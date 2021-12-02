جيب جراند شيروكي 2022 Jeep Grand Cherokee أقوى سيارات 2022

تُعد سيارة جيب جراند شيروكي 2022 Jeep Grand Cherokee أحد أفضل سيارات SUV الرياضية، والتي تتسم بالعملية والقوة، بالإضافة إلى توفير الراحة والترفيه لجميع الركاب والأمان أثناء عملية القيادة، ولذلك أعلنت شركة جيب أحد أفضل رواد عالم السيارات عن مواصفات السيارة Jeep جراند شيروكي الجديدة رباعية الدفع، والتي تأتي بتصميم عصري وقوي يتمتع باللياقة والفخامة، ولأن السيارات العائلية أحد أقوى أنواع السيارات وأكثرها مبيعًا في المملكة السعودية والوطن العربي، تُعد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 من أكبر المنافسين ضمن فئة سيارات SUV 2022 بجميع فئاتها؛ لما تتمتع به من مواصفات صُنفت من خلالها ضمن أقوى السيارات العائلية موديل 2022.

جيب جراند شيروكي 2022

تأتي سيارة جراند شيروكي الجديدة بـ 6 طرازات مختلفة تتمتع جميعها بمواصفات القوة والصلابة والمتانة، كما تشترك جميعها في الأداء المذهل للسيارة، بينما تختلف طرازات السيارة في المواصفات الداخلية الخاصة بالمقصورة والديكور الداخلي، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية عالية الجودة والكفاءة، التي تجعل من عملية القيادة متعة مليئة بالتشويق.

تتمتع السيارة بتصميم عصري مستوحى من تصميم سيارة جراند واجونير، ولذلك تتسم المصابيح الأمامية بالنحافة والشكل الأفقي المميز كما تولد إضاءة LED قوية تساعد خلال الرؤية الليلية، وما يميزها احتوائها على 7 فتحات مخصصة للتهوية في الشبكة، إلى جانب أنها مزودة بعجلات قياس 18 إنش.

مواصفات السيارة 2022 Jeep Grand Cherokee

تعمل السيارة بقوة وكفاءة ويرجع ذلك إلى قوة نوعين من المحركات المزودة بالسيارة وذلك اختياري بناءً على رغبة المستخدم، فالمحرك الأول V، 6 سلندر يعمل بقوة 290 حصان وسعته تبلغ 3.6 لتر، كما يصل عزم الدوران حتى 348 نيوتن/متر.

أما عن المحرك الثاني فهم مصمم على شكل V، 8 سلندر يعمل بقوة 357 حصان وسعته 5.7 لتر، بينما يصل عزم الدوران 528 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 8 سرعات مختلفة متوفر بكلا المحركين.

تصنف السيارة ضمن أفضل سيارات SUV العائلية، وذلك لما تتمتع به المقصورة الداخلية من مساحة شاسعة، بالإضافة إلى تصميم مريح وخامات عالية الجودة، حيث يعتبر جلد الباليرمو من أجود أنواع الجلود المستخدمة في تصميم المقصورة الداخلية للسيارات.

تتوزع وحدات التبريد والتدفئة بجميع المقاعد، والتي يبلغ عددها 6 مقاعد مريحة ومزودة بوسائل الراحة والترفيه، فأغلب المقاعد بالسيارة مزودة بأنظمة مساج يعمل بوضعيات مختلفة وفقًا لرغبة الراكب مما يوفر الراحة خلال الرحلات الطويلة.

السيارة مزودة من الداخل بشاشة عرض 10.1 إنش تعرض من خلالها أهم أنظمة السيارة والوسائط.

مميزات جيب Grand Cherokee 2022