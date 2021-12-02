ارخص سيارة يابانية.. تويوتا فورتشنر فالسعودية الجديدة كليا تعرف على المواصفات والاسعار الجبارة

ارخص سيارة يابانية.. تويوتا فورتشنر فالسعودية ، تويوتا فورتشنر هي واحدة من السيارات اليابانية المشهورة، كما أنها تتوفر بفئتين مختلفتين لهذه السيارة، وتختلف كل فئة عن الأخرى بالعديد من المزايا، وتعتبر السيارة مميزة بعدد من التقنيات التي تجعل من اقتنائها متعة لكل من يركبها، كما أنها تتميز بروعة الشكل الخارجي التي تجعل من يراها يعشقها، وتعتبر رحلة التواجد بها واحدة من أكثر الرحلات راحة وأمان، وتم إضافة العديد من المزايا في الإصدار الأخير من السيارة، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم المواصفات والمميزات التي تتواجد في سيارة تويوتا فورتشنر وأبرز أسعارها تابعونا.

ارخص سيارة يابانية.. تويوتا فورتشنر فالسعودية

تتميز هذه السيارة عن غيرها من السيارات بعدد من الإمكانيات والمميزات الهامة والتي جعلتها تتصدر مواقع الإنترنت المختلفة في البحث عن أسعارها وابرز مواصفاتها، بالإضافة إلى أنها من السيارات المتينة والتي احبها العديد من مالكيها، ومن هذه المميزات:

تأتي السيارة في اثنين من الفئات، ونجد أنهم مختلفين عن بعضهم ليتوافقوا مع أكبر عدد من الأذواق.

تتميز السيارة من الفئة الأولى بقوة الدفع الرباعي الممتازة، بينما الفئة الثانية تأتي بقوة دفع سداسي مما يجعلها أعلى.

تأتي الفئة الأولي من السيارة مع محرك بقوة 2694 مما يجعلها لها قوة عالية.

كما أن الفئة الأولي تأتي بمحرك قوة 163 حصانًا، بينما تأتي الفئة الثانية بمحرك قوة 234 حصانًا.

يعتبر محرك السيارة من الفئة الأولى يأتي بقوة 245 نيوتن لكل مترًا، بينما السيارة الفئة الثانية تأتي بمحرك بقوة 376 نيوتن لكل لمترًا.

وتتميز الفئتان بالإضافات التكنولوجية التي تعمل لصالح المستخدم بشكل كبير من نظام تشغيل الكتروني بالكامل.

كما أنها مزودة بمخدات هوائية لحماية كل الركاب المتواجدين بها في حالة التصادم.

وأيضًا الشكل الخارجي للسيارة من الفئتين تم تطويره ليواكب أحدث التصميمات والتي تعمل على جذب هاوي السيارات.

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر في المملكة العربية السعودية بفئتين مختلفتين حيث يمكن لكل الاذواق أن تتماشى مع الفئة المناسبة لها وتأتي الأسعار بالشكل التالي