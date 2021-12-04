شوف العظمة.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022، السيارة من النوع تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية تعتبر من بين نوعيات السيارات المتميزة والتي لها شكلها وتصميمها المميز، وتعتبر السيارة من أقوى موديلات كماركة تويوتا وتعتبر أهم النماذج من تلك الشركة المتميزة، والسيارة من نوع فورتشنر من أهم السيارات على مستوى العالم والتي لها مواصفاتها التي تمتاز بها ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المواصفات الخاصة بالسيارة، وأهم التفاصيل الخاصة بها، كما سنوضح تكلفة شرائها حيث تعد تلك المعلومات هامة لكل مقبل على الحجز لتلك السيارة من معارضها المختلفة. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية السيارة من هذا الموديل تعتبر ن أهم السيارات التي تتوفر بالمملكة العربية السعودية من كل فئاتها.

ومن خلال الآتي نوضح أهمن مواصفاتها حيث تعتبر من الموديلات التي يتسم تصميمها بالقوة مع جمال الشكل وأناقته.

وهذا ما يجعلها من أفضل نوعيات السيارات التي تعتبر واحدة من الموديلات التي لها الكثير

من المميزات سواء بالنسبة لمكوناتها الداخلية أو بالنسبة لأجزائها التي تكون السيارة من الداخل والمقاعد والمقصورة الداخلية. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعوديةمواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية المواصفات الخاصة بالسيارة تكون كما يلي في النقاط القادمة: السيارة بمحرك بقوة مائة اثنين وأربعين حصان.

عزم الدوران أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر.

تمتاز بقوة السير على الطريق كما أن سيرها على أي طريق ممهد أو غير ممهد يكون مريح للركاب نظرا لقوة المقاعد وتصميمها المريح.

أفضل الخامات قد تم صنع المقاعد منها.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة أوتوماتيكي ومقسم لسرعات.

السيارة تمتاز بجمال وأناقة التصميم من الداخل والخارج.

تتوفر الإضاءة من نوع الليد.

تتوفر أنواع المصابيح للضباب.

السيارة متوفرة باللون الأسود والفضي واللون الأحمر.

السيارة متوفر فيها الشاشة من المساحة ستة ونصف بوصة.

يتوفر التكييف الداخلي والذي ينظم درجة الحرارة داخل المقصورة الداخلية. أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية السيارة بالمملكة العربية السعودية متوفرة بالسعر تسعة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيارة على حسب الفئة يكون السعر الخاص بها حيث تعتبر السيارة من أفضل الموديلات المتوفرة بالمعارض بالمملكة الوسوم

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022، السيارة من النوع تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية تعتبر من بين نوعيات السيارات المتميزة والتي لها شكلها وتصميمها المميز، وتعتبر السيارة من أقوى موديلات كماركة تويوتا وتعتبر أهم النماذج من تلك الشركة المتميزة، والسيارة من نوع فورتشنر من أهم السيارات على مستوى العالم والتي لها مواصفاتها التي تمتاز بها ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المواصفات الخاصة بالسيارة، وأهم التفاصيل الخاصة بها، كما سنوضح تكلفة شرائها حيث تعد تلك المعلومات هامة لكل مقبل على الحجز لتلك السيارة من معارضها المختلفة. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية السيارة من هذا الموديل تعتبر ن أهم السيارات التي تتوفر بالمملكة العربية السعودية من كل فئاتها.

ومن خلال الآتي نوضح أهمن مواصفاتها حيث تعتبر من الموديلات التي يتسم تصميمها بالقوة مع جمال الشكل وأناقته.

وهذا ما يجعلها من أفضل نوعيات السيارات التي تعتبر واحدة من الموديلات التي لها الكثير

من المميزات سواء بالنسبة لمكوناتها الداخلية أو بالنسبة لأجزائها التي تكون السيارة من الداخل والمقاعد والمقصورة الداخلية. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعوديةمواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية المواصفات الخاصة بالسيارة تكون كما يلي في النقاط القادمة: السيارة بمحرك بقوة مائة اثنين وأربعين حصان.

عزم الدوران أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر.

تمتاز بقوة السير على الطريق كما أن سيرها على أي طريق ممهد أو غير ممهد يكون مريح للركاب نظرا لقوة المقاعد وتصميمها المريح.

أفضل الخامات قد تم صنع المقاعد منها.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة أوتوماتيكي ومقسم لسرعات.

السيارة تمتاز بجمال وأناقة التصميم من الداخل والخارج.

تتوفر الإضاءة من نوع الليد.

تتوفر أنواع المصابيح للضباب.

السيارة متوفرة باللون الأسود والفضي واللون الأحمر.

السيارة متوفر فيها الشاشة من المساحة ستة ونصف بوصة.

يتوفر التكييف الداخلي والذي ينظم درجة الحرارة داخل المقصورة الداخلية. أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية السيارة بالمملكة العربية السعودية متوفرة بالسعر تسعة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيارة على حسب الفئة يكون السعر الخاص بها حيث تعتبر السيارة من أفضل الموديلات المتوفرة بالمعارض بالمملكة

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