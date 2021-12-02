وحش السيارات… سيارة تويوتا ڤينزا 2021 الجديدة امكانيات ومواصفات جبارة

وحش السيارات… سيارة تويوتا ڤينزا 2021 الجديدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية هذا العام عن سيارتها الجديدة كلياً في فئة السيارات ذات التصاميم الرياضية متعددة الوظائف، إنها سيارة تويوتا ڤينزا التي تتميز بطابع رياضي في التصميم وأداء إحترافي مع التقليل في استهلاك البنزين ، تأتي المقصورة الداخلية للسيارة بزجاج بانورامي للسطح يدعم العديد من الخصائص التي نستعرضها بعد قليل ، من مميزات السيارة أيضا أنها تُدعم محرك مزدوج من البنزين والكهرباء ، يأتي المحرك بسعة لترية 2,5 لتر مع توفير هائل في كمية الوقود المستهلك أثناء القيادة ، تأتي السيارة بحجم متوسط بثلاثة مقاعد تكفي لخمسة أشخاص بما فيهم السائق ، حيث يوجد مقعدين في المقصورة الأمامية، ومقعد يتسع لثلاثة أفراد في المقصورة الخلفية . مواصفات التصميم الخارجي لسيارة تويوتا ڤينزا. أضافت شركة تويوتا مصابيح LED في مقدمة السيارة لتضفي عليها لمسة عصرية مميزة.

كما يأتي الاكصدام الأمامي في تصميم يشبة حالة هجوم تكون بها السيارة عند تحركها.

يأتي التصميم الجانبي للأبواب بتصميم عصري مميز يتماشى مع التصميم الأمامي للسيارة.

حيث يتجمل جنابي السيارة بخطوط انسيابية جميلة مع نوافذ مطعمة بالكروم الجذاب .

يأتي تصميم الجهة الخلفية للسيارة مزود بمصابيح LED.

كما تأتي غطاء وحدة التخزين الخلفية مزودة بشريط إضاءة على الامتداد العرضي للغطاء.

مزودة أيضا بجناح علوي به شريط إضاءة LED متصل بالفرامل عند السائق . التصميم الداخلي لسيارة تويوتا ڤينزا 2021 سيارة تويوتا ڤينزا 2021 لم يتوقف التصميم العصري والانسيابي عند الجزء الخارجي للسيارة فقط ، بل امتد هذا الإبداع إلى المقصورة الداخلية أيضا، زودت السيارة بشاشة تعمل بنظام اللمس بمقاس 12,3 بوصة مزودة بنظام أندرويد وأيضا نظام آبل كاربلاي .

ڤينزا 2021 لم يتوقف التصميم العصري والانسيابي عند الجزء الخارجي للسيارة فقط ، بل امتد هذا الإبداع إلى المقصورة الداخلية أيضا، زودت السيارة بشاشة تعمل بنظام اللمس بمقاس 12,3 بوصة مزودة بنظام أندرويد وأيضا نظام آبل كاربلاي . تأتي السيارة بلوحة عدادات خلف الموقد إلكترونية بقياس 7 بوصة، تتميز مقاعد السيارة المصنوعة من الجلد الفاخر بنظام تدفئة وتبريد إلكترونية، كما زودت السيارة بتسعة مكبرات الصوت التي تعمل بنظام JBL .

زودت السيارة بسقف بانورامي زجاجي متغير الألوان عن طريق التحكم عن بعد.

كما زودت أيضا السيارة بمكيف هوائي يعمل بنظام اوتوماتيكي.

وقد اهتمت أيضا تويوتا بتزويد السيارة بالعديد من عوامل الأمان .

زودت شركة تويوتا بنظام مثبت السرعة أوتوماتيكي.

كما زودت أيضا السيارة بنظام يكشف النقط العمياء الموجودة على الطريق.

كما زودت بمصابيح إضاءة LED تعمل بطريقة أوتوماتيكية، ونظام مانع للاصطدام عند رصد أي سيارة أو مشاة على الطريق. الوسوم

وحش السيارات… سيارة تويوتا ڤينزا 2021 الجديدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية هذا العام عن سيارتها الجديدة كلياً في فئة السيارات ذات التصاميم الرياضية متعددة الوظائف، إنها سيارة تويوتا ڤينزا التي تتميز بطابع رياضي في التصميم وأداء إحترافي مع التقليل في استهلاك البنزين ، تأتي المقصورة الداخلية للسيارة بزجاج بانورامي للسطح يدعم العديد من الخصائص التي نستعرضها بعد قليل ، من مميزات السيارة أيضا أنها تُدعم محرك مزدوج من البنزين والكهرباء ، يأتي المحرك بسعة لترية 2,5 لتر مع توفير هائل في كمية الوقود المستهلك أثناء القيادة ، تأتي السيارة بحجم متوسط بثلاثة مقاعد تكفي لخمسة أشخاص بما فيهم السائق ، حيث يوجد مقعدين في المقصورة الأمامية، ومقعد يتسع لثلاثة أفراد في المقصورة الخلفية . مواصفات التصميم الخارجي لسيارة تويوتا ڤينزا. أضافت شركة تويوتا مصابيح LED في مقدمة السيارة لتضفي عليها لمسة عصرية مميزة.

كما يأتي الاكصدام الأمامي في تصميم يشبة حالة هجوم تكون بها السيارة عند تحركها.

يأتي التصميم الجانبي للأبواب بتصميم عصري مميز يتماشى مع التصميم الأمامي للسيارة.

حيث يتجمل جنابي السيارة بخطوط انسيابية جميلة مع نوافذ مطعمة بالكروم الجذاب .

يأتي تصميم الجهة الخلفية للسيارة مزود بمصابيح LED.

كما تأتي غطاء وحدة التخزين الخلفية مزودة بشريط إضاءة على الامتداد العرضي للغطاء.

مزودة أيضا بجناح علوي به شريط إضاءة LED متصل بالفرامل عند السائق . التصميم الداخلي لسيارة تويوتا ڤينزا 2021 سيارة تويوتا ڤينزا 2021 لم يتوقف التصميم العصري والانسيابي عند الجزء الخارجي للسيارة فقط ، بل امتد هذا الإبداع إلى المقصورة الداخلية أيضا، زودت السيارة بشاشة تعمل بنظام اللمس بمقاس 12,3 بوصة مزودة بنظام أندرويد وأيضا نظام آبل كاربلاي .

ڤينزا 2021 لم يتوقف التصميم العصري والانسيابي عند الجزء الخارجي للسيارة فقط ، بل امتد هذا الإبداع إلى المقصورة الداخلية أيضا، زودت السيارة بشاشة تعمل بنظام اللمس بمقاس 12,3 بوصة مزودة بنظام أندرويد وأيضا نظام آبل كاربلاي . تأتي السيارة بلوحة عدادات خلف الموقد إلكترونية بقياس 7 بوصة، تتميز مقاعد السيارة المصنوعة من الجلد الفاخر بنظام تدفئة وتبريد إلكترونية، كما زودت السيارة بتسعة مكبرات الصوت التي تعمل بنظام JBL .

زودت السيارة بسقف بانورامي زجاجي متغير الألوان عن طريق التحكم عن بعد.

كما زودت أيضا السيارة بمكيف هوائي يعمل بنظام اوتوماتيكي.

وقد اهتمت أيضا تويوتا بتزويد السيارة بالعديد من عوامل الأمان .

زودت شركة تويوتا بنظام مثبت السرعة أوتوماتيكي.

كما زودت أيضا السيارة بنظام يكشف النقط العمياء الموجودة على الطريق.

كما زودت بمصابيح إضاءة LED تعمل بطريقة أوتوماتيكية، ونظام مانع للاصطدام عند رصد أي سيارة أو مشاة على الطريق.

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