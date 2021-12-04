الفخمة الجبارة… سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة في السوق السعودي

الفخمة الجبارة سيارة كيا سيلتوس 2022 هو موضوع مقالنا اليوم على موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” فسيارة كيا سيلتوس 2022 تعد من أفضل سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم التي تكفي أكثر من 7 أفراد ومناسبة تمامًا للرحلات العائلية حيث أن هذه السيارة قد تفوقت على سيارة هوندا HR-V في مساحتها الداخلية وعدد الأفراد التي يمكنها حملهم وسيتم انتشار السيارة في الأسواق بحلول الربع الأول من العام القادم 2022 تابعوامعنا كل ما يتميز بالسيارة واسعارها. أبرز مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة في السوق السعودية أبرز مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة في السوق السعودية تحتوي السيارة على نوعين من المحركات أولهما محرك من النوع CVT القوي سعته تبلغ 2000 سي سي (2.0 لتر) وقوته تبلغ 146 حصان وعزم دورانه يصل إلى 132 رطل و4 سلندر.

المحرك الثاني تبلغ سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تصل إلى 175 حصان مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 7 سرعات ويبلغ عزم دورانه 195 رطل و4 سلندر.

طول السيارة يبلغ 4.315 متر وارتفاعها يبلغ 1620 متر أما عرضها يبلغ 1800 متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبغ 2.610 متر والخلوص الأرضي يبلغ 190 مللي متر.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة يصل إلى 498 لتر.

تعمل بنظام الدفع الرباعي والجنوط الرياضية للعجلات تأتي بمقاس 18 بوصة. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 سيارة كيا سيلتوس 2022 مزودة بشاشة معلوماتية عند قمرة القيادة في الأمام.

مزودة بشاشة معلوماتية عند قمرة القيادة في الأمام. خاصية التحكم الأوتوماتيكي في درجات الحرارة بالإضافة إلى وجودة أنظمة تدفئة في مقاعدها الأمامية.

شحن الهاتف اللاسلكي وأنظمة الكشف عن المشاة.

المصابيح الأمامية ذات إضاءة قوية جدًا ومزودة بتقنية الليد التي تكشف كل الطريق أمام السيارة.

شاشتها الترفيهية المعلوماتية تعمل باللمس مقاسها 10.5 بوصة ومدمجة بنظام الملاحة.

عدد من الوسائد الهوائية وأنظمة تدفئة وتبريد داخل السيارة وحول المقاعد.

خاصية الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح.

وصلة يو إس بي و AUX. عيوب سيارة كيا سيلتوس الجديدة في الأسواق عند لمس الشاشة تتجمد أحيانًا ولا تستجيب.

تسارع السيارة ضعيف مقارنة بمنافسيها.

حصلت على 4 نجوم في تصنيف وسائل الأمان. أسعار سيارة سيلتوس 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة كيا سيلتوس الجديدة في الأسواقأسعار سيارة سيلتوس 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة كيا سيلتوس 2022 في سوق السيارات السعودي من سعر 82.5066 ريال سعودي. الوسوم

الفخمة الجبارة سيارة كيا سيلتوس 2022 هو موضوع مقالنا اليوم على موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” فسيارة كيا سيلتوس 2022 تعد من أفضل سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم التي تكفي أكثر من 7 أفراد ومناسبة تمامًا للرحلات العائلية حيث أن هذه السيارة قد تفوقت على سيارة هوندا HR-V في مساحتها الداخلية وعدد الأفراد التي يمكنها حملهم وسيتم انتشار السيارة في الأسواق بحلول الربع الأول من العام القادم 2022 تابعوامعنا كل ما يتميز بالسيارة واسعارها. أبرز مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة في السوق السعودية أبرز مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022 الجديدة في السوق السعودية تحتوي السيارة على نوعين من المحركات أولهما محرك من النوع CVT القوي سعته تبلغ 2000 سي سي (2.0 لتر) وقوته تبلغ 146 حصان وعزم دورانه يصل إلى 132 رطل و4 سلندر.

المحرك الثاني تبلغ سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تصل إلى 175 حصان مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 7 سرعات ويبلغ عزم دورانه 195 رطل و4 سلندر.

طول السيارة يبلغ 4.315 متر وارتفاعها يبلغ 1620 متر أما عرضها يبلغ 1800 متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبغ 2.610 متر والخلوص الأرضي يبلغ 190 مللي متر.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة يصل إلى 498 لتر.

تعمل بنظام الدفع الرباعي والجنوط الرياضية للعجلات تأتي بمقاس 18 بوصة. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 سيارة كيا سيلتوس 2022 مزودة بشاشة معلوماتية عند قمرة القيادة في الأمام.

مزودة بشاشة معلوماتية عند قمرة القيادة في الأمام. خاصية التحكم الأوتوماتيكي في درجات الحرارة بالإضافة إلى وجودة أنظمة تدفئة في مقاعدها الأمامية.

شحن الهاتف اللاسلكي وأنظمة الكشف عن المشاة.

المصابيح الأمامية ذات إضاءة قوية جدًا ومزودة بتقنية الليد التي تكشف كل الطريق أمام السيارة.

شاشتها الترفيهية المعلوماتية تعمل باللمس مقاسها 10.5 بوصة ومدمجة بنظام الملاحة.

عدد من الوسائد الهوائية وأنظمة تدفئة وتبريد داخل السيارة وحول المقاعد.

خاصية الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح.

وصلة يو إس بي و AUX. عيوب سيارة كيا سيلتوس الجديدة في الأسواق عند لمس الشاشة تتجمد أحيانًا ولا تستجيب.

تسارع السيارة ضعيف مقارنة بمنافسيها.

حصلت على 4 نجوم في تصنيف وسائل الأمان. أسعار سيارة سيلتوس 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة كيا سيلتوس الجديدة في الأسواقأسعار سيارة سيلتوس 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة كيا سيلتوس 2022 في سوق السيارات السعودي من سعر 82.5066 ريال سعودي.

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