أبرز موصفات ومميزات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا .. لمحبي سيارات هيونداي

أبرز موصفات ومميزات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا كشفت شركة هيونداي العالمية عن أبرز موصفات ومميزات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا التي من المتوقع أن تنتشر وبقوة في كل الأسواق في بداية مطلع الربع الأول من العام القادم 2022 م وتتميز سيارة هيونداي توسان 2022 بالعديد من المواصفات الرائعة التي تتفنن فيها في كل مرة هيونداي وتدهشنا بالتصاميم الجديدة حيث أن السيارة تتميز بشكلها اللامع الجذاب وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات وعيوب السيارة وأسعارها المتوقعة في الأسواق. أبرز موصفات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا أبرز موصفات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا لعل أبرز مواصفات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 في الأسواق ما يلي:- محرك السيارة رباعي الأسطوانات سعته تصل إلى 2500 سي سي (2.5 لتر) بينما تبلغ قوته 187 نيوتن.

أقصى عزم دوران من الممكن أن يصل إليها المحرك 178 رطل.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 سرعات.

بنفس قوة المحرك ترتبط السيارة بعدد 4 سلندر.

تحتوي على شبك عريض أمامي على شكل مثلث ملون باللون الأسود يتوسطه علامة شركة هيونداي الشهير مطلي بمادة الكروم اللامعة.

المصابيح الأمامية عالية الجودة تعمل بتقنية الليد التي تجعل الرؤية أوضح.

الجنوط الرياضي للعجلات يأتي بمقاس 19 بوصة.

عدد صفوفها صفين فقط وتكفي لحمل أكثر من 5 أفراد.

مقاعدها الأمامية مطلية بمواد عالية الجودة وناعمة والمقاعد بشكل عام مصنوعة من قماش فاخر.

عجلة القيادة مزودة بأنظمة تدفئة والمقاعد الخلفية أيضًا. مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 الشاشة الترفيهية والمعلوماتية لعرض الوسائط مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

السيارة تدعم أنظمة الهواتف الذكية الحديثة مثل نظام أندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

4 مكبرات صوتية وراديو HD.

نظام التحكم التلقائي في الظروف المناخية ثنائية المناطق.

خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

تشغيلها يتم من خلال ضغطة زر فقط والمفتاح رقمي.

تحتوي من الأعلى على فتحة سقف بانورامية.

مراقبة النقطة العمياء.

أنظمة تثبيت السرعة التكيفي والكبح التلقائي للفرامل. عيوب سيارة توسان الجديدة موديل 2022 تحكم السيارة التكيفي اختياري.

التسارع ضعيف والتصميم يفتقر للإبداع. أسعار سيارة هيونداي الجديدة مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022عيوب سيارة توسان الجديدة موديل 2022أسعار سيارة هيونداي الجديدة تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 93562 ريال سعودي أي ما يعادل 24950 دولار أمريكي . الوسوم

أبرز موصفات ومميزات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا كشفت شركة هيونداي العالمية عن أبرز موصفات ومميزات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا التي من المتوقع أن تنتشر وبقوة في كل الأسواق في بداية مطلع الربع الأول من العام القادم 2022 م وتتميز سيارة هيونداي توسان 2022 بالعديد من المواصفات الرائعة التي تتفنن فيها في كل مرة هيونداي وتدهشنا بالتصاميم الجديدة حيث أن السيارة تتميز بشكلها اللامع الجذاب وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات وعيوب السيارة وأسعارها المتوقعة في الأسواق. أبرز موصفات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا أبرز موصفات سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا لعل أبرز مواصفات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 في الأسواق ما يلي:- محرك السيارة رباعي الأسطوانات سعته تصل إلى 2500 سي سي (2.5 لتر) بينما تبلغ قوته 187 نيوتن.

أقصى عزم دوران من الممكن أن يصل إليها المحرك 178 رطل.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 سرعات.

بنفس قوة المحرك ترتبط السيارة بعدد 4 سلندر.

تحتوي على شبك عريض أمامي على شكل مثلث ملون باللون الأسود يتوسطه علامة شركة هيونداي الشهير مطلي بمادة الكروم اللامعة.

المصابيح الأمامية عالية الجودة تعمل بتقنية الليد التي تجعل الرؤية أوضح.

الجنوط الرياضي للعجلات يأتي بمقاس 19 بوصة.

عدد صفوفها صفين فقط وتكفي لحمل أكثر من 5 أفراد.

مقاعدها الأمامية مطلية بمواد عالية الجودة وناعمة والمقاعد بشكل عام مصنوعة من قماش فاخر.

عجلة القيادة مزودة بأنظمة تدفئة والمقاعد الخلفية أيضًا. مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 الشاشة الترفيهية والمعلوماتية لعرض الوسائط مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

السيارة تدعم أنظمة الهواتف الذكية الحديثة مثل نظام أندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

4 مكبرات صوتية وراديو HD.

نظام التحكم التلقائي في الظروف المناخية ثنائية المناطق.

خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

تشغيلها يتم من خلال ضغطة زر فقط والمفتاح رقمي.

تحتوي من الأعلى على فتحة سقف بانورامية.

مراقبة النقطة العمياء.

أنظمة تثبيت السرعة التكيفي والكبح التلقائي للفرامل. عيوب سيارة توسان الجديدة موديل 2022 تحكم السيارة التكيفي اختياري.

التسارع ضعيف والتصميم يفتقر للإبداع. أسعار سيارة هيونداي الجديدة مميزات سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022عيوب سيارة توسان الجديدة موديل 2022أسعار سيارة هيونداي الجديدة تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 93562 ريال سعودي أي ما يعادل 24950 دولار أمريكي .

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