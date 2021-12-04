أسطورة الموسم.. تويوتا يارس 2022 بمواصفات وأسعار ولا في الخيال

- 1/2
- 2/2
أسطورة الموسم.. تويوتا يارس 2022 من السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بالحجم الصغير، وقد لاقت السيارة الرواج الكثير لدى كافة فئات المجتمع من قبل المستهلكين في العالم العربي وخاصة في هذه الفترة، فقد تم الكشف عن السيارة الجديدة من الشركة بأسعار مناسبة للغاية لعملائنا في السعودية وفي الدول العربية، فهي تتوفر بفئات مختلفة كل فئة منهم تحتوي على مميزات وإمكانيات مختلفة تتناسب مع العملاء من كافة المستويات الخاصة بهم، وهذا فقد تتمتع السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته أكثر من 1500 سي سي، كما أن السيارة تتميز بأنها تملك قوة حصان عالية تصل إلى 123 حصانمواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
تتميز السيارة بمجموعة من المواصفات المختلفة والمميزة التي تتمثل في ان السيارة تحتوي على الإمكانيات والأدوات التالية:
- تضم السيارة برنامج جديد لأنظمة الأمان وهو الفرامل المانعة للانغلاق
- وهذا بالإضافة إلى أن هذه الفرامل تتمتع بعملية التوزيع الإلكتروني
- تحتوي على مجموعة مختلفة من الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
- كما أنها تحتوي على نظام ضد السرقة وتحتوي على كاميرا خلفية به
- وبها حساسات مختلفة للركن الخلفي للسيارة
- بالإضافة إلى راديو اف ام ومشغل أسطوانات ام بي 3
- كما أن السيارة تتمتع بنظام القيادة للأندرويد والقياد للايفون
- يحتوي على مصابيح ضبابية من الامام والخلف
- وتضم السيارة تكييف للهواء أوتوماتيكي
- كما أنها تحتوي على عجلة قيادة متميزة
تضم تويوتا يارس 2022 العديد من الإمكانيات المختلفة التي يتم الحصول عليها من اجل الاستمتاع بالقيادة الممتعة والمميزة، وهذا لأنها تتوفر بمحرك 1.5 لتر وتضم أربع أسطوانات بها
كما أن السيارة تتمتع بقوة 105 حصان وتحتوي على 6000 سي سي، كما أنها تحتوي على عزم قوي يصل إلى 140 نيوتن، وناقل حركة يضم أكثر من سبع سرعات للتحكم اليدوي بها.
وتتميز السيارة بالأبعاد المختلفة والمميزة حيث الارتفاع 1475مم، والطول 4425م، والعرض وصل إلى1730 مم.
- فقد تتوفر السيارة بسعر 57.40 ريال سعودي للفئة SEDAN Y FLT CVT
- ومتوفرة بسعر 58.305 ريال سعودي للفئة SEDAN Y CVT
- وسعر 60.950 ريال سعودي للفئة SEDAN Y PLUS CVT
الوسوم
أسطورة الموسم.. تويوتا يارس 2022 من السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بالحجم الصغير، وقد لاقت السيارة الرواج الكثير لدى كافة فئات المجتمع من قبل المستهلكين في العالم العربي وخاصة في هذه الفترة، فقد تم الكشف عن السيارة الجديدة من الشركة بأسعار مناسبة للغاية لعملائنا في السعودية وفي الدول العربية، فهي تتوفر بفئات مختلفة كل فئة منهم تحتوي على مميزات وإمكانيات مختلفة تتناسب مع العملاء من كافة المستويات الخاصة بهم، وهذا فقد تتمتع السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته أكثر من 1500 سي سي، كما أن السيارة تتميز بأنها تملك قوة حصان عالية تصل إلى 123 حصانمواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
تتميز السيارة بمجموعة من المواصفات المختلفة والمميزة التي تتمثل في ان السيارة تحتوي على الإمكانيات والأدوات التالية:
- تضم السيارة برنامج جديد لأنظمة الأمان وهو الفرامل المانعة للانغلاق
- وهذا بالإضافة إلى أن هذه الفرامل تتمتع بعملية التوزيع الإلكتروني
- تحتوي على مجموعة مختلفة من الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
- كما أنها تحتوي على نظام ضد السرقة وتحتوي على كاميرا خلفية به
- وبها حساسات مختلفة للركن الخلفي للسيارة
- بالإضافة إلى راديو اف ام ومشغل أسطوانات ام بي 3
- كما أن السيارة تتمتع بنظام القيادة للأندرويد والقياد للايفون
- يحتوي على مصابيح ضبابية من الامام والخلف
- وتضم السيارة تكييف للهواء أوتوماتيكي
- كما أنها تحتوي على عجلة قيادة متميزة
تضم تويوتا يارس 2022 العديد من الإمكانيات المختلفة التي يتم الحصول عليها من اجل الاستمتاع بالقيادة الممتعة والمميزة، وهذا لأنها تتوفر بمحرك 1.5 لتر وتضم أربع أسطوانات بها
كما أن السيارة تتمتع بقوة 105 حصان وتحتوي على 6000 سي سي، كما أنها تحتوي على عزم قوي يصل إلى 140 نيوتن، وناقل حركة يضم أكثر من سبع سرعات للتحكم اليدوي بها.
وتتميز السيارة بالأبعاد المختلفة والمميزة حيث الارتفاع 1475مم، والطول 4425م، والعرض وصل إلى1730 مم.
- فقد تتوفر السيارة بسعر 57.40 ريال سعودي للفئة SEDAN Y FLT CVT
- ومتوفرة بسعر 58.305 ريال سعودي للفئة SEDAN Y CVT
- وسعر 60.950 ريال سعودي للفئة SEDAN Y PLUS CVT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسطورة الموسم.. تويوتا يارس 2022 بمواصفات وأسعار ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.