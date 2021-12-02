الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

تعد السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من بين أنواع طرز السيارات اليابانية والتي تمتلك الكثير من المميزات والخصائص التي تجعلها هي الافضل والاكثر تميز، كما تعد من نوعيات الماركات العالمية للسيارات ولها مواصفات تجمع ما بين الحداثة وروعة التصميم ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة وأهم التجهيزات والكماليات التي تعد متوفرة بنوع موديل سيارة تويوتا فورتشنرسيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
السيارة تعتبر أفضل وأحدث الموديلات المتواجدة من السيارات وتجمع ما بين قوة التصميم وحداثة المواصفات والعصرية والقوة الخاصة بالتصميم هي قوته من الداخل ومن الخارج حيث تعتبر وبالنسبة لمقصورتها الداخلية فهي تتسم بالاتساع ولها العديد من المميزات ال بما تحتويه عليه من تجهيزات وجماليات مع الكثير من المواصفات التي تجعل من السيارة تمثل الخيار الاول للشراء حيث تعد موديل من طراز ياباني رفيع المستوى يتسم بما يلي في الفقرات الآتيةمواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
من اهم تلك المواصفات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:
- السيارة تمتاز بانسيابية التصميم وأناقته علاوة على كونه أكثر عصرية
- المحرك الف وخمسمائة سي سي
- عزم الدوران أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر
السيارة تعمل بنظام يعرف بالجر الخلفي
- يتوفر الناقل الحركي نوعه اوتوماتيكي مقسم لست من الحركات.
- يمتاز تجهيز السيارة بكونه مؤمن بوجود الفرامل اي بي دي والتي تمنع الانغلاق، كما يتوفر نظام المقاعد المحتوية على نوع وسائد هوائية تمنع من التصادمات الحادة أو القوية.
- المقاعد مصنوعة من خامات متميزة وقوية، ومن أنواع قماش عالية الجودة.
- تمتاز بقوة ثباتها العالي على الطريق.
- تعتبر من أفضل أنواع السيارات التي تكتمل فيها جميع أساسيات القيادة والتي من دونها لا تكون المركبة صالحة للاستخدام وهذا ما تحرص عليها شركة إنتاجها بتزويدها بكل ما يحتاج إليه من يقودها لرحلة قيادة أكثر أمان.
تجهيزات الكماليات في السيارة من تويوتا فورتشنر
- تعتبر السيارة بنظام تكييف الهواء حيث يتوفرالمكيف الداخلي مع توفر شاشة بالمساحة ستة ونصف بوصة، كما تعد السيارة مزودة بنظام حماية كامل من الداخل، وكذلك تتوفر التصميمات المميزة الخاصة بالشبابيك للسيارة
الوسوم
تعد السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من بين أنواع طرز السيارات اليابانية والتي تمتلك الكثير من المميزات والخصائص التي تجعلها هي الافضل والاكثر تميز، كما تعد من نوعيات الماركات العالمية للسيارات ولها مواصفات تجمع ما بين الحداثة وروعة التصميم ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة وأهم التجهيزات والكماليات التي تعد متوفرة بنوع موديل سيارة تويوتا فورتشنرسيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
السيارة تعتبر أفضل وأحدث الموديلات المتواجدة من السيارات وتجمع ما بين قوة التصميم وحداثة المواصفات والعصرية والقوة الخاصة بالتصميم هي قوته من الداخل ومن الخارج حيث تعتبر وبالنسبة لمقصورتها الداخلية فهي تتسم بالاتساع ولها العديد من المميزات ال بما تحتويه عليه من تجهيزات وجماليات مع الكثير من المواصفات التي تجعل من السيارة تمثل الخيار الاول للشراء حيث تعد موديل من طراز ياباني رفيع المستوى يتسم بما يلي في الفقرات الآتيةمواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
من اهم تلك المواصفات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:
- السيارة تمتاز بانسيابية التصميم وأناقته علاوة على كونه أكثر عصرية
- المحرك الف وخمسمائة سي سي
- عزم الدوران أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر
السيارة تعمل بنظام يعرف بالجر الخلفي
- يتوفر الناقل الحركي نوعه اوتوماتيكي مقسم لست من الحركات.
- يمتاز تجهيز السيارة بكونه مؤمن بوجود الفرامل اي بي دي والتي تمنع الانغلاق، كما يتوفر نظام المقاعد المحتوية على نوع وسائد هوائية تمنع من التصادمات الحادة أو القوية.
- المقاعد مصنوعة من خامات متميزة وقوية، ومن أنواع قماش عالية الجودة.
- تمتاز بقوة ثباتها العالي على الطريق.
- تعتبر من أفضل أنواع السيارات التي تكتمل فيها جميع أساسيات القيادة والتي من دونها لا تكون المركبة صالحة للاستخدام وهذا ما تحرص عليها شركة إنتاجها بتزويدها بكل ما يحتاج إليه من يقودها لرحلة قيادة أكثر أمان.
تجهيزات الكماليات في السيارة من تويوتا فورتشنر
- تعتبر السيارة بنظام تكييف الهواء حيث يتوفرالمكيف الداخلي مع توفر شاشة بالمساحة ستة ونصف بوصة، كما تعد السيارة مزودة بنظام حماية كامل من الداخل، وكذلك تتوفر التصميمات المميزة الخاصة بالشبابيك للسيارة
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