سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان أبرز مواصفاتها والوانها واسعارها في السوق

ننشر لكم أبرز مواصفات سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان حيث تتميز السيارة الجديدة المقدمة من نيسان بحصولها على العديد من تعديلات خارجية ومميزة تجعلها من أفضل السيارات الجديدة التي من المتوقع ظهورها وانتشارها في بداية الربع الأول من عام 2022 م القادم وهي من ضمن سيارات الكروس أوفر الحديثة وتقوم بمنافسة العديد من السيارات القوية ذات الطرازات الحديثة وفي السطور التالية سنوضح مميزات وعيوب سيارة اكس تريل 2022 الجديدة. أبرز مواصفات سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان أبرز مواصفات سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان تأتي سيارة اكس تريل 2022 من أفضل السيارات التتي تتميز بالمواصفات التالية:- محرك السيارة من النوع تيربو وسعته حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته 201 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 305 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا من النوع CVT .

نظام الدفع الخاص به للعجلات أمامي للفئات الأولى وخلفي للفئات الأعلى.

إمكانية القيادة على الطرق الوعرة في جميع ظروف الطقس.

المواد المصنوع منها المقاعد والمقصورة الداخلية بشكل عام عالية الجودة.

يمكن التحكم في المقاعد الأمامية كهربيًا.

مساحة تحميل السيارة تبلغ 39.3 قدم مكعب أي ما تعادل 1112 لتر.

مزودة بباب من الخلف يعمل كهربيًا وليس يدويًا.

شاشة الوسائط المعلوماتية مقاسها 7 بوصة.

تدعم نظام الهواتف الذكية الحديث وهو نظام آبل بلاي كار وأندرويد أوتو.

خاصية الدخول الذكي للسيارة دون استخدام المفاتيح. مميزات سيارة اكس تريل الجديدة من شركة نيسان اليابانية مميزات سيارة اكس تريل الجديدة من شركة نيسان اليابانية تتميز سيارة نيسان الجديدة لعام 2022 بعدة مميزات وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:- المساحة الداخلية للسيارة مناسبة وواسعة مما تعمل على راحة جميع الركاب.

المحرك المزودة به السيارة قوي ومناسب.

يضفي على السيارة الطابع الرياضي ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية.

مساعد التوجيه.

رصد النقطة العمياء. الألوان المتوفرة من سيارة نيسان 2022 أحمر.

برتقالي.

بني غامق.

أخضر داكن.

أسود لؤلؤي.

أبيض لؤلؤي.

الفضي اللامع.

الأزرق اللؤلؤي. أسعار سيارة نيسان 2022 في سوق السيارات السعودي الألوان المتوفرة من سيارة نيسان 2022أسعار سيارة نيسان 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة نيسان الجديدة كليًا لعام 2022 من سعر 78,750 ريال سعودي وحتى سعر 110,199 ريال سعودي وتعد السيارة غير متوفرة كليًا في الأسواق السعودية نظرًا لحداثة الطراز. الوسوم

ننشر لكم أبرز مواصفات سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان حيث تتميز السيارة الجديدة المقدمة من نيسان بحصولها على العديد من تعديلات خارجية ومميزة تجعلها من أفضل السيارات الجديدة التي من المتوقع ظهورها وانتشارها في بداية الربع الأول من عام 2022 م القادم وهي من ضمن سيارات الكروس أوفر الحديثة وتقوم بمنافسة العديد من السيارات القوية ذات الطرازات الحديثة وفي السطور التالية سنوضح مميزات وعيوب سيارة اكس تريل 2022 الجديدة. أبرز مواصفات سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان أبرز مواصفات سيارة اكس تريل 2022 الجديدة كليًا من نيسان تأتي سيارة اكس تريل 2022 من أفضل السيارات التتي تتميز بالمواصفات التالية:- محرك السيارة من النوع تيربو وسعته حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته 201 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 305 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا من النوع CVT .

نظام الدفع الخاص به للعجلات أمامي للفئات الأولى وخلفي للفئات الأعلى.

إمكانية القيادة على الطرق الوعرة في جميع ظروف الطقس.

المواد المصنوع منها المقاعد والمقصورة الداخلية بشكل عام عالية الجودة.

يمكن التحكم في المقاعد الأمامية كهربيًا.

مساحة تحميل السيارة تبلغ 39.3 قدم مكعب أي ما تعادل 1112 لتر.

مزودة بباب من الخلف يعمل كهربيًا وليس يدويًا.

شاشة الوسائط المعلوماتية مقاسها 7 بوصة.

تدعم نظام الهواتف الذكية الحديث وهو نظام آبل بلاي كار وأندرويد أوتو.

خاصية الدخول الذكي للسيارة دون استخدام المفاتيح. مميزات سيارة اكس تريل الجديدة من شركة نيسان اليابانية مميزات سيارة اكس تريل الجديدة من شركة نيسان اليابانية تتميز سيارة نيسان الجديدة لعام 2022 بعدة مميزات وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:- المساحة الداخلية للسيارة مناسبة وواسعة مما تعمل على راحة جميع الركاب.

المحرك المزودة به السيارة قوي ومناسب.

يضفي على السيارة الطابع الرياضي ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية.

مساعد التوجيه.

رصد النقطة العمياء. الألوان المتوفرة من سيارة نيسان 2022 أحمر.

برتقالي.

بني غامق.

أخضر داكن.

أسود لؤلؤي.

أبيض لؤلؤي.

الفضي اللامع.

الأزرق اللؤلؤي. أسعار سيارة نيسان 2022 في سوق السيارات السعودي الألوان المتوفرة من سيارة نيسان 2022أسعار سيارة نيسان 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة نيسان الجديدة كليًا لعام 2022 من سعر 78,750 ريال سعودي وحتى سعر 110,199 ريال سعودي وتعد السيارة غير متوفرة كليًا في الأسواق السعودية نظرًا لحداثة الطراز.

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