العالمية وأفضل شركة في جمهورية كوريا تليها شركة تويوتا الكورية وكشفت كيا الكورية عن بعض السيارات التي تتميز برخص أسعارها بشكل كبير بالإضافة إلى المميزات الرائعة كعادة سيارات كيا وسنوضح لكم أفضل سيارات كيا العائلية الرخيصة وهي فرصة رائعة لكل المقبلين على شراء السيارات أو الباحثين عن سيارات رخيصة فهذه فرصة مميزة لهم. أفضل سيارات كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية أفضل سيارات كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية تتميز سيارات كيا العائلية الرخيصة السعر بعدة مواصفات تتمثل فيما يلي:- المحرك يرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا من النوع CVT.

طولها يبلغ 4.315 متر وعرضها 1.8 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.645 متر.

يتراوح وزن السيارة من 1337 كيلو جرام إلى 1504 كيلو جرام.

إطارات السيارة مصنوعة من مادة الألومنيوم القوية والمتينة.

هذه السيارات من سيارات الدفع الرباعي .

. محرك السيارات يعمل بقوة تصل إلى 164 حصان وأقصى عزم دوران له 178 نيوتن لكل متر.

مصابيحها تضئ بشكل قوي وتعتمد على خاصية الليد الحديثة التي تساعد في وضوع الرؤية.

الشاشة الترفيهية والمعلوماتية بها مقاسها 7 بوصة يتم فيها عرض كل ما يخص السيارة.

المصابيح الداخلية للسيارة تقاوم الرؤية الضبابية التي تتسبب في انتشار الحوادث.

مزودة بمداخل USB و AUX وخاصية البلوتوث.

تحتوي على أنظمة تكييف الهواء والتبريد والتدفئة كما أنها مزودة بمرايا من جميع الجوانب لكشف الطريق كامل.

عجلة السيارات متعددة المهام والاستخدامات فهي تنتمي لفئة سيارات إس يو في الرياضية.

أنظمة ترفيهية متعددة تتمثل في مكبرات الصوت والراديو التي تدعم التكنولوجيا الحديثة. أسعار سيارات كيا الرخيصة في الأسواق السعودية أسعار سيارات كيا الرخيصة في الأسواق السعودية تبدأ أسعار هذه الفئة من السيارات في سوق السيارات من ريال 63,250 – 85,250 أبرز عيوب سيارات كيا الرخيصة في الأسواق العالمية والمحلية عمليات صيانة السيارة الدورية مكلفة قليلًا.

لا تحتوي على بعض المميزات التي تزيد من رفاهيتها وحداثتها.

ثباتها مع السرعات العالية ضعيف نسبيًا مقارنة بمنافسيها.

تفتقر لبعض وسائل الراحة داخل المقصورة الداخلية ولا تحتوي على وسائد هوائية. أبرز عيوب سيارات كيا الرخيصة في الأسواق العالمية والمحلية الوسوم

ارخص سيارة في السعودية… سيارة كيا العائلية ننشر لكم اليوم الأربعاء أفضل سيارات كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية كيا جراند سيراتو حيث أن شركة كيا الكورية من أشهر السيارات العالمية وأفضل شركة في جمهورية كوريا تليها شركة تويوتا الكورية وكشفت كيا الكورية عن بعض السيارات التي تتميز برخص أسعارها بشكل كبير بالإضافة إلى المميزات الرائعة كعادة سيارات كيا وسنوضح لكم أفضل سيارات كيا العائلية الرخيصة وهي فرصة رائعة لكل المقبلين على شراء السيارات أو الباحثين عن سيارات رخيصة فهذه فرصة مميزة لهم. أفضل سيارات كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية أفضل سيارات كيا العائلية بأسعار ومواصفات خيالية تتميز سيارات كيا العائلية الرخيصة السعر بعدة مواصفات تتمثل فيما يلي:- المحرك يرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا من النوع CVT.

طولها يبلغ 4.315 متر وعرضها 1.8 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.645 متر.

يتراوح وزن السيارة من 1337 كيلو جرام إلى 1504 كيلو جرام.

إطارات السيارة مصنوعة من مادة الألومنيوم القوية والمتينة.

هذه السيارات من سيارات الدفع الرباعي .

. محرك السيارات يعمل بقوة تصل إلى 164 حصان وأقصى عزم دوران له 178 نيوتن لكل متر.

مصابيحها تضئ بشكل قوي وتعتمد على خاصية الليد الحديثة التي تساعد في وضوع الرؤية.

الشاشة الترفيهية والمعلوماتية بها مقاسها 7 بوصة يتم فيها عرض كل ما يخص السيارة.

المصابيح الداخلية للسيارة تقاوم الرؤية الضبابية التي تتسبب في انتشار الحوادث.

مزودة بمداخل USB و AUX وخاصية البلوتوث.

تحتوي على أنظمة تكييف الهواء والتبريد والتدفئة كما أنها مزودة بمرايا من جميع الجوانب لكشف الطريق كامل.

عجلة السيارات متعددة المهام والاستخدامات فهي تنتمي لفئة سيارات إس يو في الرياضية.

أنظمة ترفيهية متعددة تتمثل في مكبرات الصوت والراديو التي تدعم التكنولوجيا الحديثة. أسعار سيارات كيا الرخيصة في الأسواق السعودية أسعار سيارات كيا الرخيصة في الأسواق السعودية تبدأ أسعار هذه الفئة من السيارات في سوق السيارات من ريال 63,250 – 85,250 أبرز عيوب سيارات كيا الرخيصة في الأسواق العالمية والمحلية عمليات صيانة السيارة الدورية مكلفة قليلًا.

لا تحتوي على بعض المميزات التي تزيد من رفاهيتها وحداثتها.

ثباتها مع السرعات العالية ضعيف نسبيًا مقارنة بمنافسيها.

تفتقر لبعض وسائل الراحة داخل المقصورة الداخلية ولا تحتوي على وسائد هوائية. أبرز عيوب سيارات كيا الرخيصة في الأسواق العالمية والمحلية

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