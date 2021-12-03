سيارات للتنازل بدون مقابل اكسنت وسوناتا وهايلاندر موديلات 2020 للتقبيل أقساط، ونبدأ تقريرنا اليومي مع هيونداي اكسنت أوتوماتيك 2020 متاحة للتقبيل العاجل في أبها عن طريق الراجحي، حالة السيارة وكالة والبودي لا يوجد به أي رش نهائياً والعداد بلغت قراءته 70 ألف كيلو متر. لا توجد شروط أو رسوم للتنازل عدا تحويل الراتب على مصرف الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري للتمويل 768 ريال تم سداد 12 قسط ومتبقي 4 سنوات على نهاية التمويل، دفعة التملك النهائية تبلغ قيمتها 24 ألف ريال بينما يمكن السداد المبكر ودفع قيمة السيارة كاش 54 ألف ريال.

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وتوفرت للتقبيل في الرياض سيارة هيونداي سوناتا موديل 2020 مدفوع لها أقساط سنة كاملة، السيارة فئة كمفورت بمحرك رباعي سعة 2.5 لتر وجير أوتوماتيكي نبترونيك، تتميز بمقاعد جلد وفتحة سقف بانوراما مع نظام تبديل السرعات من خلف المقود، كما تتميز بإمكانية التشغيل عن بعد ودخول ذكي ومثبت سرعة بالاضافة شاشة مقاس 10.25 أنش ومرايا داخلية تعتيم، الجنوط بمقاس 18 إنش والإضاءات ليد بالكامل والمكيف لمس بتحكم منفصل، وهي مزودة بحساسات أمامية وخلفية بالاضافةإلى كاميرا خلفية، السيارة أيضاً بها إضافة حماية واجهة بضمان 10 سنوات. للتنازل بدون مقابل مع استكمال الأقساط لمدة 4 سنوات بقيمة 1670 ريال للقسط الواحد، إلى جانب دفعة الأخيرة تبلغ قيمتها 48270 ريال يمكن تقسيطها على 24 شهر، الممشى 79 ألف كيلو متر والتنازل على البنك الأهلي.

وتوفرت تويوتا هايلاندر العائلية فئة ستاندر موديل 2020 في مكة للتنازل بدون مقابل، محرك هايبرد هجين رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سي سي يعمل مع جير أوتوماتيكي والممشى 50 ألف كيلو متر، تتميز بدخول وتشغيل ذكيين مع كاميرا خلفية وحساسات ومكيف أوتوماتيكي، إلى جانب شاشة معلومات وعداد رحلات باللغة العربية وجلنط كهربائي بخاصية الهولد وتحكم كامل من المقود. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي أو للتكييش بقيمة 122823 ريال، تبلغ قيمة القسط الشهري 1892 تم سداد 10 أقساط ويتبقى 50 قسط + دفعة أخيرة 54583 ريال.

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وتوفرت في جدة سيارة كيا ريو 2021 ممشاها 32 ألف كيلو متر للتقبيل بدون رسوم نقل ملكية، السيارة فئة ستاندر بحالة الوكالة ما عدا دقة خفيفة في الصدام الأمامي وبها إضافة فرش جلد للمقاعد والأرضية. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وسبب التنازل هو عدم القدرة على السداد، تم سداد 8 أقساط ومتبقي 52 قسط بقيمة 822 ريال للقسط الواحد إضافة إلى دفعة أخيرة للتملك تبلغ 20 ألف ريال.