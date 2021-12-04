سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021 الرياضية فئة SUV الأسعار والمواصفات

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021 سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021 من السيارات الرياضية العائلية المذهلة، ذات الشكل الجذاب، والتصميم الراقي، قد لا تكون الأقوي من حيث الأداء، لكنها بتأكيد سيارة عملية من الطراز الأول تناسب القيادة في كل المناسبات، والظروف، توفر جداً في استهلاك الوقود، وذلك سر تميزها، يوجد منها العديد من الفئات المبهرة، كل منها يحتوي على مجموعة من الكماليات عالية الجودة، وأنظمة أمان ووسائل ترفيه، والأسعار تنافسية بقدر كبير.

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021 الرياضية فئة SUV

السيارة الكوريا الرائعة كيا سبورتاج تقدم في هذا الموديل مجموعة من المواصفات المميزة، التي تجعلها الخيار الأمثل للباحثين عن مركبة جذابة ومتينة بسعر تنافسي، ليس مبالغ في، منذ ظهرو شركة كيا في الأسواق بداية التسعينات، وهي تتقدم على خط ثبته، حيث تحرص على تقديم كل ماهو جديد ويناسب أذواق العملاء، تجمع طرازات KIA بين الشكل العصري والسعر الجيد.

تصميم كيا Kia Sportage 2021

كيا Kia Sportage 2021 توفر تجربة ممتعة جداً لمن يقودها، تمتلك مهارة ممتازة للمناورة على الطرقات، بكل ثبات، مقصورتها الداخلية واسعة جداً، تتسع لخمس أشخاص أو 6، لأن المقاعد كبير، ورحبة، الزجاج على الجانبين من النوع الفاميه الغامق لحماية الركاب من أشعة الشمس الحارقة، ارتفاع السيارة جيد لمنع الاحتكاك بالمطبات الصناعية حيث يبلغ 1635 م عن الأرض، الشنطة الخلفية سعتها 466 لتر تتسع لحمل العديد من الحقائب بشكل جيد.

فئات كيا سبورتاج 2021 Kia Sportage

متاح من المركبة مجموعة من الطرازات المنوعة، تختلف من حيث الكماليات وجودة التجهيزات، وبعض الأنظمة الخاصة بالأمان أو الترفيه، التي تتواجد في الفئات الأعلى بجانب الأنظمة المتوفرة في النموذج الأساسي منها، لو تحدثنا عن الفئة الأول فهي تأتي بنظام الخاص بغلق الفرامل لمنع السيارة من الإنزلاق، وتثبيت السرعة في الطرق الوعرة، مع وسائد الهواء أمامية فقط.

الفئة الثانية من كيا سبورتاج 2021 يتوافر بها كل أنظمة الأمان الموجودة في الفئة الأولى، ويزيد عليها بعض المستشعرات مثل الركن الخلفي، والكاميرا، يوجد في الفئة الثالثة وسائد هوائية مدمجة بالمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى الأمامية، يوجد نظام صعود المنحدرات في الفئة الرابعة والخامسة، والفئة الأخيرة فرامل يد كهربائية.

محرك سيارة كيا سبورتاج Sportage 2021

تأتي المركبة بمحرك قوي واقتصادي، من أهم مميزات Sportage 2021 مع نظام دفع أمامي، وناقل حركة أوتوماتيكي يدعم 6 سرعات، يستهلك مقدار 6،7 لتر لكل 100 كيلو، رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي تصل القوة إلى 140 حصان، سعة خزان الوقود 62 لتر.

أسعار سيارات كيا سبورتاج في السعودية 2021

الأسعار قد يكون بها تغيرات طفيفة من مكان لأخر، تترواح أسعار السيارة بداية من 90 ألف ريال للفئة الأساسية، وترتفع بالتدريج، بين كل فئة بما يقارب 5 ألاف ريال، وصولا إلى الفئة الأعلى ب 136 ريال.