“وحش الدفع الرباعي الفخمة” هيونداي كونا 2022 أبرز مواصفاتها واسعارها

“وحش الدفع الرباعي الفخمة” هيونداي كونا 2022 ننشر لكم اليوم في مقالنا عبر موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” أبرز مواصفات سيارة الدفع الرباعي الفخمة هيونداي كونا 2022 الجديدة كليًا والتي من المتوقع انتشارها بشكل كبير في بداية مطلع الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 ومن المتوقع أيضًا أن تجد السيارة إقبال كبير جدًا من المشترين في الأسواق العالمية والمحلية وسنوضح لكم في السطور القادمة أبرز مميزات وعيوب سيارة هيونداي كونا 2022 والأسعار المتوقعة لها في سوق السيارات السعودي.

أبرز مواصفات سيارة الدفع الرباعي الفخمة هيونداي كونا 2022

ترتبط السيارة بنوعين مختلفين من المحرك حيث جاءت مواصفات كل محرك كما يلي:-

محرك السيارة يبلغ حوالي 2000 سي سي (2.0 لتر).

يرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ذو 6 سرعات.

وقوة حصان المحر تبلغ 147 حصان.

أقصى تسارع له يبدأ من الصفر وحتى 100 كيلو متر في غصون 9.2 ثانية.

مواصفات المحرك الأولمواصفات المحرك الثاني

تبلغ سعة المحرك الثاني نفس سعة المحرك الأول 2000 سي سي.

قوة المحرك الثاني تبلغ 195 حصان.

يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج المقابض يحتوي على 7 سرعات.

السرعة القصوى للسيارة تبدأ من 100 كيلو متر في غصون 6.6 ثانية.

مساحة شحن السيارة تبلغ 19.2 قدم مكعب.

خاصية الدخول الذكي للسيارة دون استخدام المفتاح.

محرك استهلاك الوقود يتمتع بكفاءة عالية.

يدّعم أنظمة الهواتف الذكية الحديثة من نظام آبل كاري بلاي ونظام أندرويد أوتو.

الكابينة الخاصة بالسيارة راقية جدًا.

شاشة السيارة المعلوماتية تعمل باللمس ومقاسها 8 بوصة.

مكبرات صوتية ومنفذين للهواتف الذكية USB و AUX ونظام البلوتوث.

راديو عالي الجودة والدقة وراديو عبر الأقمار الصناعية.

نظام الملاحة والشحن اللاسلكي بالإضافة إلى أنظمة التحكم في المناخ وتشغيل السيارة بنقرة زر.

أبرز المواصفات المشتركة والمميزات الموجودة في سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022عيوب سيارة هيونداي الجديدة في الأسواق

مقاعد السيارة الخلفية أضيق قليلًا من منافسيها.

مساحة شحن السيارة متوسطة مقارنة بمنافسيها.

تسارع السيارة ضعيف نسبيًا.

أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 في السوق السعودية

تختلف الأسعار الخاصة هيونداي كونا 2022 بحسب فئة السيارة ولكن من المتوقع أن تبدأ أسعار سيارة هيونداي الجديدة في سوق السيارات السعودية من سعر 70,000 ريال سعودي.