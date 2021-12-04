أسطورة الموسم.. تويوتا يارس 2022 بمواصفات وأسعار ولا في الخيال

أسطورة الموسم.. تويوتا يارس 2022 من السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بالحجم الصغير، وقد لاقت السيارة الرواج الكثير لدى كافة فئات المجتمع من قبل المستهلكين في العالم العربي وخاصة في هذه الفترة، فقد تم الكشف عن السيارة الجديدة من الشركة بأسعار مناسبة للغاية لعملائنا في السعودية وفي الدول العربية، فهي تتوفر بفئات مختلفة كل فئة منهم تحتوي على مميزات وإمكانيات مختلفة تتناسب مع العملاء من كافة المستويات الخاصة بهم، وهذا فقد تتمتع السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته أكثر من 1500 سي سي، كما أن السيارة تتميز بأنها تملك قوة حصان عالية تصل إلى 123 حصان

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

تتميز السيارة بمجموعة من المواصفات المختلفة والمميزة التي تتمثل في ان السيارة تحتوي على الإمكانيات والأدوات التالية:

تضم السيارة برنامج جديد لأنظمة الأمان وهو الفرامل المانعة للانغلاق

وهذا بالإضافة إلى أن هذه الفرامل تتمتع بعملية التوزيع الإلكتروني

تحتوي على مجموعة مختلفة من الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

كما أنها تحتوي على نظام ضد السرقة وتحتوي على كاميرا خلفية به

وبها حساسات مختلفة للركن الخلفي للسيارة

بالإضافة إلى راديو اف ام ومشغل أسطوانات ام بي 3

كما أن السيارة تتمتع بنظام القيادة للأندرويد والقياد للايفون

يحتوي على مصابيح ضبابية من الامام والخلف

وتضم السيارة تكييف للهواء أوتوماتيكي

كما أنها تحتوي على عجلة قيادة متميزة

سعر سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية

تضم تويوتا يارس 2022 العديد من الإمكانيات المختلفة التي يتم الحصول عليها من اجل الاستمتاع بالقيادة الممتعة والمميزة، وهذا لأنها تتوفر بمحرك 1.5 لتر وتضم أربع أسطوانات بها

كما أن السيارة تتمتع بقوة 105 حصان وتحتوي على 6000 سي سي، كما أنها تحتوي على عزم قوي يصل إلى 140 نيوتن، وناقل حركة يضم أكثر من سبع سرعات للتحكم اليدوي بها.

وتتميز السيارة بالأبعاد المختلفة والمميزة حيث الارتفاع 1475مم، والطول 4425م، والعرض وصل إلى1730 مم.