مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر صالون 2022 GXR-2 السيارة الاسطورية

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر صالون 2022 GXR-2 حيث تعتبر سيارة Toyota لاندكروزر صالون 2022 هي واحدة من أبرز موديلات سيارات تويوتا، نجد أنها سيارة أسطورية في مواصفاتها حيث أنها تتميز بالفخامة والروعة ويبدو أنها ذات مظهر قوي، كما أنها سيارة رياضية الي حد ما، وهي ذات دفع رباعي ويمكن السير بها على الطرق التي تعتبر وعرة، وبها مميزات كاملة تعطي الأمن والسلامة لمن يركبها، ومن أهم السيارات التي يوجد عليها إقبال في شرائها في الشرق الأوسط والسعودية ودول الخليج.

تعتبر سيارة رياضية لها قوة دفع كلي

يبلغ محرك السيارة حجم حوالي 3.5 لتر كما يتواجد 6 براميل ذات قوة تم تقديرها 409 حصان ويعمل بالبنزين

تدعم موديل سيارة تويوتا لاند كروز ناقل حركة وهومبرمج لكي يعمل بـ 10 سرعات.

معدل الاستخدام العادي لـ Toyota Arrive Cruiser Cantina 2022 GXR-2 هو 9.4 كيلومتر وذلك بالنسبة للسير لكل لتر.

تدعم سيارة تويوتا لاند كروزر نظام الواي فاي.وأيضا تقنية البلوتوث

كما تتواجد في هذه السيارات ست مكبرات صوت

سيارة تويوتا هي مجهزة بمكابح وتكون مانعة للانغلاق.

تدعم السيارة نظام الحماية من السرقة.

السيارة مزودة بكاميرا.

يتواجد إنذار في سيارة تويوتا

سيكون إطار الفرامل الخلفي متواجد ومع نظام المساعدة على الانحدار.

السيارة تدعم نظام وزن الإطارات من أجل المراقبة

أجهزة ضمان تعمل بالهواء المضغوط.

نظام التحكم في الصلابة.

توجد وسائد هوائية تتواجد في كرسي السائق وكذلك الكرسي الأمامي

تتميز السيارة بأن عجلة القيادة الخاصة بها تكون لها وظائف عديدة

نظام فتح السيارة فتح السيارة أوتوماتيك ولها ريموت

يمكن التحكم كهربائيا نوافذ السيارة

ويتم غلق الابواب بالنظام الالي

يوجد مكيف في السيارة

وتتوفر ثلاجة داخل السيارة

كما يتوفر شاشة تسعة بوصة

العجلات مقاسها 18 انش

تتميز السيارة بوجود مصابيح ليد خلفية وامامية

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جدير بالذكر أن السعر الخاص بسيارة تويوتا لاند كروزر صالون 2022 GXR-2 هي حوالي 228.800 ريال سعودي، حيث أنها من السيارات التي عليها طلب كثير في الاسواق المختلفة للسيارات.