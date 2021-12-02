شوف الجبارة سيارة تويوتا سيينا 2022 بأمكانيات ومواصفات خرافية تبهر شركة تويوتا اليابانية العالم من جديد من خلال إصدارها السيارة الجديدة كلياً سيينا، والتي قد كانت أعلنت عن مواصفاتها مؤخراً الشركة والتي صنفت بإنتمائها فئة الميني فان، من المواصفات التي عرضتها شركة تويوتا تتميز السيارة مساحة داخلية كبيرة مقارنةً بالسيارات المنافسة، تحتوي السيارة على ستة مقاعد يمكنها إتساع لستة أشخاص بما فيهم السائق، لذا صنفت السيارة كونها مناسبة للعائلات نظرا لاتساعها لأكثر من ستة أشخاص ، تتمتع السيارة بقوة الدفع الرباعي التي تجعلها قادرة على الخوض في الطرق الوعرة ، وما يساعدها أيضا المقاس الكبير الذي تتمتع به عجلاتها وتدعمها في الطرق الوعرة . مواصفات ومميزات سيارة تويوتا سيينا. الميزة الأولى في السيارة و الأهم هي المحرك ، تُدعم السيارة محركين في محرك واحد، حيث يأتي محرك سيارة تويوتا سيينا يعمل بالبنزين والكهرباء، يأتي المحرك الأول بسعة لترية 2,5 لتر تقريبا ينتج عزم حوالي 195 حصانًا، أما المحرك الثاني الكهربائي فهو ينتج عزم أقل من محرك البنزين بحوالي 10 أحصنة ليكون العزم الناتج منه 182 حصاناً.

تأتي السيارة مدعمة بمقود يبلغ مقاسه 18 بوصة، يأتي المقود مصنوع من الكروم الذي يضيف لها لمحة من الجمال والجاذبية، تدعم سيارة تويوتا سيينا العديد من وسائل الرفاهية ، تأتي المقاعد الأمامية داعمة لنظام التدفئة الكهربائية ، يوجد بالسيارة أكثر من مدخل الشحن USB وزعت المداخل على جانبي الثلاثة مقاعد الموجودة بالسيارة .

يوجد بالمقاعد الخلفية شماسات تحمي الركاب من حرارة الشمس، قوة السيارة التي تتمتع بها من الدفع الرباعي تمكنها من القدرة على التخييم والسفر لمسافات طويلة جداً ، بها مساحة خلفية تسمح بوضع جميع معدات التخييم والسفر التي تكون كثيرة للغاية . عوامل الأمان التي تتوفر سيارة تويوتا سيينا. تدعم سيارة تويوتا نظام حماية عند الاصطدام، حيث يتوفر بها 10 وسائد هوائية، كما يوجد بها نظام فرملة أوتوماتيكي يعمل عندما توشك السيارة على الاصطدام بشيء ما.

نظام حماية عند الاصطدام، حيث يتوفر بها 10 وسائد هوائية، كما يوجد بها نظام فرملة أوتوماتيكي يعمل عندما توشك السيارة على الاصطدام بشيء ما. يتوفر بالسيارة نظام تثبيت السرعة الأوتوماتيكي، تدعم أيضا كشافات ضباب، يمكنها تمييز اللافتات التي توجد على جوانب الطريق، يمكنها التحكم في الثبات على المسار التي تتحرك فيه وإطلاق الإنذار عند الانحراف عنه . أسعار فئات سيارة تويوتا سيينا 2022. تأتي الفئة الأولى من سيارة تويوتا سيينا بسعر 32 ألف دولار أمريكي وهو الطراز الأساسي لها .

أما الفئة الثانية طراز xle التي تدعم خاصية الدفع الرباعي تأتي بسعر 41 ألف دولار أمريكي .

تأتي الفئة الثالثة من سيارة تويوتا سيينا 2022 طراز SE بسعر 44 ألف دولار أمريكي أيضا .

أما الفئة المحدودة الطراز من سيارة تويوتا سيينا 2022 تأتي بسعر 48,500 دولار أمريكي . الوسوم

شوف الجبارة سيارة تويوتا سيينا 2022 بأمكانيات ومواصفات خرافية تبهر شركة تويوتا اليابانية العالم من جديد من خلال إصدارها السيارة الجديدة كلياً سيينا، والتي قد كانت أعلنت عن مواصفاتها مؤخراً الشركة والتي صنفت بإنتمائها فئة الميني فان، من المواصفات التي عرضتها شركة تويوتا تتميز السيارة مساحة داخلية كبيرة مقارنةً بالسيارات المنافسة، تحتوي السيارة على ستة مقاعد يمكنها إتساع لستة أشخاص بما فيهم السائق، لذا صنفت السيارة كونها مناسبة للعائلات نظرا لاتساعها لأكثر من ستة أشخاص ، تتمتع السيارة بقوة الدفع الرباعي التي تجعلها قادرة على الخوض في الطرق الوعرة ، وما يساعدها أيضا المقاس الكبير الذي تتمتع به عجلاتها وتدعمها في الطرق الوعرة . مواصفات ومميزات سيارة تويوتا سيينا. الميزة الأولى في السيارة و الأهم هي المحرك ، تُدعم السيارة محركين في محرك واحد، حيث يأتي محرك سيارة تويوتا سيينا يعمل بالبنزين والكهرباء، يأتي المحرك الأول بسعة لترية 2,5 لتر تقريبا ينتج عزم حوالي 195 حصانًا، أما المحرك الثاني الكهربائي فهو ينتج عزم أقل من محرك البنزين بحوالي 10 أحصنة ليكون العزم الناتج منه 182 حصاناً.

تأتي السيارة مدعمة بمقود يبلغ مقاسه 18 بوصة، يأتي المقود مصنوع من الكروم الذي يضيف لها لمحة من الجمال والجاذبية، تدعم سيارة تويوتا سيينا العديد من وسائل الرفاهية ، تأتي المقاعد الأمامية داعمة لنظام التدفئة الكهربائية ، يوجد بالسيارة أكثر من مدخل الشحن USB وزعت المداخل على جانبي الثلاثة مقاعد الموجودة بالسيارة .

يوجد بالمقاعد الخلفية شماسات تحمي الركاب من حرارة الشمس، قوة السيارة التي تتمتع بها من الدفع الرباعي تمكنها من القدرة على التخييم والسفر لمسافات طويلة جداً ، بها مساحة خلفية تسمح بوضع جميع معدات التخييم والسفر التي تكون كثيرة للغاية . عوامل الأمان التي تتوفر سيارة تويوتا سيينا. تدعم سيارة تويوتا نظام حماية عند الاصطدام، حيث يتوفر بها 10 وسائد هوائية، كما يوجد بها نظام فرملة أوتوماتيكي يعمل عندما توشك السيارة على الاصطدام بشيء ما.

نظام حماية عند الاصطدام، حيث يتوفر بها 10 وسائد هوائية، كما يوجد بها نظام فرملة أوتوماتيكي يعمل عندما توشك السيارة على الاصطدام بشيء ما. يتوفر بالسيارة نظام تثبيت السرعة الأوتوماتيكي، تدعم أيضا كشافات ضباب، يمكنها تمييز اللافتات التي توجد على جوانب الطريق، يمكنها التحكم في الثبات على المسار التي تتحرك فيه وإطلاق الإنذار عند الانحراف عنه . أسعار فئات سيارة تويوتا سيينا 2022. تأتي الفئة الأولى من سيارة تويوتا سيينا بسعر 32 ألف دولار أمريكي وهو الطراز الأساسي لها .

أما الفئة الثانية طراز xle التي تدعم خاصية الدفع الرباعي تأتي بسعر 41 ألف دولار أمريكي .

تأتي الفئة الثالثة من سيارة تويوتا سيينا 2022 طراز SE بسعر 44 ألف دولار أمريكي أيضا .

أما الفئة المحدودة الطراز من سيارة تويوتا سيينا 2022 تأتي بسعر 48,500 دولار أمريكي .

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