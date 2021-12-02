انطلاق الأسطورة.. سيارة كيا سيلوتس 2022 الجديدة في السعودية بأسعار ومواصفات فوق الخيال

أسعار ومواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022 من أكثر ما يبحث عنه مفضلي اقتناء أفضل السيارات وأجودها وأعلاها من حيث الخصائص والمواصفات، ومن بين أهم المميزات لتلك السيارة أنها تعد من المركبات التي تجمع ما بين قوة التصميم وروعته، والعصرية والحداثة، وتوفر التجهيزات وكذلك الكماليات والتي تتمتع بها أفضل السيارات العالمية، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بالسيارة وأهم ما تتميز به كما سنعرض أهم التفاصيل عن تكلفة شرائها، وعن كل ما سبق نتحدث بالتفصيل.أسعار ومواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022
أسعار ومواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022 من أهم المعلومات والتي يجب أن يتعرف عليها كل شخص مقبل على الحجز لسيارة من نوع كيا سيلوتس، حيث تعتبر أهم ما يجب معرفته ولمزيد من المواصفات عن تلك السيارة نقدم الفقرة الآتية:مواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022
من المواصفات الأهم لتلك السيارة من ماركة سيلوتس ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة من نوعية كورية تمتز بالسرعة وقوة الهيكل من الخارج وبراعة الأداء وجمال التقسيم من الداخل.
- السية محركها بالسعة ألف وستمائة سي سي.
- السيارة من نوعية السيارات الرياضية، وهي تعتبر متعددة الأغراض والاستخدامات ويطلق عليها suv.
- المتانة الشديدة مع الظهور بهيكل عضلي.
- الناقل الحركي نوعه أوتوماتيك.
- تقنيات السلامة والتعامل الذكي مع السيارة لكونها مزودة بنظاما ذكيا ييسر من التعامل معها وينظم القيادة ويجعل الرحلة للقيادة على أي طريق في غاية الإمتاع.
- الشباك الأمامي يأتي بتصميمه المميز، والمصابيح من نوعية الهالوجين وموفرة بنوع الليد لإضاءة أقوى بأقل مستوى طاقة.
- المقابض خامة صنعها هي الكروم.
- الجنوط سبعة عشر إنش.
- تتوفر لمرايا من النوع الجانبي الكهربي.
- الإشارات الخاصة بزوايا الانعطاف متوفرة بالسيارة.
أسعار سيارة كيا سيلوتس 2022 بداية من السعر ثلاثة وسبعين ألف ريال سعودي، وتتوفر منها السيارة من فئة أخرى وبالسعر الذي يعادل واحد وتسعين ألف ريال وهو ما يوازي السعر ثلاثمئة وثلاثة وثمانين ألف جنيه مصري للسيارة من الفئة الأعلي
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أسعار ومواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022 من أكثر ما يبحث عنه مفضلي اقتناء أفضل السيارات وأجودها وأعلاها من حيث الخصائص والمواصفات، ومن بين أهم المميزات لتلك السيارة أنها تعد من المركبات التي تجمع ما بين قوة التصميم وروعته، والعصرية والحداثة، وتوفر التجهيزات وكذلك الكماليات والتي تتمتع بها أفضل السيارات العالمية، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بالسيارة وأهم ما تتميز به كما سنعرض أهم التفاصيل عن تكلفة شرائها، وعن كل ما سبق نتحدث بالتفصيل.أسعار ومواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022
أسعار ومواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022 من أهم المعلومات والتي يجب أن يتعرف عليها كل شخص مقبل على الحجز لسيارة من نوع كيا سيلوتس، حيث تعتبر أهم ما يجب معرفته ولمزيد من المواصفات عن تلك السيارة نقدم الفقرة الآتية:مواصفات سيارة كيا سيلوتس 2022
من المواصفات الأهم لتلك السيارة من ماركة سيلوتس ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة من نوعية كورية تمتز بالسرعة وقوة الهيكل من الخارج وبراعة الأداء وجمال التقسيم من الداخل.
- السية محركها بالسعة ألف وستمائة سي سي.
- السيارة من نوعية السيارات الرياضية، وهي تعتبر متعددة الأغراض والاستخدامات ويطلق عليها suv.
- المتانة الشديدة مع الظهور بهيكل عضلي.
- الناقل الحركي نوعه أوتوماتيك.
- تقنيات السلامة والتعامل الذكي مع السيارة لكونها مزودة بنظاما ذكيا ييسر من التعامل معها وينظم القيادة ويجعل الرحلة للقيادة على أي طريق في غاية الإمتاع.
- الشباك الأمامي يأتي بتصميمه المميز، والمصابيح من نوعية الهالوجين وموفرة بنوع الليد لإضاءة أقوى بأقل مستوى طاقة.
- المقابض خامة صنعها هي الكروم.
- الجنوط سبعة عشر إنش.
- تتوفر لمرايا من النوع الجانبي الكهربي.
- الإشارات الخاصة بزوايا الانعطاف متوفرة بالسيارة.
أسعار سيارة كيا سيلوتس 2022 بداية من السعر ثلاثة وسبعين ألف ريال سعودي، وتتوفر منها السيارة من فئة أخرى وبالسعر الذي يعادل واحد وتسعين ألف ريال وهو ما يوازي السعر ثلاثمئة وثلاثة وثمانين ألف جنيه مصري للسيارة من الفئة الأعلي
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