جننت السوق بجمالها|| سيارة تويوتا ايجو X 2022 .. استعداد تويوتا للكشف عن السيارة قريبا

تستعد شركة تويوتا اليابانية لكشف الستار عن تحفتها الجديدة تويوتا ايجو X 2022 داخل الأسواق العالمية والمحلية والتي من المتوقع أن تنتشر وتظهر في كل الأسواق بحلول الربع الأول من عام 2022 م القادم، وتتمير سيارة تويوتا ايجو X 2022 بأنها من أفضل السيارات التي سيتم طرحها في الأسواق في الفترة القادمة وتتفوق على منافسيها في بعض الصفات وسنوضح لكم عبر موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” أبرز مميزات وعيوب السيارة وأسعارها المتوقعة في الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا ايجو X 2022 الجديدة

تتميز سيارة تويوتا ايجو X 2022 بعدة مواصفات تجعلها الخيار الأول والأفضل بين منافسيها وتتمثل المواصفات فيما يلي:-

يبلغ طول السيارة الكلي حوالي 3700 مللي متر وعرضها 1740 مللي متر بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 1525 مللي متر.

تبلغ قوة عجلاتها 2430 مللي متر ووزنها الكلي 940 كيلو جرام.

متوفرة باللون الأسود اللامع الجذاب ويعلوها شعار الشركة “تويوتا”.

المحرك من النوع S-CVT تبلغ سعته تبلغ 1000 سي سي (1.0 لتر) وقوته حوالي 71 نيوتن.

تبلغ سعته تبلغ 1000 سي سي (1.0 لتر) وقوته حوالي 71 نيوتن. يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 5 سرعات وأقصى عزم دوران له 93 نيوتن لكل متر.

شاشة الوسائط المعلوماتية تعمل باللمس بمقاس 9 بوصة وتدعم الشاشة خاصية Toyota smart cooect.

تدعم السيارة أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام أندرويد أوتو وآبل بلاي كار الجديد.

النظام الصوتي داخل السيارة من النوع JBL ويحتوي على 8 مكبرات صوتية.

نظام استشعار الكاميرا الأحادي من النوع “ADAS” ونظام استشعار ما قبل الاصطدام “ PCS “.

“. كما أنها مزودة بأنظمة تقلل من قوة الاصطدام بالأرض ونظام تثبيت السرعة الذكي التكيفي.

وتدعم السيارة نظام التوجيه الذكي في الحالات الخطرة والطارئة.

مميزات سيارة تويوتا الجديدة كليًا في الأسواق

عيوب سيارة تويوتا ايجو إكس الجديدة

نظرًا لأن سيارة تويوتا الجديدة كليًا ولم يتم شرائها حتى الآن أو الكشف عنها فلا توجد أي عيوب ولا تعليقات سلبية خاصة بها وبمجرد أن يتم الكشف عن العيوب سنقوم بتوضحيها لكم.

أسعار سيارة تويوتا ايجو إكس الجديدة كليًا في الأسواق السعودية

تعد سيارة تويوتا ايجو الجديدة من السيارات الجديدة كليًا في الأسواق التي لم يتم طرحها بعد ولذلك لم يتم تحديد أسعارها سواء في السوق العالمية أو أسواق السيارات السعودية وبمجرد طرحها ووجودها سيتم الإعلان فورًا عن أسعارها.

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