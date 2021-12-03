تخفيض استثنائي في سعر سوناتا سمارت 2.5 موديل 2021 بخصم يتجاوز 13%، نتحدث اليوم عن أحد إصدارات هيونداي الأخيرة المطروحة بتصميم لا يخلو من الفخامة، مع محرك كبير واقتصادي للغاية بتقييم ممتاز ومعدل لا يقل عن 16.5 كيلو متر للتر الواحد. طُرحت سوناتا هذا العام بأحد عشر فئة دفعة واحدة منها فئة سمارت ذات المحرك الكبير 2.5 لتر محور موضوعنا اليوم، نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات هيونداي سمارت 2021 كما نكشف لكم عن عرض تخفيض مميزعلى السيارة، وذلك بخصم يصل إلى 14 ألف ريال أقل من الوعلان وكيل هيونداي بالسعودية.

تخفيض سعر سوناتا سمارت 2.5 موديل 2021

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي وتتميز بمحرك كبير 4 سلندر سعة 2500 سي سي، يولد هذا المحرك قوة تعادل 194 حصان ويعمل مع جير أوتوماتيك 8 سرعات تبترونك. انخفض سعر سوناتا سمارت 2.5 موديل 2021 في عرض مميز من قبل معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض، حيث أصبحت تتوفر بقيمة 93 ألف و725 ريال بدلا من 108 ألف و25 ريال هي سعر السيارة لدى الوكيل الوعلان، السعر داخل العرض يشمل ضريبة القيمة المضافة والخصم يصل إلى أكثر من 13%.

تتميز السيارة بتصميم خارجي فاخر يحتوي على شبك أمامي مميز من الكروم بالإضافة إلى تطعيمات كروم على الجوانب، ورغم أن ترتيب سوناتا سمارت 2.5 هو الثاني بين 11 فئة إلا أن السيارة تتمتع بمواصفات أكثر من رائعة، فالجنوط تأتي بمقاس 17 إنش ونوع الإضاءة ليد خلفية وأمامية، كما أن السيارة مزودة بكاميرا وحساسات خلفية إلى جانب جميع موااصفات الأمان التي لاغنى عنها لقيادة مريحة. مثل الفرامل المانعة للإنغلاق وحساس الثبات الإلكتروني وغيرها.

مواصفات هيونداي سوناتا ستاندر الجديدة

أما بالنسبة للتصميم والمواصفات الداخلية لتلك الفئة فنجد أنها لا تقل كفاءة عن التجهيزات الخارجية، فهي تتميز بدخول ريموت وتحكم كهربائي كامل في المرايا والزجاج كهربائي مع سنتر لوك في باب الراكب، شاشة معلومات بخاصية أبل كاربلاي يمكنك من خلالها مشاهدة محتوى الكاميرا الخلفية، تتميز السيارة كذلك بوجود جير F1 خلف المقود وعداد رحلات باللغة العربية وتحكم كامل في النظام الصوتي، مثبت السرعة والبلوتوث من خلال المقود، المكيف أوتوماتيكي ومدعوم بفتحات تكيف للمقاعد الخلفية في هيونداي سوناتا سمارت 2021.