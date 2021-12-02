اجمل أنواع السيارات..كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع ومواصفاتها وأسعارها فى السعودية

كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع ومواصفاتها، تعتبر ماركة سيارات كيا من أفضل السيارات التي قد نالت على لإقبال كبير عند شرائها بالمملكة العربية السعودية، ويتم تداولها على نطاق واسع في كافة نطاق المملكة العربية السعودية، وتتوفر سيارة كيا سبوتاج 200 بتصميم جديد ومتميز للتنافس مع الإصدارات الجديدة للماركات الأخرى بجدارة، فقد تم تصميمها من الخارج بشكل مبتكر وتحمل مواصفات داخلية تجعلها تتسم بالشياكة والرقي، مع إتاحة طي المقاعد الخلفية والعديد من المزايا الأخرى.

كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع ومواصفاتها

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

يبلغ طول السيارة 4660 ملم وبعرض 1865 ملم، وذات ارتفاع 1660 ملم، ومزودة بقاعدة عجلات بقياس 2755 ملم، والإصدار الجديد بين عجلات أمامية وبدفع رباعي.

السيارة تتوفر بمحرك ديزل ومن المرجح أن يتوفر بطراز المواصفات الأمريكية محرك البنزين.

تأتي السيارة بمحرك هيجن معتدل وتدعم نظام الحركة الأتوماتيك الذي يتم تعشق وتغير وضع النقل بالسيارة عن طريق أدوات تحكم إلكترونية دون أي تدخل ميكانيكي بين يد نقل السرعة.

عرفت السيارة كيا سبورتاج الجديدة باسم أنف النمر لتتغير إلى وجهة النمر الإلكترونية، وهذا يشير لتحول العلامة التجارية للعصر الكهربائي،

بعد أن احتفظت السيارة بأنف النمر، وتنتقل ماركة كيا لمرحلة جديدة.

بها مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ليد خلفية.

الإطار المحيط بالنوافذ مصنع من الكروم.

تحمل لوحة أنزلاق خلفية ذات لمسات رقيقة منقوشة من الكروم الداكن.

يوجد بالسيارة مشغل سي دي وبها 4 مكبرات للصوت

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

قد تم إنتاج السيارة للمرة الأولى بكوريا منذ عام 1993، فقد كانت في البداية متوفرة بحجم صغير وقد استمر حتى عام 2002، ومن ثم أصبح تصميم السيارة

ضخم وتحمل الكثير من التقنيات والمواصفات القياسية الحديثة، وتتوفر سيارة كيا سبورتاج بالسعودية بأربعة أنواع مختلفة وهي كالآتي: