الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية، السيارة من النوع تويوتا ماركة عالمية وبالتحديد موديل تندرا يمتاز بالعديد من المواصفات والتي سنتحدث عنها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر السيارة من ذلك النوع من أفضل ما يمكن اقتنائه من أنواع للسيارات التي تتسم بقوة مواصفاتها والتي تعد من طراز رفيع المستوى، وفيما يأتي بيان بأهم المواصفات الأساسية للسيارة، وكذلك أهم ما تمتاز به من تجهيزات أساسية وتجهيزات إضافية مميزة، وعبر ما يلي بيان بكل مميزاتها من حيث المكونات الداخلية والتصميم من الخارج.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

لسيارة بالمواصفات المتميزة من ماركة تويوتا موديل تندرا لعام 2022 في السعودية من أهم النسخ لموديلات ألفين واثنين وعشرين من السيارات العالمية والتي تعتبر أفضل نوعيات المركبات التي تعد من طراز رفيع المستوى، وبالاستعانة بما قد تم نشره من قبل شركتها المنتجة تبين أنها تمتاز بما يلي من المواصفات القادمة:

السيارة من ماركة تويوتا تندرا 2022 في السعودية لها تصميم يمتاز بالقوة مع رحابة المقصورة واتساعها وجمال تصميمها وسعة مقاعدها.

السيارة بالمحرك البالغ من السعة ألف وستمائة سي سي.

ناقل التحرك من النوع الأوتو ماتيك والمدرج لنحو ستة سرعات.

تعتبر من بين أضخم السيارات للبيك أب، والمتوفرة على مستوى عالي من الجودة ومقاعدها ومدخلها وكذلك وصفها الخارجي يتمتع بمواصفات وخصائص قياسية.

مظهرها بطراز أمريكي من النوع العضلي.

الزجاج للنوافذ يتمتع بكون مساحته كبيرة.

تمتاز بصفائح من الفولاذ، مع توفير المكابح القرصية التي تم تزويد العضلات بها.

تتوفر الكبسولات التي تتواجد بالباب الخلفي.

أهم التجهيزات الكمالية المتوفرة بالسيارة

من أهم ما تتمتع به السيارة من تركيبات ومكونات من الكماليات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

شاشة بمساحة تبلغ ستة ونصف إنش.

مكيف داخلي في السيارة.

المقعد من الممكن أن يتم التعديل من وضعة كهربائيا.

متوفر نظام للتدفئة.

اسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

السيارة تتوفر بالسعر مائة وثمانية وستين ريال سعودي وهذا السعر يعد متوفر عبر المعرض عبد اللطيف جميل ومن كافة الفروع المتواجدة بالمملكة السعودية.

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية وتناولنا أيضا مميزات هذه السيارة حيث أنها تعتبر من أرقي أنواع السيارات من حيث الامكانيات والاسعار، ولها ألوان مختلفة يمكنك اختيار اللون المناسب لك ومن هذه الألوان رمادي، فضي سماوي، الاخضر، الأسود، الأبيض، الاحمر والكثير من الألوان