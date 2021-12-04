سيارة تويوتا كامري 2022 أسطورة السوق السعودي بالمواصفات والاسعار

مواصفات السيارة الأعلى موثوقية في سوق السيارات سيارة تويوتا كامري 2022 هي موضوع مقالنا اليوم عبر موقعنا الإلكتروني حيث قامت شركة تويوتا اليابانية مؤخرًا بالكشف عن مواصفات السيارة التي ترتبت في المرتبة الأولى من ضمن سيارات السيدان ذات الحجم المتوسط وتتميز السيارة بعدد كبير من مميزات ووسائل الراحة والأمان ومن المتوقع أن تنتشر السيارة في الأسواق بحلول الربع الأول من العام القادم 2022 وسنوضح لكم أيضًا أبرز عيوب ومميزات السيارة وأسعارها في سوق السيارات السعودي.

محرك تويوتا كامري 2022 سعته 2500 سي سي (2.5 لتر) ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات وقوته تبلغ 203 حصان بينما يدور بعزم دوران 249 نيوتن لكل متر.

سعته 2500 سي سي (2.5 لتر) ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات وقوته تبلغ 203 حصان بينما يدور بعزم دوران 249 نيوتن لكل متر. في طرازات السيارة الأعلى تبلغ سعة المحرك 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته 301 حصان بينما أقصى عزم دوران له 362 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر حتى سرعة 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 7.6 ثانية.

خاصية الوصول للنقطة العمياء والدخول الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

كاميرا تدور بزاوية كاملة مقدارها 360 درجة مئوية.

الشاشة المعلوماتية والترفيهية للسيارة تتوسط الزجاج الأمامي للسائق.

نظام الكبح التلقائي للفرامل مانعة للانغلاق.

مساعدة السائق في تتبع المسارات.

التعرف التلقائي على إشارات المرور.

المقصورة الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من القماش الفاخر عالي الجودة.

استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى حد كبير.

الهيكل الخارجي للسيارة جذاب ومميز.

تحتوي على قائمة كبيرة من وسائل الترفية والتكنولوجيا الحديثة.

تسارع محرك السيارة متوسط نوعًا ما مقارنة بالمنافسين لها من نفس الجيل.

مساحة وضع الرأس في المقاعد الخلفية صغيرة نسبيًا.

التغييرات التي حدثت في هذه الفئة لا تختلف كثيرًا عن الفئات القديمة.

مساحة الشحن والتخزين صغيرة مقارنة بمنافسيها.

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نظرًا لكون الفئة جديدة وسيتم إصدارها في بدايات عام 2022 فلم يتم الكشف عن أسعارها بشكل تأكيدي ولكن من المتوقع أن تبدأ أسعارها في سوق السيارات السعودي من 152.950 ريال سعودي.