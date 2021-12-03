مواصفات ومميزات سيارات شانجان ألسفن 2022 وأسعارها في المملكة السعودية

أحدث مواصفات السيارة شانجان ألسفن، يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة الأنواع الجديدة من السيارات، حيث تجد باستمرار موديلات جديده لتناسب احتياجات كافة الأفراد، وتجد الآن موديل جديد من السيارات لعام 2022 سيارة شانجان ألسفن، حيث تجد منها ثلاث فئات تختلف أسعار كل فئة عن الأخرى، وعلى هذا الأساس تجد السعر الفئة الأولى M/T يصل سعرها في السوق إلى 172 ألف جنيه، أما بالنسبة إلى الفئة الثانية A/T وصل سعرها إلى 192، أما بالنسبة إلى الفئة الثالثة /T H/L وصل سعرها إلى 207، وهذه الأسعار طبقاً إلى الوكيل المحلي الخاص بالعلامات التجارية ” شانجان، شيري، مازدا، هيونداي، هافال، جيلي” وهذه العلامات موجودة جميعها في مصر. أحدث مواصفات السيارة شانجان ألسفن 2022 أحدث مواصفات السيارة شانجان ألسفن 2022 تتعدد مواصفات السيارة شانجان ألسفن والتي تتمثل فيما يلي: تتسم طول السيارة 4390 مم.

عرض السيارة 1725 مم.

ارتفاع السيارة 1490 مم.

سعة الشنطة الخلفية للسيارة 382 لتر. مميزات الفئة الأولى لسيارة شانجان ألسفن المحرك الرباعي الأسطوانات الخاص بالفئة الأولى تكون سعته 1400 سي سي.

كما يترتب على ذلك قوة 101 حصان.

حيث يصل عزم أقصى للدوران إلى 135 نيوتن/ متر.

تتميز السيارة بأنها متصلة بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

يوجد بها مكيف هواء بالإضافة إلى مقاعد جلد قوي، ومرايات جانبية، وعداد مزود بشاشة حديثة. مميزات الفئة الأولى لسيارة شانجان ألسفن مميزات الفئة الثانية A/T سيارة شانجان ألسفن محرك رباعي الأسطوانات بسعة تقدر بي 1500 سي سي.

لديه قوة 107 حصان، بالإضافة إلى حزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن / متر.

لديها ناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

يوجد بها مكيف هواء.

عدد 2 مكبرات صوتية مميزة.

تتميز مقاعدها بالقماش القوي

يتوفر بها بلوتوث ومدخل USB. مميزات الفئة الثانية A/T سيارة شانجان ألسفن مميزات شانجان ألسفن الفئة الثالثة موديل 2022 يتوفر بهذه الفئة نفس المميزات الفئة الأولى والثانية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

سخانات بالمرايات الجانبية.

نظام تحكم في مقعد السائق.

جهاز يعمل على تحذير المسافة الخلفية.

شاشة وسائط 7 بوصة.

فتحة سقف تعمل كهربائية.

حلية كروم بالشبكة الأمامية.

تمتلك مخرج كهرباء يعمل ب 12 فولت. أسعار السيارة في المملكة السعودية مميزات شانجان ألسفن الفئة الثالثة موديل 2022أسعار السيارة في المملكة السعودية بلغت سعر السيارة شانجان ألسن موديل 2022 في المملكة السعودية سعر 32.900 ألف ريال سعودي، وهذا السعر للفئة الأولي، فقد بلغ سعر السيارة من الفئة الثانية 36.900 ألف ريال سعودي. الوسوم

أحدث مواصفات السيارة شانجان ألسفن، يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة الأنواع الجديدة من السيارات، حيث تجد باستمرار موديلات جديده لتناسب احتياجات كافة الأفراد، وتجد الآن موديل جديد من السيارات لعام 2022 سيارة شانجان ألسفن، حيث تجد منها ثلاث فئات تختلف أسعار كل فئة عن الأخرى، وعلى هذا الأساس تجد السعر الفئة الأولى M/T يصل سعرها في السوق إلى 172 ألف جنيه، أما بالنسبة إلى الفئة الثانية A/T وصل سعرها إلى 192، أما بالنسبة إلى الفئة الثالثة /T H/L وصل سعرها إلى 207، وهذه الأسعار طبقاً إلى الوكيل المحلي الخاص بالعلامات التجارية ” شانجان، شيري، مازدا، هيونداي، هافال، جيلي” وهذه العلامات موجودة جميعها في مصر. أحدث مواصفات السيارة شانجان ألسفن 2022 أحدث مواصفات السيارة شانجان ألسفن 2022 تتعدد مواصفات السيارة شانجان ألسفن والتي تتمثل فيما يلي: تتسم طول السيارة 4390 مم.

عرض السيارة 1725 مم.

ارتفاع السيارة 1490 مم.

سعة الشنطة الخلفية للسيارة 382 لتر. مميزات الفئة الأولى لسيارة شانجان ألسفن المحرك الرباعي الأسطوانات الخاص بالفئة الأولى تكون سعته 1400 سي سي.

كما يترتب على ذلك قوة 101 حصان.

حيث يصل عزم أقصى للدوران إلى 135 نيوتن/ متر.

تتميز السيارة بأنها متصلة بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

يوجد بها مكيف هواء بالإضافة إلى مقاعد جلد قوي، ومرايات جانبية، وعداد مزود بشاشة حديثة. مميزات الفئة الأولى لسيارة شانجان ألسفن مميزات الفئة الثانية A/T سيارة شانجان ألسفن محرك رباعي الأسطوانات بسعة تقدر بي 1500 سي سي.

لديه قوة 107 حصان، بالإضافة إلى حزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن / متر.

لديها ناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

يوجد بها مكيف هواء.

عدد 2 مكبرات صوتية مميزة.

تتميز مقاعدها بالقماش القوي

يتوفر بها بلوتوث ومدخل USB. مميزات الفئة الثانية A/T سيارة شانجان ألسفن مميزات شانجان ألسفن الفئة الثالثة موديل 2022 يتوفر بهذه الفئة نفس المميزات الفئة الأولى والثانية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

سخانات بالمرايات الجانبية.

نظام تحكم في مقعد السائق.

جهاز يعمل على تحذير المسافة الخلفية.

شاشة وسائط 7 بوصة.

فتحة سقف تعمل كهربائية.

حلية كروم بالشبكة الأمامية.

تمتلك مخرج كهرباء يعمل ب 12 فولت. أسعار السيارة في المملكة السعودية مميزات شانجان ألسفن الفئة الثالثة موديل 2022أسعار السيارة في المملكة السعودية بلغت سعر السيارة شانجان ألسن موديل 2022 في المملكة السعودية سعر 32.900 ألف ريال سعودي، وهذا السعر للفئة الأولي، فقد بلغ سعر السيارة من الفئة الثانية 36.900 ألف ريال سعودي.

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