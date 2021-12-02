انطلاق الاسطورة تويوتا بيلتا الجديدة كليا 2022 للطرق الواعرة بمواصفات ولا فى الاحلام

انطلاق الاسطورة تويوتا بيلتا الجديدة كليا ، تويوتا بيلتا 2022 هي ما يبحث عنه بعض المهتمين بعالم السيارات وتطوراتها، حيث أن موديل تويوتا بيلتا الجديد تم طرحه في الأسواق العربية وبالأخص مصر والمملكة العربية السعودية، والسيارة تتميز بتقنيات عالية الكفاءة تناسب تصنيعها الياباني، حيث أنها تعمل تحت محرك 1500 سي سي، بينما تصل قوة محركها إلى 105 حصان، بالإضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي، وجدير بالذكر أن ناقل الحركة في السيارة يعمل بأربع سرعات. بينما نجد الفئة التي تعمل بنظام الناقل يدوي تضم حوالي خمس سرعات، والسيارة مصممة بالكامل لتتبع نظام الجر الأمامي للعجلات، بينما تعد من السيارات التي يوجد بها عدد كبير من احتياجات المستهلك، حيث يصل سعة صندوقها الخلفي لحوالي 495 لتر، بينما نجد سعة خزان الوقود تصل الى 42 لتر.

انطلاق الاسطورة تويوتا بيلتا الجديدة كليا

السيارة اليابانية التي حازت على حملات دعائية كبيرة وشهرة واسعة، تحقق مواصفات ممتازة، وذلك يضعها في فئة السيارات متوسطة السعر، حيث ان سعرها غير مرتفع وفي ذات الوقت غير منخفض بشكل كبير، ولكنها تتحمل استهلاك مستمر، وفيما يلي سنوضح بعض مواصفات السيارة العملية تيوتا بلتا الجديدة:

تتسارع تويوتا بيلتا من حالة الثبات وحتى سرعة حوالي مائة كيلو متر في الساعة في زمن 12 ثانية.

مزودة بمرآة تعتيم داخلية تعمل بشكل أوتوماتيك.

تتميز المقابض الخارجية لها بجودة التصنيع حيث أنها مجهزة بمادة الكروم.

مزودة بزر تشغيل وزر إيقاف

تكييف ممتاز في التوزيع الداخلي للهواء ويعمل بنظام أوتوماتيك ديجيتال.

تتمتع السيارة بجودة صنعها والتي ليس من السهل كسرها أو صدمها أثناء سيرها في الشوارع المزدحمة.

كسوة المقاعد في تويوتا بيلتا تم تصميمها من الجلد.

كرسي السائق يمكن تعديله من حيث الارتفاع.

الأبواب مكسوة بالجلد لتعطي لكل شخص الراحة التامة.

يوجد في السيارة راديو يساعدك على تسلية طريقك أثناء السفر والرحلات طويلة المسافة.

يو جد في السيارة خاصية تحديد الطرق.

في الحقيقة أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة الوَحش تويوتا بيلتا، وذلك في جميع الدول العربية.