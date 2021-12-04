الأناقة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا تندرا 2022 “العضلات التقنية” الجيل الجديد بمواصفات خيالية

أطلقت شركة تويوتا اليابانية جيل جديد من سيارة تويوتا تندرا 2022، وقامت بتزويدها بالعديد من المزايا الجديدة التي سوف نتعرف عليها تباعًا خلال الأسطر القادمة، كما أن الشركة تطلق على هذا النوع اسم “العضلات التقنية” نظرًا لقوة تلك السيارة، وقد فوجئت شركة تويوتا منذ عدة أيام أنه تم نشر الصورة الحقيقية لسيارة تويوتا تندرا 2022، بعدما كانت تعرض لها صورة تشويقية فقط، ولم تعلن عن الصورة الحقيقية.

مزايا سيارة تويوتا تندرا 2022

تتميز سيارة تويوتا تندرا الجديدة بأنها تحتوي على العديد من مقاييس الراحة الحديثة، وكذلك كافة وسائل الأمان، كما تمتاز بقوة سحب كبيرة تصل إلى 5436 كجم أي ما يعادل 1200 رطل، وقد قامت الشركة بتزويد الحمولة لها كي تصل إلى 879 كجم أي ما يقرب من 1940 رطل، وهذا أزيد من الطراز القديم، محرك السيارة توين تيربو.

مواصفات الأمان في سيارة تويوتا تندرا 2022

قامت الشركة بالإعلان مؤخرا عن مقاييس الأمان التي تمتاز بها سيارة تندرا وهي:

معرفة إشارات المرور.

بها مثبت خاص لسرعة التكييف.

يوجد بها خاصية الكبح التلقائي أثناء حالة الطوارئ.

يوجد بها تحذي أثناء مغادرة الطريق.

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المواصفات الخارجية لتويوتا تندرا 2022

وضعت الشركة مواصفات خارجية جديدة في فئة تندرا 2022 حتى تميزها عن الفئات السابقة ومنها:

العجلات والشبكة الأمامية، يختلف شكلهم عن الفئات القديمة، حيث اتخذت الشركة اللون الأسود للشبكة، وجاءت بهذا الشكل حتى تتماشى مع التضاريس الوعرة.

يمكن تحميل سرير شحن سواء أكان متوسط أو طويل بالكابينة المزدوجة.

الباب الخلفي للسيارة تم تصنيعه من الفولاذ، أما بالنسبة للرفارف الأمامية فهي مصنوعة من الصلب، وغطاء المحرك والأبواب الأمامية من مادة الألومنيوم، والكابينة والجوانب من الألومنيوم أيضا.

تتوفر السيارة بعدة ألوان منها: الأخضر الغامق، والرمادي، الفضي، والأحمر الغامق، والأبيض، والعديد من الألوان الأخرى.

المصابيح الخلفية والأمامية LED.

يختلف لون الشاحنة طبقا للفئة، كما أن كل فئة مزودة بشكل زخرفة معين.

تحتوي على 5 منافذ USB.

مزودة بنظام آخر وهو الملاحة السحابية.

منفذ للطاقة في المقاعد الخلفية بقوة 1200 فولت.

النظام الجديد يتماشى مع أجهزة الأندرويد، والأيفون.

المواصفات الداخلية لشاحنة تويوتا تندرا 2022