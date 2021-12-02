أفضل عرض تخفيض… سيارة هيونداي اكسنت 2022 في السعودية من شركة عبد اللطيف جميل

أفضل العروض على سيارة هيونداي اكسنت 2022 في السعودية من شركة عبد اللطيف جميل المقدمة في السوق السعودي وتعد سيارة هيونداي اكسنت 2022 من أفضل السيارات التي تم اصدارها في أواخر عام 2021 لتنتشر وبقوة في بداية عام 2022 وسنوضح لكم في مقالنا عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني من خلال السطور التالية أهم وأبرز مواصفات سيارة هيونداي الجديدة ومميزاتها وعيوبها أيضًا للأمانة التجارية وأسعارها الموجودة في الأسواق.

محرك السيارة سعته تبلغ حوالي 1600 سي سي (1.6 لتر) بقوة 125 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 165 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يعادل 74 لتر لقطع مسافة تبلغ 100 كيلو متر.

الجنوط الرياضي للعجلات يبلغ مقاسها 17 بوصة.

مقابض الأبواب مطلية بمادة الكروم اللامعة.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 سلندرات ويحتوي على 4 سرعات.

قدرتها العالية على المناورة.

التصميم الخارجي والداخلي يمتاز بالدقة والجاذبية.

سعرها مقبول ومناسب بالنسبة لمواصفاتها وبالنسبة لمنافسيها من نفس الجيل أيضًا.

أسود فانتوم .

أحمر ناري.

فضي أنيق.

غبار نجمي.

ازرق غامق.

أبيض قطبي.

مساعدات السلامة والأمان المطورة متاحة فقط في فئات السيارة العليا.

الخيارات المتوفرة في المحرك قوتها ضعيفة.

المساحة الخاصة بالحقيبة الخلفية ضيقة مقارنة بالسيارات المنافسة لها من نفس الجيل.

مقاعدها الداخلية مصنوعة من قماش لا يعمل على امتصاص الحرارة مما يزعج الركاب.

السيارة ثباتها غير مستقر عند عبور الطرق والأراضي الوعرة ومع السرعات العالية.

التجهيزات المتقدمة المتوفرة بها ليست بالجودة المطلوبة.

العزل الصوتي بداخلها رديء حيث تنتشر الضوضاء المزعجة على طول الطريق مما يزعق الأفراد بداخلها.

المقاعد الجلدية متوفرة فقط في الفئات العليا من السيارة والمقاعدة الخلفية مساحتها ضيقة.

لا تحتوي على طراز الهاتشباك.

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قامت شركة عبد اللطيف جميل السعودية بعمل تخفيضات مستمرة وممتدة لمدة خمسة أعوام متتالية على سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 لتبدأ الأسعار من 1041 ريال سعودي.