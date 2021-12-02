فورد اكسبدشن 2022 Ford Expedition سيارة القوة بتجهيزات عالية التقنية

سيارة فورد اكسبدشن 2022 Ford Expedition سيارة القوة الفريدة، أعلنت شركة فورد أقوى رواد صناعة السيارات حول العالم عن مواصفات سيارة اكسبدشن 2022 المتطورة عالية الجودة، صُممت السيارة لتنافس ضمن فئة سيارات SUV العائلية بتصميم رياضي أنيق ولمسات القوة والفخامة التي تبث روح الأناقة والصلابة وقدرة التحمل على السير في الطرق الوعرة، بحيث توفر للمستخدم أفضل تجربة قيادة وللركاب الراحة والرفاهية في رحلات مستمرة ولا تنتهي، تستمد السيارة القوة من محرك مذهل يعمل بقوة 375 حصان، كما توفر مساحة شحن وتخزين شاسعة في الجهة الخلفية، بالإضافة إلى توافقها مع أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية المتطورة.

مواصفات فورد اكسبدشن 2022 Ford Expedition

تتميز السيارة بدعمها من الخارج بلمسات مطلية بالكروم من الجهة الأمامية والجوانب، ولتحسين الرؤية الليلية في الطرقات الوعرة أو العادية زودت السيارة بمصابيح الهالوجين التي تحسن من الرؤية خلال الضباب، بالإضافة للمصابيح الأمامية والنهارية، كما تتمتع السيارة بفتحة سقف بانورامي تضفي المزيد من الأناقة والفخامة للتصميم الخارجي.

زودت السيارة بالعديد من تجهيزات الوسائط التي تدعم العديد من خصائص الترفيه منها أنظمة ملاحة، ومكبر صوت ستيريو موزع على 12 وحدة بجميع أنحاء السيارة، كما يتوفر بها 4 منافذ USB وإمكانية الاتصال من خلال Wi-Fi، وتضم السيارة العديد من أنظمة الترفيه التي تشمل عدد 2 شاشة في المقاعد الخلفية، وشاشة 8 إنش باللمس في الأمام لمراقبة أنظمة السيارة والوسائط.

تتمتع السيارة بأنظمة سحب عالية الجودة وتتسم بالقوة، مما جعلها من أفضل الخيارات المتاحة ضمن فئة سيارات SUV العائلية المنافسة لها.

تتمتع السيارة بمقصورة تشع بالفخامة والأناقة، ولمسات جمالية تمنحها القوة من الداخل كما هو الحال مع التصميم الخارجي الذي يعد بمثابة دعوة للفخامة والقوة.

يمنح مطورو سيارة فورد المستخدمين العديد من خيارات المحركات التي تنبض بالقوة وتزداد مميزاتها مع كل محرك.

ترتفع قيمة سيارات فورد 2022 في السوق السعودي والأسواق العربية والعالمية، ولذلك فهي تتطابق تمامًا مع معايير الجودة والفخامة لتحتفظ بقيمتها طوال فترة الاستخدام وفي حالة البيع أيضًا.

تبلغ سعة مساحة التخزين والشحن في سيارة فورد اكسبدشن 2022 ما يصل حتى 20.9 قدم مكعب.

مميزات Ford Expedition 2022