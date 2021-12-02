انطلاق الواعرة الجبارة سيارة سكودا كاروك 2022 الجديدة كليًا في الأسواق .. مواصفاتها الجبارة

قامت شركة سكودا العالمية بالكشف عن سيارها الجديدة سيارة سكودا كاروك 2022 التي من المتوقع أن تنتشر بشدة في مطلع الربع الأول من العام القادم 2022 وسنوضح في السطور القادمة عبر مقالنا من خلال موقع “ُثقفني” الإلكتروني أبرز مواصفات سيارة سكودا كاروك 2022 التي جعلتها مميزة مقارنة بمنافسيها من نفس الفئة والجيل وهي أحدث سيارة دفع رباعي مقدمة في الفترة الحالية كما أننا سنوضح أبرز عيوب ومميزات السيارة وأسعارها في سوق السيارات.

أبرز مواصفات سيارة سكودا كاروك 2022 الجديدة كليًا

هيكل السيارة انسيابي وأقل مقاومة للهواء.

طول السيارة يبلغ حوالي 4.38 متر وعرضها 143 سم بينا يبلغ ارتفاعها حوالي 160 متر.

مقاس عجلاتها يتراوح بين 17 و19 إنش.

الشاشات المزودة بها السيارة تعمل باللمس وتتراوح مقاساتها بين 6.5 و9.2 و10.25 بوصة.

أنظمة خاصة بالتبريد والتدفئة ونظام خاص بتثبيت سرعة السيارة.

مزودة بنظام كشف النقطة العمياء التي تحمي السيارة والركاب من الحوادث.

كاميرا من الخلف والأمام.

حساسات خاصة بالمطر والضوء.

محرك السيارة من النوع TSI وتبلغ سعته حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) بينما تبلغ قوته 150 حصان وأقصى عزم دوران له 190 نيوتن لكل متر.

مزودة بمحرك من النوع توربوديزل سعته 2000 سي سي (2 لتر) بينما قوته تبلغ 150 حصان ويدور بعزم دوران 110 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة سكودا الجديدة كليًا في الأسواق

تعد من أفضل السيارات الجيدة في القيادة.

مساحة السيارة الداخلية جيدة ومناسبة مما تعمل على راحة الركاب عند الجلوس.

التصميم الداخلي أنيق كعادة سيارات سكودا والمقاعد مصنوعة من قماش فاخر ومخملي.

أهم عيوب سيارة سكودا كاروك الجديدة

نظرًا لكون السيارة جديدة فلم يتم الكشف تمامًا عن عيوبها ولكن من العيوب التي قام بنشرها بعض المستخدمين هي:-

مقاعدها من النوع VarioFlex والتي هي أقل متعة من مقاعد أتيكا.

عجلاتها مقاساتها كبير نسبيًا مما يجعل القيادة غير مريحة إلى حد ما.

موديلات الفئات الأعلى تتميز بأنها غالية الثمن مقارنة بمنافسيها.

أسعار سيارة سكودا الجديدة في سوق السيارات السعودي

تعد سيارة سكودا سيارة حديثة النشأ ولم يتم طرحها بشكل كبير جدًا في الأسواق ولذلك لم يتم الكشف عن أسعارها وبمجرد انتشارها سيتم الإعلان عن الأسعار.