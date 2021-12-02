اذكى سيارة فالعالم.. بيستون برو T77 الفخمة فى السعودية بمواصفات واسعار رائعة

اذكى سيارة فالعالم.. بيستون برو T77 الفخمة ، سيارة ممتازة تم إصدار الجيل الأول منها منذ ثلاثة سنوات في عام 2018 وذلك بإسم Bestern T-Concept، حيث تم الإعلان عنها في فعاليات معرض داخل بكين في دولة الصين، وخرجت للمستهلكين في شهر نوفمبر من نفس العام 2018، وانتشرت في الصين بشكل كبير وحصلت على مبيعات كبيرة في المعارض المختلفة داخل العاصمة والمدن الأخرى، وهي مصنفة من السيارات ذات الحجم المُدمج، وتقدم جودة ممتازة مقابل السعر. بالنسبة لسيارة بيستون Bestune T77 Pro فتضم عوامل رفاهية متعددة تجعلها سيارة شبابية من الدرجة الأولى، حيث تدعم نظام البلوتوث ونظام apple وانظمة الاندرويد، كما تم إضافة سماعات موزعة بشكل شديد الاحترافية والكفاءة، الشاشة الداخلية تعمل باللمس وحجمها 12 بوصة، والسيارة مزودة بنظام Multi-Function رياضي، كما تتمتع السيارة بالعديد من المميزات التي تجعلها تتصدر أولي السيارات مبيعات في الوطن العربي، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم المواصفات التي تميزها عن مثيلاتها من السيارات الأخرى تابعونا.

اذكى سيارة فالعالم.. بيستون برو T77 الفخمة

يوجد العديد من المميزات الفريدة لهذه السيارة، تابع ما يلي لتتعرف على مميزات بيستون T77:

السيارة تضم مسند للذراع في الجزء الوسطي.

مزودة بنظام قفل مركزي.

مضاف لها ستارة إلكترونية خلفية.

فتحة سقف بانورامية كهربائية.

مقاعد مميزة خلفية قابلة للطي.

السيارة مزودة بمقاعد جلد فخمة.

نظام عرض المعلومات المتعددة من خلال شاشة عرض.

مزودة بمنافذ الطاقة المختلفة

مقود كهربائي عالي الكفاءة.

فتحات مكيف خلفية موزعة بشكل إحترافي ليصل الهواء بشكل موزع إلى كل أجزاء السيارة

نظام ضبط المقعد بصورة أوتوماتيكية.

سعة المحرك 1498.

مجهزة بنظام كاشف التصادم

مزودة بواقي لحماية حافة الباب من التجريح والتلف.

مزودة بنظام التحكم الديناميكي في الثبات عند السرعة.

نظام مميز من توزيع الفرامل والذي يطلق عليه EBD

بها طفاية حريق لتجنب حدوث أي حرائق قد تصيب السيارة.

جميع احتياجات الإسعافات الأولية.

تناسب الطرق المرتفعة والصعبة والوعرة حيث أن بيستون برو T77 بها نظام المساعدة في الصعود فوق التلال.

مزودة بنظام مانع الحركة.

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