سيارات مستعملة للبيع لكزس 2021 لكزس es جيب لكزس والاسعار مفاجأة

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لكزس 2021 لفت أنظار كل محبي السيارات في المملكة العربية السعودية بجمال تصميمها الخلاب وإمكانياتها القوية الجبارة، وتعد لكزس واحدة من أهم العلامات التي تمثل الفخامة والرقي في عالم السيارات بالسعودية، وتأتي الشركة الياباني مع كل إصدار جديد لها لتؤكد على هذه السُمعة وهناك بعض السعوديين يعتبرون لكزس العلامة التي تستحق لقب افخم سيارة في العالم.سيارات مستعملة للبيع لكزس 2021 لكزس es جبت لكزس والاسعار مفاجأة
- يبحث عدد كبير من الأشخاص في السعودية على سيارات لكزس مستعملة للبيع، وفيما يلي عدد من سيارات لكزس للبيع بأرخص الأسعار.
- هناك لكزس 2021 في جدة، جير اتوماتيك، ممشى 13 ألف كيلومتر، فئة RX 350، نوع الوقود بنزين.
- وفي الوقت نفسه لون السيارة أسود فخم، وسعر السيارة 245 ألف ريال، حالة بدي السيارة الخارجي بحالة الوكالة.
تواجد سيارة لكزس في الرياض موديل es 300، ممشى 12 ألف كيلومتر، الوقود هايبر، نوع ناقل الحركة cvt، لون السيارة هو تتانيوم.
وفي الوقت نفسه سعر السيارة 175 ألف ريال وتحتوي على العديد من الإمكانيات ومنها نظام فرامل الـ abs وحساسات أمامية وخلفية.
وكذلك تحتوي السيارة على كاميرا خلفية للمساعدة في الرجوع الأمان للخلف وأيضا بها نظام تنبيه لضغط الإطارات.
وفي الوقت نفسه هناك لكزس 2021 موديل LX ممشى 18 ألف كيلومتر خليجي، نوع الوقود بنزين، لون السيارة أسود، تقع بالرياض.
السيارة جير اتوماتيك، حالة السيارة العامة جيدة للغاية.
وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 350 ألف ريال، حالة بودي السيارة الخارجي بحالة الوكالة.
وتحتوي السيارة على تجهيزات خرافية منها نظام الثبات الإلكتروني ونظام غسل المصابيح.
وكذلك تحتوي مثبت سرعة ورادر كاشف للطريق وثلاجة وماوس وشاشات مثبتة في ظهر الكراسي الأمامية لركاب الكنبة الخلفية.
- وطرحت شركة لكزس موديلها الجديد لكزس 2022 وحازت على إعجاب الكثيرين بفضل الكثير من الإضافات الداخلية.
- ومن بين أبزر تلك الإضافات: الشاشتين الداخليتين للتحكم بجميع وظائف السيارة بشكل مريح.
- وتتراوح اسعار لكزس 2022 الجديدة ما بين 550 و600 ألف ريال سعودي.
الوسوم
لكزس 2021 لفت أنظار كل محبي السيارات في المملكة العربية السعودية بجمال تصميمها الخلاب وإمكانياتها القوية الجبارة، وتعد لكزس واحدة من أهم العلامات التي تمثل الفخامة والرقي في عالم السيارات بالسعودية، وتأتي الشركة الياباني مع كل إصدار جديد لها لتؤكد على هذه السُمعة وهناك بعض السعوديين يعتبرون لكزس العلامة التي تستحق لقب افخم سيارة في العالم.سيارات مستعملة للبيع لكزس 2021 لكزس es جبت لكزس والاسعار مفاجأة
- يبحث عدد كبير من الأشخاص في السعودية على سيارات لكزس مستعملة للبيع، وفيما يلي عدد من سيارات لكزس للبيع بأرخص الأسعار.
- هناك لكزس 2021 في جدة، جير اتوماتيك، ممشى 13 ألف كيلومتر، فئة RX 350، نوع الوقود بنزين.
- وفي الوقت نفسه لون السيارة أسود فخم، وسعر السيارة 245 ألف ريال، حالة بدي السيارة الخارجي بحالة الوكالة.
تواجد سيارة لكزس في الرياض موديل es 300، ممشى 12 ألف كيلومتر، الوقود هايبر، نوع ناقل الحركة cvt، لون السيارة هو تتانيوم.
وفي الوقت نفسه سعر السيارة 175 ألف ريال وتحتوي على العديد من الإمكانيات ومنها نظام فرامل الـ abs وحساسات أمامية وخلفية.
وكذلك تحتوي السيارة على كاميرا خلفية للمساعدة في الرجوع الأمان للخلف وأيضا بها نظام تنبيه لضغط الإطارات.
وفي الوقت نفسه هناك لكزس 2021 موديل LX ممشى 18 ألف كيلومتر خليجي، نوع الوقود بنزين، لون السيارة أسود، تقع بالرياض.
السيارة جير اتوماتيك، حالة السيارة العامة جيدة للغاية.
وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 350 ألف ريال، حالة بودي السيارة الخارجي بحالة الوكالة.
وتحتوي السيارة على تجهيزات خرافية منها نظام الثبات الإلكتروني ونظام غسل المصابيح.
وكذلك تحتوي مثبت سرعة ورادر كاشف للطريق وثلاجة وماوس وشاشات مثبتة في ظهر الكراسي الأمامية لركاب الكنبة الخلفية.
- وطرحت شركة لكزس موديلها الجديد لكزس 2022 وحازت على إعجاب الكثيرين بفضل الكثير من الإضافات الداخلية.
- ومن بين أبزر تلك الإضافات: الشاشتين الداخليتين للتحكم بجميع وظائف السيارة بشكل مريح.
- وتتراوح اسعار لكزس 2022 الجديدة ما بين 550 و600 ألف ريال سعودي.
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